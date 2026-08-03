Estudiantes veracruzanos se comunican con astronauta en la Estación Espacial Internacional

Divulgación de la ciencia El contacto, registrado como CA#175 ante ARISS Internationa se realizó en modalidad telebridge en el Planetario de Orizaba. (Cortesía)

Veinte estudiantes de escuelas primarias de Orizaba, Veracruz, protagonizaron un hecho sin precedente en la historia de la divulgación científica regional: una comunicación de radio en vivo, durante once minutos, con la astronauta francesa Sophie Adenot de la Agencia Espacial Europea, quien respondió en tiempo real sus preguntas desde la Estación Espacial Internacional, a 408 kilómetros de altitud y a 27,600 kilómetros por hora. El contacto es el primer evento de Voces de México al Espacio, la iniciativa nacional sin fines de lucro que, en colaboración estratégica con Canal Once IPN, busca conectar a estudiantes de los 32 estados de la república con astronautas en órbita antes de que la ISS se retire alrededor de 2030.

El contacto, registrado como CA#175 ante ARISS International (Amateur Radio on the International Space Station), se realizó en modalidad telebridge en el Planetario de Orizaba. El evento fue el resultado de un trabajo de preparación iniciado en mayo de 2026: cerca de 600 estudiantes de 21 escuelas primarias recibieron formación en exploración espacial, ciencia, tecnología y radioafición. De ese grupo fueron seleccionados los 20 alumnos que representaron a Orizaba ante la astronauta.

Las preguntas —formuladas en inglés— abarcaron desde la vida en microgravedad y los desafíos de las misiones espaciales hasta el camino personal hacia el espacio y la posibilidad de que personas con discapacidad lleguen algún día a la órbita. Adenot respondió con franqueza y cercanía.

Cuando Miyuki Pérez le preguntó cuál había sido su momento de mayor orgullo a bordo, Adenot respondió: «Organicé todas las actividades para que mis colegas pudieran salir a salvo por la puerta a tiempo en una caminata espacial. Fue muy retador. Todo se hizo incluso antes del tiempo planeado. Me sentí muy orgullosa de lo que hice.»

Al Daniel, quien preguntó si un niño con parálisis cerebral podría convertirse en astronauta, la respuesta de Adenot generó el mayor aplauso de la jornada: «La Agencia Espacial Europea está preparando todo para enviar al primer astronauta con discapacidad al espacio. El espacio debe ser para todos.»

A Ricardo, quien quiso saber cuándo nació en ella el deseo de ser astronauta, Adenot le contó que fue al ver a la primera astronauta francesa en el espacio, comprendió que los astronautas son personas normales: «Sí, puedo confirmar que todos los astronautas somos personas normales», dijo. La respuesta arrancó risas y aplausos en el Planetario.

Un invitado de excepción acompañó el evento: Carlos Fontanot, Administrador Emérito de Imágenes de la NASA, quien viajó desde Houston, Texas, para estar presente con los estudiantes. Fontanot, padrino del proyecto y figura clave en la historia de la comunicación visual del programa espacial estadounidense, compartió su experiencia en divulgación científica con los alumnos y sus familias, añadiendo una dimensión humana e institucional al evento que difícilmente se repite en una sola jornada.

La transmisión del contacto llegó a miles de personas a través de Canal Once, Once Niñas y Niños —la señal infantil del IPN, disponible en el canal 11.2 y de carriage obligatorio en todos los sistemas de cable del país—, las redes sociales de Once Noticias, las plataformas digitales del Ayuntamiento de Orizaba y Ori Stereo 99.3 FM. La cobertura extendió el alcance del evento, nacido en un planetario regional, a la audiencia nacional.

Divulgación de la ciencia El evento fue el resultado de un trabajo de preparación iniciado en mayo de 2026. (Cortesía)

LA CONVOCATORIA ESTÁ ABIERTA.

Voces de México al Espacio invita a municipios, estados, universidades, planetarios e instituciones de ciencia y tecnología de todo México a sumarse como sedes de contactos futuros. La ISS tiene fecha de retiro alrededor de 2030. El equipo coordinador acompaña a cada sede a lo largo de todo el proceso de postulación ante ARISS International y la organización de un evento memorable y que lleva la ciencia a las manos de niñas y niños mexicanos de todo el país.

* Coordinadora Nacional — Voces de México al Espacio y conductora de Once Lab