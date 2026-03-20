SNTE exige Pensiones Dignas; Injusto que un Maestro se Jubile con 30% de su salario

No es posible que tope salarial sea de 10 UMAs frente a las 25 de otros sectores; brecha es la medida de la inequidad y castiga a Maestros, señala Alfonso Cepeda Salas —

SNTE Alfonso Cepeda Salas El SNTE tiene dos propuestas para elevar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, informó su líder Alfonso Cepeda Salas. (SNTE)

Es urgente que se mejoren las pensiones de los servidores públicos, entre ellos los Maestros, afirmó desde Chihuahua, Chihuahua, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Recordó que la organización tiene dos propuestas fundamentales para que los trabajadores al servicio del Estado eleven sus percepciones una vez que se jubilen, “porque actualmente las pensiones no rebasan el 30 por ciento de su último salario, lo que es injusto e inequitativo comparado con los jubilados del IMSS”.

El Maestro dirigente habló así en el XIV Pleno Extraordinario de la Sección 8 del SNTE, donde explicó lo que llamó injusticia en las jubilaciones públicas.

“No es posible que el tope salarial para los jubilados y pensionados del apartado ‘B’ sea de 10 UMA (Unidad de Medida y Actualización) y que para el apartado ‘A’ sea de 25 UMA, eso es inequitativo, es injusto”, afirmó.

Añadió que tampoco es viable que en la reforma del 2020 a la Ley del Seguro Social los patrones estuvieron de acuerdo en subir su aportación de 5.5 a 13.87 por ciento para el ahorro en las cuentas individuales.

“Nosotros seguimos igual, el Gobierno Federal aporta 5.5, y estamos planteando que se homologue la aportación, porque si esto sucede, los compañeros de cuentas individuales que ingresaron a partir de la nefasta reforma del 2007 del ISSSTE, pueden recibir hasta el 75 u 80 por ciento de su último salario”, detalló.

Fuera USICAMM, Daña a Maestros

SNTE Chihuahua Los Maestros de Chihuahua reiteraron su petición para que la USICAMM desaparezca porque es dañina para ellos. (SNTE)

Cepeda Salas resaltó que en las negociaciones del Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026 se mantiene la exigencia de eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) “que tanto daño ha hecho a los docentes”.

División Afecta a Niños y Jóvenes

Por su parte el secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago De la Peña Grajeda, refrendó el respaldo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván a los docentes.

Durante la inauguración del Pleno Seccional, recordó “la firme alianza con el Magisterio” y enlistó los distintos apoyos recibidos por el sector educativo; “lo mejor está por venir para los Maestros del estado, vamos bien, pero tenemos que ir mejor”.

Añadió que los avances se han logrado “no desde la confrontación, sino desde la responsabilidad; no desde la imposición, sino a través del diálogo; cuando nos dividimos, quienes pierden son las niñas, niños y adolescentes”.

SNTE, referente Democrático

En su oportunidad el secretario general de la Sección 8, profesor Eduardo Antonio Zendejas Amparán, reiteró su apoyo al liderazgo de Cepeda Salas; afirmó que la sección lo acompañará en las acciones que emprenda para mejorar las pensiones de quienes se jubilen, y para lograr que desaparezca la USICAMM.

“¡Que se vaya la USICAMM ya! Cuente con el respaldo de este ejército de Maestras y Maestros en el estado de Chihuahua”, afirmó.

Enseguida agradeció al líder del SNTE por posicionar nacional e internacionalmente a la organización, “como un referente por sus procesos democráticos que fortalecen la vida sindical”.

Representación Institucional

El XIV Pleno Extraordinario de la Sección 8 fue encabezado por el profesor José Luis Pérez Márquez, integrante del Colegiado Nacional de Asuntos Laborales, con la asistencia como vicepresidentes de María Concepción Martínez Márquez, del Colegiado Nacional Jurídico, y Cuauhtémoc Valaguez Velásquez, del ámbito laboral.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario general de la Sección 42, Manuel Quiroz Carbajal, y los representantes del Comité Ejecutivo Nacional, José Rigoberto Guevara Vázquez y Luis Enrique Morales Acosta, de las secciones 8 y 42, respectivamente.

A la sesión asistieron además ex secretarios generales, legisladores locales, autoridades municipales y funcionarios del ISSSTE en la entidad.

SNTE exige Pensiones Dignas; Injusto que un Maestro se Jubile con 30% de su salario