The Edron Academy transforma el Futbol en Esperanza; 24 horas de juego por 25 Cirugías Infantiles

Cada minuto de balón rodando en la cancha escolar es una nueva oportunidad de futuro para que los niños con labio y paladar hendido recuperan la sonrisa y la salud — Para reafirmar nuevamente su compromiso social con los sectores menos favorecidos y mantener la congruencia con sus valores académicos, The Edron Academy celebrará la segunda edición del "24 Hour Challenge Football“, una hazaña de resistencia deportiva y humana.

Cuatro estudiantes del segundo año de preparatoria (Year 12) lideran este esfuerzo maratónico donde el balón rodará durante un día completo de juego ininterrumpido.

La iniciativa estudiantil transforma el deporte en una herramienta social de cambio profundo para las comunidades más vulnerables de México, con la meta clara de recaudar fondos para financiar 25 cirugías de labio y paladar hendido, y devolver la esperanza a niños de escasos recursos.

Alianza Estratégica por la Salud

En colaboración con la Fundación MAC, el proyecto tiene la meta de colectar una inversión social de 215 mil pesos que será destinada a intervenciones quirúrgicas.

Adicionalmente a este evento, la jornada promueve la donación de trenzas para la fabricación de pelucas oncológicas, y apoyar a infantes que luchan contra el cáncer.

Edron Academy Servicio a Niños Mr Ian Law y Mr. Kieran Thomas son los fundadores del "24 Hour Challenge", iniciativa escolar de servicio a niños que requieren intervenciones médicas para sanar. (The Edron Academy)

Desde las 9 de la mañana de este viernes 20 de marzo, Alumnos, Padres de Familia, Maestros y Autoridades Educativas se unen para jugar en una jornada solidaria que retoma la estafeta del primer desafío de este tipo realizado en 2025 por los Maestros de la institución, Mr. Kieran Thomas y Mr. Ian Law.

Patricio González García, estudiante de tercer año de preparatoria y jugador de la Liga Nacional de Futbol, opinó que “aunque el reto físico es elevado, también simboliza la perseverancia necesaria para resolver problemáticas críticas de salud en México; es importante ser solidarios y rechazar la indiferencia ante la necesidad del prójimo”.

Liderazgo Estudiantil en Acción

Los estudiantes Adolfo, Fran, Iñaki, Lucas y Víctor encabezan este proyecto que pone el talento juvenil al servicio de una causa social relevante.

Inspirados en la visión de Hospitales MAC por democratizar la salud, los cuatro estudiantes de Edron Academy se asumieron como agentes de cambio, demostraron que el liderazgo estudiantil es capaz de movilizar recursos y conciencias con un impacto social real.

La Asociación de Padres de Familia (APF) de The Edron Academy también se movilizó durante las semanas previas al evento para solicitar de todos los grados de su comunidad la asistencia al evento y donación de tiempo, servicio, o dinero; además de jugar futbol junto a sus hijos de educación básica.

Fiesta de Solidaridad Integral

Edron Academy 24 Hour Challenge La Comunidad Edron nuevamente implementa el 24 Hour Challenge para servir a niños que requieren operación por paladar hendido. (Edron Digita)

De acuerdo con los jóvenes estudiantes organizadores, la jornada también ofrece actividades paralelas para involucrar a toda la comunidad.

Serán realizadas sesiones de yoga, baile y sardana abiertas al público para diversificar la recaudación.

También serán instalados puntos de venta en el Kiosco de la escuela con una oferta gastronómica para asistentes y participantes durante las 24 horas del reto.

Los estudiantes plantearon la posibilidad de donación a través de la plataforma digital activa en GoFundMe, donde se reciben aportaciones directas que se sumarán al fondo de las 25 cirugías y al apoyo integral de la Fundación MAC.

The Edron Academy transforma el Futbol en Esperanza; 24 horas de juego por 25 Cirugías Infantiles