Politécnicos mejoran el diagnóstico de la gonorrea en México

Gonorrea La bacteria Neisseria gonorrhoeae, causante de la gonorrea, es responsable de una de las infecciones más importantes a nivel global. (IPN)

La gonorrea es la segunda Infección de Transmisión Sexual (ITS) bacteriana más frecuente con una importante tasa de morbilidad y con un costo económico alto en el mundo. Se transmite a través de las relaciones sexuales sin protección ya sean vaginales, anales u orales con personas infectadas con gonorrea.

Ante esta situación delicada de salud en el mundo, científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para mejorar el diagnóstico de las ITS en México porque la alta incidencia y prevalencia de estas enfermedades son un desafío para la salud sexual y reproductiva.

En el laboratorio de Bacteriología Médica del departamento de microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Unidad Santo Tomás, existe un trabajo de investigación en ITS desde 2007 y la información generada durante estos años ha fructificado en un proyecto interdisciplinario sobre la gonorrea, en el que se colabora con diversos colegas del IPN, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Lerma, y clínicas especializadas en infecciones de transmisión sexual en la Ciudad de México, que son únicas en su tipo en el país, la Clínica Especializada Condesa (CEC) y la Clínica Especializada Condesa Iztapalapa (CECI).

La responsable del estudio es la jefa del laboratorio de bacteriología de la ENCB, Ma. Guadalupe Aguilera Arreola, cuyo proyecto inició en 2024 y terminará este año, comentó que “este grupo de trabajo se reunió para estudiar esta infección en los pacientes que buscan ayuda o atención médica en estas clínicas y uno de los aspectos que más nos interesó conocer, aparte de la frecuencia de la infección, es la resistencia antimicrobiana que presentan estas bacterias que causan esta infección y encontramos datos a lo largo de estos dos años que muestran que la gonorrea es más frecuente de lo que pensábamos, más del 30 % de los pacientes que pudimos reclutar para la investigación tiene gonorrea”, aseguró.

Politécnicas La responsable del estudio es la jefa del laboratorio de bacteriología de la ENCB, Ma. Guadalupe Aguilera Arreola. (IPN)

Ante las limitaciones en el acceso al diagnóstico y tratamiento, junto con la farmacorresistencia, complican la detección temprana, el manejo adecuado de las ITS, lo que exacerba su impacto en la salud pública, además de la falta de cobertura equitativa en el sistema de salud.

Por tal motivo, el proyecto busca investigar y abordar estas barreras, evaluar estrategias de prevención, analizar desafíos diagnósticos y tendencias de resistencia antimicrobiana, en colaboración con instituciones de salud y el gobierno, con el objetivo de mejorar la atención de los pacientes y contribuir a la salud pública en México.

Otro objetivo es describir la frecuencia de la resistencia de la gonorrea al tratamiento antimicrobiano en población vulnerable asistida en las dos clínicas especializadas e implementar un diagnóstico bacteriológico integral, además de la tipificación fenotípica y molecular del agente etiológico N. gonorrhoeae, para así aportar información epidemiológica sobre este problema de salud, información que actualmente se desconoce con precisión en México y que es urgente para reforzar las medidas de prevención apropiadas para disminuir la diseminación de cepas resistentes a los antimicrobianos.

La experta en Bacteriología explicó que una de las particularidades de esta investigación es que decidieron direccionar la investigación para reclutar hombres que tienen sexo con hombres y que tuvieran sintomatología.

“Solamente hombres sintomáticos que buscaban ayuda, que cumplieron con los criterios de inclusión, fueron muestreados y en esta población sólo el 30% fue por gonorrea, aunque tienen otras infecciones de transmisión sexual”, indicó Aguilera Arreola, en entrevista para la Agencia Informativa Conversus (AIC).

La integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) Nivel II subrayó que, de la población mexicana que cursa con infecciones de transmisión sexual, la más frecuente fue gonorrea, y este proyecto se enfoca en buscar a estos pacientes y ofrecerles un diagnóstico más preciso. “Muestreamos, procesamos y ofrecemos al médico un resultado, esto permite ajustar de manera adecuada la terapia. Es una manera de ayudar a los servicios de salud que prestan estas clínicas, de esta forma si el tratamiento inicial no era el adecuado se puede cambiar a tiempo para que estos pacientes tengan un menor tiempo de recuperación. Desde ese punto de vista el proyecto ayuda al médico en el manejo de sus pacientes”, aseguró.

La doctora Aguilera Arreola detalló que el análisis de las muestras tiene la intención de determinar qué tan resistente o qué tan sensible está siendo esa bacteria a los tratamientos. En el mundo se reconoce a la gonorrea como un problema de salud pública desde hace varios años, pero en la última década se ha reportado que en algunas regiones del planeta circulan nuevas cepas resistentes a todos los antibióticos usados contra gonorrea, esto ha generado el temor de que ya estén circulando en México. “Hasta este momento, con la información que hemos recabado al parecer todavía no han llegado estas cepas al país, aunque nos faltan tres meses de análisis”, puntualizó.

“Las infecciones de gonorrea se tratan con dos antibióticos, la ceftriaxona y la azitromicina, que son el tratamiento inicial recomendado cuando el médico sospecha de una infección de este tipo”, señaló. La investigadora politécnica refirió que ya han encontraron cepas de Neisseria gonorrhoeae resistentes a estos dos antibióticos, por lo que surge una alerta sobre la importancia de vigilar no solo la frecuencia y la presencia de estas infecciones, sino la manera en que responden a los tratamientos que se ofrecen a los pacientes.