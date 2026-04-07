Artemis II concluyó su misión alrededor de la Luna y comienza su regreso

Ocaso de la Tierra La tripulación de Artemis II capturó esta vista de la puesta de sol sobre la Tierra el 6 de abril de 2026, mientras orbitaban la Luna. La imagen recuerda a la icónica fotografía del amanecer terrestre tomada por el astronauta Bill Anders 58 años antes, durante el vuelo de la tripulación del Apolo 8 alrededor de la Luna. (NASA)

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salieron este martes de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, donde tienen previsto amerizar el viernes, después de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar el satélite en más de medio siglo.

Este momento se produce cuando la cápsula Orión en la que viajan los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense- pasa de ser atraída por la Luna más fuertemente a estar dominada por la gravedad de la Tierra.

“Orión ha abandonado la esfera de influencia lunar; es decir, el punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna es más intensa”, informó el centro de control de la NASA en la retransmisión oficial.

Los astronautas ya están de camino a la Tierra, donde está previsto que americen el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos (00:07 del sábado GMT) en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (EE.UU.).

Tras abandonar la influencia lunar, la tripulación de Artemis II compartirá los detalles de su misión en una videoconferencia con los astronautas de la NASA Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams, y la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot, quienes están a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).La cápsula Orión hizo ayer historia al convertirse en la primera misión tripulada en orbitar la Luna desde el Apolo 17 en 1972.

Aunque sus cuatro tripulantes no descendieron a la superficie lunar, como sí sucedió con el Apolo 17, sobrevolaron durante siete horas la Luna tomando fotografías y observando el suelo del satélite mientras describían lo que veían a los expertos de la NASA en Houston (Texas).

En el marco de este sobrevuelo, la nave Orión pasó por detrás de la Luna y llegó a aproximarse a 6.545 kilómetros (4.067 millas) en su punto más cercano a la superficie.Además, batió un récord como la misión tripulada que más se alejó de la Tierra, con un estimado de 406.771 kilómetros (252.756 millas).

Aparte de contemplar la cara oculta de la Luna, mucho más accidentada que la parte visible desde la Tierra, los astronautas también observaron ayer un eclipse solar total que no pudo apreciarse en nuestro planeta.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.

Regreso a la Luna Imágenes de la misión Artemis II en su acercamiento a la Luna. (NASA)

APRETADOS EN EL ESPACIO.

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA mantuvieron este martes una llamada con los tripulantes de la Estación Espacial Internacional (ISS, en inglés) en la que ambos equipos en órbita relataron los momentos más destacados de su misión y compartieron algunas anécdotas divertidas.

Victor Glover, quien posee experiencia a bordo del laboratorio orbital, afirmó que la mayor dificultad de Orión con respecto a la estación espacial era la escasez de espacio.“Aquí no tenemos otro módulo para evitar conflictos de espacio. Así que todo lo que hacemos esencialmente comienza con un conflicto de espacio”, comentó entre risas.“Es un verdadero placer pasar un poco de tiempo con nuestros colegas en el espacio. Aquí arriba hablamos mucho e intentamos enfatizar lo importante que es el trabajo que todos realizamos en este programa; hacer el tipo de cosas que nos preparan para volver a la superficie de la Luna y, como decía ayer el administrador (de la NASA), para ir hacia Marte”, dijo el comandante de Artemis II, Reid Wiseman.

“Es divertido estar en el espacio con ustedes”, agregó el compañero de Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo de la cápsula Orión.Al otro lado de la línea se encontraban los astronautas de la NASA Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams, y la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot, desde la Estación Espacial Internacional.La tripulación, que forma parte de la Expedición 74 del laboratorio orbital, realizó varias preguntas a sus compañeros en el espacio, que se encuentran actualmente de camino a la Tierra tras haber salido este martes de la influencia lunar y haber sobrevolado ayer la Luna.Koch, la mujer que más días consecutivos ha pasado en la ISS -328 entre 2019 y 2020- expresó que una de las principales diferencias que apreció desde la Orión fue “cuánta oscuridad” rodea a la Tierra, lo que “la hace aún más especial”.

“Enfatizó lo parecidos que somos; cómo lo mismo mantiene vivo a cada ser humano en el planeta Tierra. Evolucionamos en el mismo planeta. Tenemos cosas compartidas sobre cómo amamos y vivimos que son universales, y la peculiaridad y lo preciado de eso realmente se resalta cuando notas todo lo que hay alrededor”, dijo.Además, Hansen bromeó con un “pequeño escape de agua” que sufrió durante su entrenamiento, y aseguró que están experimentando la “alegría lunar” por lo histórica de su misión.Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo.