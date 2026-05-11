Luna Azul de mayo 2026: ¿Cuándo es y será visible en México? La Luna Azul es un evento que ocurre aproximadamente cada dos años y medio; conoce cuándo es y si se podrá ver en México (Pexels)

Después de la Luna de Flores, mayo sorprendió con otra luna llena llamada Luna Azul y aquí te decimos cuándo es, qué significa y si se podrá ver en México.

De acuerdo con la NASA, a la Luna Azul se le llama así, no porque se pinte de ese color, sino porque se trata de una luna adicional a las cuatro lunas llenas que ocurren normalmente en una estación.

Del mismo modo, también se conoce como Luna Azul a la segunda luna llena que se produce en un mismo mes. En ambos casos, este evento suele ocurrir cada dos años y medio, lo que las convierte en algo muy esperado.

En mayo, se podrá ser testigo de este segundo tipo de Luna Azul, pues esta sería la segunda luna llena del mes, debido a que la primera fue la también conocida como Luna de Flores.

Fecha y hora exactas: ¿Cuándo ver la Luna Azul en México?

La Luna Azul de 2026 se podrá ver en México el próximo domingo 31 de mayo, a partir de las 19:48 horas, tiempo del centro de México, mientras que su punto máximo será durante la madrugada.

Sin embargo, esta Luna Azul tiene una particularidad, pues, de acuerdo con el sitio especializado Star Walk, la Luna Azul de mayo de 2026 será también una microluna, siendo la más pequeña del año.

¿Cómo ver la Luna Azul desde México?

Al ser esta Luna Azul de mayo de 2026 una microluna, quiere decir que se verá más pequeña de lo normal; sin embargo, aún será visible para el ojo humano.

No obstante, si quieres tener una mejor vista de esta Luna Llena de mayo, lo recomendable es usar un telescopio o binoculares para poder observarla con mayor detalle.

¿Cuándo es la siguiente Luna Llena?

Después de la Luna Azul de mayo de 2026, la siguiente luna llena del año será el 30 de junio. Mientras tanto, a lo largo del mes podrás disfrutar de las diferentes fases lunares y eventos astronómicos de este año.

¿Cuáles son las fases de la luna en mayo de 2026?

Este es el calendario lunar de mayo de 2026, para que puedas observar todas las fases lunares: