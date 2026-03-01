Luna de Gusano 2026: cuándo verla en México y cuál es su significado espiritual en marzo (Starwalk)

La primera luna llena de marzo iluminará el cielo mexicano con un fenómeno que, además de astronómico, tiene una fuerte carga simbólica. La llamada Luna de Gusano marcará el cierre del invierno y anticipará la llegada de la primavera en el hemisferio norte.

El evento podrá apreciarse a simple vista la noche del martes 3 de marzo de 2026, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Su brillo total no requerirá telescopio, pero su significado cultural y espiritual es lo que cada año despierta mayor interés.

¿Cuándo y cómo ver la Luna de Gusano 2026 en México?

La Luna de Gusano alcanzará su fase llena el 3 de marzo, cuando la Tierra se posicione entre el Sol y la Luna, iluminando completamente su superficie. En México será visible desde el momento de su salida por el horizonte este y podrá observarse hacia el oeste antes del amanecer.

De acuerdo con el calendario lunar del Instituto Geográfico Nacional, las fases de marzo de 2026 quedarán distribuidas así: luna llena el día 3, cuarto menguante el 11, luna nueva el 19 y cuarto creciente el 25. Esto convierte a la Luna de Gusano en la tercera luna llena del año.

¿Qué significado espiritual tiene la Luna de Gusano y por qué se llama así?

Más allá del espectáculo visual, esta luna llena simboliza renacimiento, transformación y cierre de ciclos. Al presentarse cerca del equinoccio de primavera, representa el equilibrio entre luz y oscuridad, así como el inicio de nuevas etapas personales.

En el ámbito astrológico, la luna llena de marzo de 2026 ocurre en Virgo, signo de tierra vinculado con la organización, la salud y el servicio. Para corrientes espirituales contemporáneas, esta posición invita a ordenar emociones y tomar decisiones prácticas.

El nombre de Luna de Gusano proviene de pueblos nativos de Norteamérica. Con el deshielo del suelo reaparecen los gusanos, lo que atrae aves como los petirrojos y anuncia el cambio de estación. También recibe denominaciones como Luna de Azúcar, por la cosecha de jarabe de arce; Luna Cuervo, por el regreso de estas aves; y Luna de Costra, por la capa helada que se forma al derretirse la nieve.

En 2026, este fenómeno no solo ofrecerá una imagen luminosa en el cielo nocturno, sino también una oportunidad simbólica para reflexionar sobre los ciclos naturales y los procesos de renovación personal.