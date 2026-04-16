75 años de Humanismo, IBERO Reafirma el Cuidado Integral ante Nuevas Heridas Emocionales

Rector Arriaga Valenzuela resalta el Curas Personalis, un enfoque integral que abarca lo intelectual, ético, profesional y espiritual de cada ser humano atendido. —

IBERO CDMX Psicologia La vocación de l Psicología en la IBERO es compartida y sostenida firmemente en la milenaria tradición ignaciana de servicio al prójimo. (Gerardo González Acosta)

La Universidad Iberoamericana reiteró su compromiso institucional de cuidar la integridad del ser humano, al celebrar el 75 Aniversario de de su deptartamento de Psicología.

El Rector Luis Arriaga Valenzuela expresó que esta conmemoración es una oportunidad invaluable para reflexionar sobre el horizonte de la disciplina.

Ante su comunidad docente y escolar e invitados de otras universidades, recordó que “en 1950 la IBERO dio un paso audaz al consolidar la psicología como un campo científico autónomo en nuestro país”.

Explicó que esta decisión pionera nació de una necesidad concreta y de una visión jesuita que sitúa a la persona en el centro de todo; “bajo el impulso del jesuita Ramón Gómez Arias, comenzó un camino significativo en la enseñanza de la psicología en México”.

Señaló que a mediados del siglo XX, la disciplina aún se vinculaba estrechamente a la filosofía o la medicina, y carecía de una autonomía plena; la IBERO rompió ese esquema y propuso una formación centrada en la totalidad de la persona, su historia y sus condiciones reales.

Cura Personalis, Eje de la Formación

El concepto de cura personalis fue el eje central del discurso del Rector, y lo definió como un principio articulador de dimensiones vitales.

“Se trata de un enfoque integral que abarca lo intelectual, ético, profesional y espiritual de cada ser humano atendido; bajo esta premisa, la formación académica no se limita al aula, sino que busca atender la complejidad de cada individuo en particular”, detalló.

Arriaga Valenzuela advirtió también sobre los desafíos contemporáneos, y aseguró que la salud mental es, posiblemente, el gran reto global de nuestro tiempo.

“La sobreexposición a redes sociales y la voracidad informativa han generado terrenos fértiles para la ansiedad y el aislamiento social severo.; citando a la OMS, más de mil millones de personas viven hoy con algún tipo de discapacidad psicosocial en el mundo”, reveló.

Frente a la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), el Rector llamó a un discernimiento ético riguroso para proteger la dignidad de la persona.

Advirtió sobre casos trágicos donde acompañamientos psicológicos realizados por "bots" terminaron en tribunales, lo que evidencia los riesgos de la tecnología sin ética.

Dijo que la formación en la IBERO apuesta por articular el conocimiento especializado con una sensibilidad crítica frente a estos cambios de contexto.

Nuevas Heridas Emocionales de esta Época

Por su parte, la Dra. Sandra I. Montes de Oca Mayagoitia, Directora y egresada del Departamento de Psicología IBERO, resaltó que la historia institucional dejó una huella indeleble.

Afirmó que la vocación compartida es sostenida firmemente en la milenaria tradición ignaciana de servicio.

Dijo que “la formación verdadera es aquella que mira a la persona de manera integral, rechazando cualquier tipo de reducción académica simplista”.

Enseguida alertó sobre la existencia de "nuevas heridas que marcan nuestra época, caracterizada por la incertidumbre y la fragilidad emocional”, elementos que definen nuestro tiempo y otorgan una relevancia mayor a la labor de la psicología.

Soltar Certezas Cómodas

IBERO CDMX Psicología Fue develada una placa conmemorativa por el 75 Aniversario de Psicología en la Universidad Iberoamericana. (Gerardo González Acosta)

Dijo que el trabjo del psicólogo cobra una relevancia mayor al entender la salud mental como un derecho humano fundamental.

“No se trata de un lujo periférico, sino de una dimensión central para la dignidad humana y el bienestar de la colectividad”, aseguró.

Montes de Oca resaltó que la cura personalis es una forma concreta de escuchar y acompañar, que pone al centro la complejidad humana.

Enseguida instó a la comunidad de la IBERO a “no aferrarse a certezas cómodas, sino a mantenerse atentos a las exigencias que el presente demanda; la innovación debe ser una disposición constante para transformar la enseñanza al ritmo de un mundo que cambia”.

Prestigio Académico sin Distancia Social

La Dra. Montes de Oca recordó que el prestigio de la institución nunca debe confundirse con una distancia frente al dolor social.

Señaló que el departamento que dirige mantiene una relación viva con los problemas del entorno, cuestiona estructuras y participa activamente en conversaciones públicas necesarias.

Dijo que “la psicología universitaria debe contribuir de manera decisiva a construir instituciones más justas y una sociedad que sea mucho más humana”.

Comprender Dolor, sin Romantizarlo

Arriaga Valenzuela y Montes de Oca coincidieron en que la psicología debe trascender al individuo aislado para situarse en el corazón de las relaciones sociales.

El Rector citó al jesuita Ignacio Martín-Baró, quien sostuvo que el horizonte de la disciplina debe estar en el hombre y su entorno; reconoce que las personas se configuran en relación con otros, lo que exige una práctica situada y comprometida.

Dijo que el compromiso de la institución es seguir formando profesionales capaces de reconocer la complejidad del dolor humano sin llegar a romantizarlo.

“Se busca educar una mirada que no renuncie nunca a la verdad ni al cuidado, abriendo caminos donde otros ven límites; la formación en psicología en la IBERO no es solo transmitir conocimientos, sino educar una mirada capaz de actuar con humanidad”, afirmó.

Las autoridades concluyeron con un llamado a seguir construyendo instituciones más justas y una sociedad profundamente más solidaria y empática y develaron una placa conmemorativa en alusión a los dos días que destinaron al festejo de los 75 años del Departamento de Psicología de la IBERO.

75 años de Humanismo, IBERO Reafirma el Cuidado Integral ante Nuevas Heridas Emocionales