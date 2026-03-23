Huachicol hídrico: La sed como modelo de negocio

Hi2DrO ¡Aguas, México! En octubre de 2025, autoridades estatales anunciaron la Operación Caudal, una estrategia para frenar el robo y la venta ilegal de agua.

Mientras usted abre el grifo y solo escucha el silbido del aire, afuera, una pipa cargada con 10 mil litros de agua probablemente robada se vende al mejor postor.

Inicia la primavera y, con ella, la crisis hídrica se acentúa en distintas regiones del país. La escena es cada vez más común: un sol abrasador, vecinos buscando sombra y, de pronto, pasa una pipa de agua. Luego otra. Y otra más. Todas cargadas con miles de litros del recurso más valioso que tenemos. La pregunta surge inevitablemente: ¿de dónde viene esa agua y hacia dónde va?

En octubre de 2025, autoridades estatales anunciaron la Operación Caudal, una estrategia para frenar el robo y la venta ilegal de agua. La medida buscaba enfrentar un problema que, aunque durante años fue ignorado, hoy es cada vez más visible: el llamado “huachicol del agua”. Se trata de la extracción ilegal del recurso a través de tomas clandestinas o del uso irregular de pipas que lo comercializan sin autorización. En muchos casos, el agua proviene de redes públicas, pozos o infraestructura municipal, y termina vendiéndose a precios elevados a colonias que deberían contar con servicio.

Para entender la magnitud, algunas estimaciones de organismos operadores señalan que hasta el 15% de las fugas hídricas en México están asociadas a tomas clandestinas operadas por piperos, lo que agrava un sistema que ya pierde enormes volúmenes de agua por falta de mantenimiento. Se habla de pérdidas de hasta 40% de agua por fugas en redes urbanas; sin embargo, hay que ser críticos: esta cifra funciona hoy más como el “vox populi hídrico”, un estimado crudo ante la falta de telemetría y medición exacta de nuestras autoridades.

Lo que comenzó como una alternativa vecinal ante la escasez del servicio formal, terminó por convertirse en un mercado irregular que hoy alimenta y profundiza la crisis hídrica. Muchas de estas tomas permanecen activas durante años sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades. La escala judicial refleja esta inoperancia: de las decenas de carpetas de investigación que se abren por robo de agua en distintas entidades del país, la inmensa mayoría no se judicializa y las denuncias suelen quedar archivadas.

El problema no solo es legal, también es social. Pero reducir la discusión a un tema de seguridad sería simplificar demasiado el problema. El huachicol del agua también revela fallas estructurales en el sistema hídrico: redes deterioradas, falta de inversión, servicios intermitentes y comunidades que deben buscar soluciones por su cuenta para acceder a algo tan básico como el agua. Todo esto enmarcado en el abandono institucional que representan 13 años de omisión legislativa en la Ley General de Aguas.

En ese contexto, la pipa se convierte en un símbolo contradictorio: para algunos es la única forma de abastecimiento ; para otros, una evidencia de que el sistema no está funcionando.

¿Orden o castigo? Combatir el robo de agua es necesario, pero no suficiente. El verdadero reto es ordenar el sistema hídrico para que el agua llegue de manera regular, transparente y suficiente a la población. Esto implica varias acciones simultáneas:

Mejorar la gestión del agua en las ciudades, para que la escasez no se convierta en terreno fértil para mercados irregulares.

Reducir fugas en la infraestructura, abordando con seriedad ese gran porcentaje de agua potable que se pierde en el subsuelo.

Regular y transparentar el servicio de pipas, para distinguir entre quienes prestan un servicio legítimo y quienes operan en la ilegalidad.

Fortalecer la vigilancia de tomas clandestinas, con mecanismos más eficaces de denuncia y seguimiento.

El agua, al final, es demasiado valiosa para dejarla escapar entre fugas, ilegalidad y desorden. “El derecho humano al agua no se decreta, se garantiza”. Mientras una pipa llena atraviesa la ciudad, miles de hogares siguen esperando que del grifo salga un poco de agua.

Secretario general de la Asociación Mexicana para la correcta Hidratación, AC