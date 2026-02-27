Alineación de planetas 2026: horario, cómo y dónde ver en vivo en México Febrero culminará con una alineación planetaria, como verla en vivo, a qué hora y cuáles son los mejores lugares para hacerlo en México (Unsplash)

Este 2026, estará lleno de eventos astronómicos y uno de los que podrán ser observables en México, será la alineación de planetas, aquí te contamos todos los detalles para poder presenciarlo en vivo.

El también conocido como desfile de planetas sucede cuando varios planetas aparecen alineados debido a que de manera simultánea se acercan a un lado del Sol, por lo que, desde la Tierra pareciera que los vemos en línea recta.

Este 2026, los planetas que podrás ver alineados son Venus, Júpiter, Saturno, Mercurio, Urano y Neptuno, aunque algunos serán más visibles según su intensidad de brillo.

Alineación de planetas 2026: ¿Cuándo, cómo y a qué hora es el punto máximo en México?

Podrás ser testigo de la alineación de planetas en su mejor punto este sábado 28 de febrero y podrá comenzar a ser visto a partir de la puesta del Sol.

No obstante, el mejor momento para ver la alineación de planetas en México será entre 30 y 60 minutos después del atardecer.

Asimismo, Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter serán los planetas que podrás ver a simple vista debido a su intenso brillo, mientras que para observar a Urano y Neptuno tendrás que usar prismáticos o un telescopio pequeño.

Recuerda que para ver la alineación planetaria en México tendrás que mirar en el sector del cielo de 175 grados, según lo indicado por el sitio Star Walk.

Mejores lugares para observar la alineación de planetas

Los mejores lugares para observar la alineación de plantas de este 28 de febrero serán aquellos donde no haya tanta contaminación lumínica, en el que se pueda observar un cielo oscuro y con vista despejada del horizonte, es decir, sin árboles ni edificios altos.

¿Cómo ver la transmisión en vivo de la alineación de planetas este 2026?

Si no es posible para ti observar la alineación de planetas en un lugar con las características antes mencionadas o no cuentas con binoculares, podrás seguir la alineación planetaria en vivo desde la aplicación Star Walk 2, la cual te mostrará cuáles planetas están por encima del horizonte de tu ubicación.

Otra opción es a través de la NASA, aunque esta no es en vivo. No obstante, la particularidad que ofrece el sitio de la NASA, es poder escuchar las sonificaciones de los planetas que estarán en desfile a través de su Observatorio de rayos X Chandra.

¿Cuándo se volverán a alinear los planetas en 2026?

En 2026, se volverán a alinear los planetas aunque, no la misma cantidad de planetas. La fecha más cercana después de este 28 de febrero, es el 18 de abril cuando podrán ser vistos Saturno, Marte, Mercurio y Neptuno.

Asimismo, otra de las alineaciones más esperadas es la del 8 de septiembre de 2040 cuando cinco planetas podrás ser vistos a simple vista, siendo estos Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.