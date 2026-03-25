SNTE plantea al Estado frenar la “expulsión escolar con políticas de dignidad Docente

La escuela no se abandona, se es expulsado de ella por la falta de programas adecuados e indiferencia institucional, señala Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE —

SNTE Alfonso Cepeda Salas La deserción escolar es un problema escolar de desigualdad, exclusión, falta de oportunidades y, en ocasiones, de indiferencia institucional, dijo Cepeda Salas. (SNTE)

Los estudiantes en México son expulsados de las aulas por la falta de programas adecuados, apoyos y políticas pertinentes para acompañarlos, dijo el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

“En realidad, los adolescentes y jóvenes no abandonan sus estudios”, afirmó ante el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Al iniciar el “Foro Nacional: Hacia una Estrategia para la Permanencia Escolar”, señaló que esta situación es un problema escolar, de desigualdad, exclusión, falta de oportunidades y, en ocasiones, de indiferencia institucional.

Añadió que la permanencia escolar se construye con política pública, con becas, escuelas seguras y cercanas, alertas tempranas, acompañamiento académico, nivelación, tutorías, atención socioemocional, deporte, arte, cultura y comunidad; “cuando la norma no expulsa y cuando la escuela sabe recibir”.

Corresponsabilidad y Dignidad Docente

En el majestuoso Centro Cultural del México Contemporáneo, Cepeda Salas celebró la visión y el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar educación pública a los mexicanos en todos los niveles escolares.

Reiteró que “el SNTE trabaja para consolidar la transformación nacional, transformando a la vez la educación”.

Es indispensable, dijo, que la estrategia para lograr la permanencia escolar cuente con la participación del Magisterio, de los equipos directivos y de la supervisión escolar, asi como contar con presupuesto, coordinación institucional y reconocimiento efectivo al trabajo docente.

El Maestro dirigente explicó que no se puede pedir a Maestros, directivos, y supervisores que resuelvan solos un problema estructural.

“Si queremos que la escuela retenga, acompañe y reincorpore, entonces el Estado, y desde luego la SEP, deben generar condiciones suficientes y dignas para la docencia, dignas para enseñar, suficientes para enseñar”, afirmó.

De la Deserción, a la Desatención

SEP El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, coincidió con el diagnóstico del SNTE sobre la deserción escolar. (SNTE)

Lo escuchaba atento el titular de la SEP, quien luego coincidió con Cepeda Salas en su diagnóstico sobre las causas de la deserción escolar.

El funcionario opinó que “ese concepto debería cambiarse por desatención, que debe visibilizarse, y actuar en corresponsabilidad, para impedir que los alumnos dejen de ir a clases”.

Confió en que el foro “concluya con una gran alianza entre autoridades, Padres de Familia y Maestros, para hacernos cargo de esta generación y no permitir que ningún niño ni joven abandonen el sistema educativo”.

Profesores que Miran a los Ojos, vs Deserción

Por su parte la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, dijo que el foro analizará colectivamente las causas que inciden en la deserción escolar identificará acciones conjuntas para prevenirla.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, enalteció el trabajo de los Maestros en las aulas y escuelas.

“La enorme e insustituible importancia de la presencia de un profesor que mira a los ojos a sus estudiantes, es un acto humano básico en el proceso de estudiar que no puede ser sustituido por nada y por lo tanto son los grandes interlocutores con las juventudes de México, y grandes factores de sensibilidad”, afirmó.

En el foro, la Dra. Patricia Ducoing Watty y el Dr. Juan Fidel Zorrilla Alcalá, académicos del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, perteneciente a la UNAM, impartieron conferencias magistrales.

Las mesas de trabajo estuvieron integradas por funcionarios de la SEP, dirigentes del SNTE, maestros, directivos y supervisores de Educación Básica, particularmente de Secundaria, así como de Educación Media Superior.

SNTE plantea al Estado frenar la “expulsión escolar con políticas de dignidad Docente