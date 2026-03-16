Secihti y CCE acuerdan fortalecer la colaboración para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico

Convenio. la firma del convenio entre la Secihti y la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Consejo Coordinador Empresarial. (Secihti)

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acordaron crear puentes para fortalecer la vinculación entre los sectores público, privado y la academia para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico.

En representación de la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez, la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, Celina Peña Guzmán, destacó la importancia de fortalecer espacios de diálogo entre el gobierno y el sector privado. En ese marco, se estableció colaborar en la elaboración de un diagnóstico de las prioridades de talento en los sectores representados en el CCE, particularmente en áreas científicas y tecnológicas.

Paralelamente, se impulsarán iniciativas conjuntas para acercar a la academia con las necesidades de la industria, promoviendo la participación de los Centros Públicos de investigación sectorizados a la Secihti, facilitando la conexión entre los proyectos académicos de investigación y de innovación, y las demandas reales de ese sector.

En el encuentro, el titular de la Unidad de Políticas Transversales, Mathieu Hautefeuille, explicó que el objetivo de convocar esta mesa fue intercambiar diagnósticos e información sobre las iniciativas y proyectos que impulsa cada institución en materia de innovación y desarrollo tecnológico, con la finalidad de identificar puntos de convergencia y crear puentes de articulación y trabajo conjunto, para impulsar la innovación.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico del CCE, Nanghelly Silva Anzaldúa, compartió, con su equipo, una cartera de proyectos e iniciativas en materia de innovación, transformación digital y desarrollo tecnológico impulsadas por este organismo, y subrayó su disposición para fortalecer la colaboración con la Secretaría.

En este marco, el director general de los Centros Públicos de Investigación y Laboratorios Nacionales, Feliú Davino Sagols Troncoso, explicó el trabajo que realizan los 26 centros adscritos a la Secihti, así como las actividades de investigación en los Laboratorios Nacionales, lo cual generó interés en los representantes empresariales.

Estos centros tienen como propósito desarrollar y consolidar las capacidades en materia de infraestructura humanística, científica, tecnológica y de innovación del país.

Promueven la vinculación de instituciones del sector de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, con el propósito de articular la infraestructura distribuida en el territorio nacional y orientarla a la atención de asuntos estratégicos o prioritarios, en el marco de una política de Estado que favorezca el interés público, la soberanía nacional, la independencia científica y tecnológica, el desarrollo integral del país, el cuidado y restauración del medio ambiente, y el bienestar del pueblo de México.