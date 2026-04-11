Países Bajos aprueba provisionalmente la conducción autónoma supervisada de Tesla

Coche. "No está permitido ni es posible, por ejemplo, leer el periódico al volante", explicó, ya que el sistema detecta cuando el conductor "no está suficientemente alerta".

La agencia neerlandesa de tráfico (RDW) se convirtió el viernes por la noche en la primera autoridad europea en aprobar el sistema de conducción autónoma supervisada (FSD) de Tesla de forma provisional, y planteó la posibilidad de una “expansión” al resto de países de la Unión Europea (UE).

“La RDW ha otorgado la homologación al sistema de asistencia al conductor de Tesla (...) Gracias a la homologación, el sistema de asistencia al conductor ya puede utilizarse en los Países Bajos, con la posibilidad de su futura expansión a todos los Estados miembros de la Unión Europea”, señaló en un comunicado la autoridad de tráfico.

Asimismo, reafirmó que se ha llevado a cabo una “exhaustiva investigación” de más de un año y medio del sistema perteneciente al magnate Elon Musk, que ha incluido pruebas tanto en pista cerrada como en vías públicas.

La RDW concluyó en su comunicado que “el uso adecuado de este sistema contribuye positivamente a la seguridad vial”, aunque recordó que no son vehículos autónomos, sino que “se trata de un sistema de asistencia al conductor, y este sigue siendo responsable y debe mantener el control en todo momento”.

“No está permitido ni es posible, por ejemplo, leer el periódico al volante”, explicó, ya que el sistema detecta cuando el conductor “no está suficientemente alerta”.

Por su parte, Tesla aplaudió la autorización a través de su cuenta de redes sociales en Europa, añadiendo que el sistema de conducción autónoma “comenzará a implantarse en breve” y asegurando que esperan exportarlo “a más países europeos muy pronto”.Para ello, la RDW deberá presentar una solicitud de autorización a la Comisión Europea y obtener el voto favorable de la mayoría de Estados miembros, indicó el comunicado del organismo neerlandés.

Musk también se hizo eco de la decisión de la RDW y comentó en X que la investigación ha sido “extremadamente rigurosa”.