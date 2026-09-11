Casa de la Amistad, 36 años como Primera Esperanza para Miles de Niños con Cáncer en México

Con solo 50% de sobrevida frente al 90% de EU, la fundación busca llevar su modelo de atención integral a todo el país antes de 2030, señala Lorenza Mariscal Servitje —

Cáncer Infantil México Desde hace más de tres décadas la Fundación casa de la Amistad subsana una brecha de atención contra el cáncer infantil en México. (CDLA)

El cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad entre niñas y niños de 5 a 14 años en México.

Ante ese estremecedor indicador, hace más de tres décadas una fundación mexicana se alzó para cambiar el presente y desenlace de las vidas que escriben esta historia.

Es Casa de la Amistad (CDLA), dirigida por Lorenza Mariscal Servitje, institución que presentó su Informe de Labores 2025, un balance que combina cifras apremiantes con acciones de esperanza.

Para explicar cómo enfrenta esta enfermedad que lacera la infancia mexicana, conversó en exclusiva con Crónica sobre los retos, logros y la meta de expandir el modelo a todo el país hacia 2030.

Brecha que Cuesta Vidas

En México, la sobrevida para un niño con cáncer es de apenas 50 por ciento; en Estados Unidos, esa cifra llega al 90 por ciento, de acuerdo con cifras de CDLA.

Cada año, cerca de 7 mil niñas, niños y jóvenes (19 diariamente) son diagnosticados con cáncer en el país; muchos de ellos no cuentan con seguridad social ni recursos para sostener un tratamiento de ningún tipo.

Para el 85 por ciento de los pacientes que atiende la fundación, Casa de la Amistad no es una opción entre varias, es la única puerta disponible que se abre.

“Este periodo (2025) ha sido de celebración, pues conmemoramos los 35 años de Casa de la Amistad; lo que comenzó como un sueño y un albergue, hoy tiene un impacto nacional y una influencia que trasciende nuestras fronteras”, afirmó Mariscal Servitje al presentar su informe.

Sureste, Foco Rojo de Enfermedad

Reveló que las leucemias encabezan los diagnósticos, seguidas por linfomas y tumores del sistema nervioso central.

El sureste del país concentra el mayor número de casos; el de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es hoy el hospital con más pacientes atendidos por la institución.

Dijo que en la actulidad Casa de la Amistad apoya a casi mil 300 niñas y niños; 300 en la Ciudad de Méxicoy mil más distribuidos en distintos estados.

Medicina de Precisión contra Abandono

El problema, explicó Mariscal Servitje, “no siempre es la falta absoluta de medicamentos, sino que no llegan en el momento exacto en que un paciente los necesita”.

Dijo que ante esto, la fundación impulsa el Proyecto Puente, “que prove a los médicos acceso a paneles moleculares para identificar cada leucemia con nombre y apellido, y definir el tratamiento exacto”.

Explicó que “esta precisión evita sobremedicar al paciente y mejora sustancialmente su pronóstico de curación”.

La Escuela también es Medicina

Cáncer Infantil México Parte de la terapia para un niño con cáncer, es mantener su rutina escolar, acompañamiento emocional y espiritual para toda la Familia. (CDL)

Casa de la Amistad tiene como fundamento vivo que mantener la rutina escolar es, en sí misma, parte del tratamiento.

En el albergue de la Ciudad de México, algunos niños cursan clases de forma presencial; otros continúan a distancia, y varios hospitales aliados cuentan ya con aulas dentro de sus instalaciones.

Despertar y asistir a clase al día siguiente de una quimioterapia, explicaron especialistas de la fundación, “ayuda a preservar la motivación del menor y reduce el riesgo de que la familia abandone el tratamiento”.

Mariscal Servitje explicó que mantener esta continuidad académica y emocional reduce de forma sustancial el abandono del tratamiento y prepara al paciente para la reinserción social, al facilitar que el niño vuelva a su vida cotidiana y escolar sin rezagos una vez concluido su proceso de salud.

Acompañamiento Emocional y Espiritual

Expresó enseguida que el diagnóstico de cáncer “golpea al niño y también fractura a la familia completa”.

Ante este contexto, la fundación ofrece un espacio llamado “aula de paz, dedicado a la meditación y el silencio, además de acompañamiento espiritual para quienes lo solicitan”.

Dijo que este soporte “libera a los Padres de la culpa que suelen sentir, y así encamina a toda la Familiahacia el proceso de sanación”.

El manejo de emociones como la ansiedad y la depresión se considera básico antes y durante la atención médica para prevenir la somatización de cargas emocionales. Lorenza Mariscal Servitje resaltó que tanto el aspecto espiritual como el emocional son componentes clave para la curación plena del paciente.

Cada Estado, antes de 2030

Lorenza Mariscal Servitje se refiere luego al presente y futuro de la organización; detalló que actualmente 99 por ciento de los recursos económicos de Casa de la Amistad provienen de la Ciudad de México, aunque la mayoría de la atención se brinda en los estados.

Reveló que la fundación ya abrió una oficina en Tapachula, Chiapas, con una psicóloga integrada directamente al hospital, como piloto de su estrategia para la descentralización.

“El objetivo hacia 2030 es multiplicar farmacias institucionales dentro de hospitales aliados y sumar a empresarios locales que sostengan la atención en su propia región”, explicó.

Detalló que las farmacias son ubicadas en los nosocomios con mayor número de niños atendidos por la fundación; actualmente operan en cuatro hospitales que entregan y suministran los medicamentos directamente a los niños y sus familias dentro del mismo entorno hospitalario.

Ayudar Cuesta un Café

Cáncer Infantil México Lo que nos gastamos en un café diariamente, puede sostener tratamiento completos para un niño con cáncer. (CDLA)

La dirigente de Casa de la Amistad expresó que para sumarse a esta labor, la organización ofrece el programa Ángeles Guardianes, un esquema de donación mensual y automática vía tarjeta de crédito o débito.

“El monto sugerido equivale a lo que costaría un café al día, una aportación pequeña que, sumada, sostiene tratamientos completos”, detalló con emoción en su voz.

Mariscal Servitje lo resumió con la misma firme convicción que guía cada acción de la fundación; “hablar de cáncer infantil, cuando hay diagnóstico oportuno, es hablar de vida”.

Casa de la Amistad, 36 años como Primera Esperanza para Miles de Niños con Cáncer en México