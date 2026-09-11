Crean células solares que funcionan a diez metros bajo la superficie del océano

Energía. Diagrama esquemático de las células solares de perovskita sumergidas para aplicaciones subacuáticas. (Simin Ma, Yunnan University.)

Las células solares proporcionan energía verde en tierra firme, pero la energía solar es más difícil de aprovechar bajo el agua, pues la intensidad de la luz disminuye rápidamente. Sin embargo, un equipo de investigadores chinos ha logrado que estas funcionen a 10 metros de profundidad.

Las células solares podían generar 324 megavatios hora de energía, lo suficiente para cargar baterías de iones de litio, tras permanecer sumergidas dos horas, y funcionar de forma continua a una profundidad de 10 metros durante unos cinco años y medio, según un estudio que publica Joule.

Estos resultados sugieren que las células solares submarinas podrían alimentar sensores, cámaras y sistemas de comunicación sumergidos lejos de la costa.

Hasta ahora, se han publicado muy pocos estudios sobre células solares subacuáticas y todos se centran en profundidades de dos metros o menos, “un escenario que dista mucho de satisfacer los requisitos de una aplicación práctica”, señaló uno de los firmantes, Wen-Hua Zhang, de la Universidad de Yunnan (China).

Este trabajo, de acuerdo con el autor, presenta la primera validación funcional de células solares sumergidas que funcionan de forma práctica a una profundidad de hasta unos 10 metros, “lo que amplía considerablemente su ámbito de aplicación”.

El equipo desarrolló primero un sistema de laboratorio con filtros ópticos personalizados para simular la iluminación submarina a distintas profundidades y desarrollar células solares.

Finalmente, esas células de perovskita fueron integradas en robots submarinos y se desplegaron a una profundidad de 10 metros frente a la isla Weizhou, en el mar de China Meridional, para probar sus aplicaciones en el mundo real.

Las células mostraron una estabilidad operativa a largo plazo “excepcional” y lo que más sorprendió al equipo fue “la gran cantidad de energía eléctrica que generaron los módulos de gran superficie en condiciones reales a una profundidad de 10 metros de agua durante solo dos horas”, destacó.

Además consiguieron pasar de células de laboratorio de pequeña superficie a módulos de gran tamaño. La combinación de las investigaciones de laboratorio y los experimentos sobre el terreno -agregó- “aportan pruebas sólidas del funcionamiento de la energía fotovoltaica subacuática”.

El equipo tiene previsto probar las células solares a mayores profundidades, investigando el límite al que pueden funcionar, y establecer protocolos de ensayo estandarizados para la energía fotovoltaica subacuática.