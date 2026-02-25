El cambio climático amenaza el hábitat y la migración de las mariposa monarca

Mariposa. Estas mariposas (Danaus plexippus) dependen de las plantas de algodoncillo del género Asclepias, que proporcionan sitios de puesta de huevos, alimento y compuestos tóxicos que ayudan a proteger a las orugas y mariposas adultas de los depredadores.

El cambio climático amenaza el hábitat de las mariposa monarca y los modelos analizados por los científicos apuntan un desplazamiento hacia el sur a causa de la subida de las temperaturas y la disponibilidad de alimentos, lo que podría alterar la migración masiva de estos animales.

Cada año, millones de mariposas monarca se desplazan miles de kilómetros para cubrir la distancia desde sus zonas de reproducción en Canadá y Estados Unidos hasta los sitios de hibernación en el centro de México, pero los investigadores han alertado ahora de cómo su hábitat se podría desplazar hacia el sur como consecuencia del cambio climático.

El estudio ha sido coordinado por los investigadores Francisco Botello y Carolina Ureta, de la Universidad Nacional Autónoma de México, tras las advertencias que se han sucedido durante los últimos años sobre las drásticas disminuciones en el número de monarcas migratorias debido a una combinación de pérdida de hábitat, parásitos y menor disponibilidad de plantas alimenticias; las conclusiones de su trabajo se publican este miércoles en la revista Plos Climate.

Estas mariposas (Danaus plexippus) dependen de las plantas de algodoncillo del género Asclepias, que proporcionan sitios de puesta de huevos, alimento y compuestos tóxicos que ayudan a proteger a las orugas y mariposas adultas de los depredadores, pero el cambio climático podría afectar la disponibilidad de esas plantas, así como alterar las señales que desencadenan la migración, como la temperatura.

Los investigadores utilizaron modelos computacionales para predecir la ubicación de hábitat adecuado en México para huevos y orugas de monarca, así como para plantas de ‘asclepia’ tropical, en 2030, 2050 y 2070, y los resultados auguran una disminución del hábitat adecuado de entre el 8 y el 40 por ciento para el año 2070.

Así, el hábitat de la monarca se desplazaría hacia el sur, impulsado por los cambios climáticos y la distribución geográfica de esas plantas, lo que provocaría que los sitios de puesta de huevos y la disponibilidad de plantas alimenticias se concentraran más en el sur de México, lo que fracturaría las rutas migratorias existentes.

Un retraso de la floración también a causa del cambio climático

La publicación hoy de este estudio coincide con la difusión, en la revista Plos One, de otro trabajo que alerta de que las flores tropicales están floreciendo semanas más tarde de lo habitual debido al cambio climático.

Este trabajo ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Colorado-Boulder (Estados Unidos), que han comprobado cómo el cambio climático ha provocado que algunas plantas tropicales florezcan antes o después de lo habitual, en algunos casos en cuestión de semanas o incluso meses, tras analizar la floración de unas 8.000 flores durante más de dos siglos.

Estos cambios en el comportamiento reproductivo de las plantas pueden tener consecuencias ecológicas de amplio alcance, en particular para polinizadores y herbívoros, han corroborado los investigadores, que han señalado que este problema se ha considerado generalmente menos preocupante en las regiones tropicales, donde las temperaturas fluctúan menos a lo largo del año, por lo que podría no ser un factor clave en la época de floración.

Los investigadores recopilaron datos de colecciones de museos de más de 8.000 flores recolectadas entre 1794 y 2024, que representan 33 especies tropicales con distintos periodos de floración anual.

Y la comparación de las fechas de recolección de cada flor reveló que los periodos de floración de estas especies se han desplazado con el tiempo un promedio de dos días por cada década.

Los ejemplos más extremos incluyen los arbustos de cascabel de Ghana, cuyo periodo de floración se adelantó 17 días entre las décadas de 1950 y 1990, y los amarantos brasileños, que ahora florecen 80 días más tarde que en la década de 1950.

Se han reportado cambios de magnitud similar en especies de flores templadas y boreales, lo que contradice la hipótesis de que las flores tropicales son menos susceptibles a los cambios en sus hábitos reproductivos inducidos por el clima.

Los investigadores han subrayado que los impactos ecológicos de esto no están todavía claros, pero estos cambios en las épocas de floración podrían amenazar las relaciones de dependencia entre plantas, polinizadores y animales frugívoros que dispersan semillas, lo que aumenta la probabilidad de que los cambios en las épocas de floración afecten a los ecosistemas tropicales en general.