México gana plata y bronce en Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas

Olímpicas El equipo lo integraron Dana Karen Medina González, de Yucatán (medalla de plata); Andrea Sarahí Cascante Duarte, de Morelos (plata ); Elisa María Villarreal Corona, de la Ciudad de México (bronce), y Sofía Constanza Santisteban Dávila, de Quintana Roo (mención honorífica).

El equipo que representó a México en la edición 15 de la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas (EGMO, por sus siglas en inglés), logró dos medallas de plata, una de bronce y una mención honorífica durante el concurso celebrado en Burdeos, Francia, del 9 al 14 de abril.

Con la participación de jóvenes matemáticas de 66 naciones, nuestro país se posicionó en el lugar 19 y fue el segundo mejor de Latinoamérica, atrás de Brasil, “consolidándose entre las delegaciones más destacadas a nivel internacional”, señalaron los responsables de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

El equipo lo integraron Dana Karen Medina González, de Yucatán (medalla de plata); Andrea Sarahí Cascante Duarte, de Morelos (plata ); Elisa María Villarreal Corona, de la Ciudad de México (bronce), y Sofía Constanza Santisteban Dávila, de Quintana Roo (mención honorífica).

Este resultado, calificado por la OMM como una “actuación histórica”, es reflejo “del talento, la disciplina y la constancia de nuestras estudiantes, así como del trabajo formativo que se realiza a lo largo del país. México reafirma su lugar entre la élite mundial en matemáticas”.

Acompañaron al equipo las profesoras Myriam Hernández Ketchul y Adriana León Montes.

Aunque este concurso es europeo, se invita a países de otros continentes. México ha sido convocado desde 2014 y esta es la undécima ocasión en que participa.

La participación de nuestro país en la EGMO “ha logrado que más chicas mexicanas se interesen por inscribirse en las competencias de matemáticas y que muchas de ellas lleguen a tener niveles más altos. Si bien mujeres y hombres tienen las mismas capacidades para resolver problemas matemáticos y destacar en los concursos nacionales e internacionales, es común que en esas competencias haya menos mujeres”, señalaron miembros de comité organizador de la OMM, programa académico que este año cumple 4 décadas.

Agregaron que existe “la falsa percepción de muchas niñas y mujeres que creen que disciplinas como las matemáticas son exclusivas de los hombres. Éste es uno de los mitos que la EGMO y la participación de México en la misma desean erradicar, mostrándole al mundo y a las chicas que aún no se animan en participar que hay muchas mujeres dedicadas a las matemáticas que compiten y disfrutan estas actividades”.