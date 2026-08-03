“Vuelos nocturnos…”, teatro documental y testimonial sobre un mar sin fondo

Teatro “Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo" se presenta los fines de semana en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. (Adolfo Vladimir)

El público suele asumir que las historias en el teatro son ficción, pero la obra “Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo” es una propuesta documental y testimonial, que presenta en el Centro Cultural Helénico la investigación sobre la desaparición forzada de la activista Alicia de los Ríos.

“La escenografía es el archivo, tanto de documentos como objetos de las personas evocadas y es la biografía de Alicia”, comenta Alicia de los Ríos Merino, hija de la activista, quien junto a la periodista Marcela Turati asesoró este montaje de Teatro Línea de Sombras (TLS).

Desde hace más de dos décadas, la historiadora y abogada Alicia de los Ríos Merino ha recabado información sobre la desaparición de su madre, sucedida en 1978.

Este montaje cuenta la vida de la activista en cuatro capítulos que se organizan geográficamente: de Chihuahua, “lugar de donde es originaria mi madre”, hacia Nuevo Vallejo, “el lugar donde la detienen la colonia industrial de la Ciudad de México”, a Guadalajara, “escena de la insurgencia mexicana, específicamente de la Liga Comunista 23 de septiembre”, para finalmente llegar a la cúspide de la historia: todo el proceso que se llevó a cabo hasta la fecha y que culmina en una investigación nutrida por la participación de abogados, instituciones, historiadores y periodistas.

“Lo que refleja es la complejísima primera búsqueda que hacen las familias para encontrar qué pasó con las personas desaparecidas”, señala Alicia de los Ríos Merino, a la par que plantea algunas ideas particularmente graves.

“Acá lo que es bien interesante para el público cuando va es que regularmente en el imaginario de la sociedad está que los vuelos de la muerte se llevaron a cabo en Sudamérica y lo que nos refleja la investigación es que los vuelos de la muerte fueron antes en México que en otros lugares de Latinoamérica (específicamente en Argentina)”, apunta.

“Lo más interesante que tiene la puesta en escena es que el proceso que les estamos mostrando todavía lo continuamos hoy día. Seguimos en periciales, en los lugares donde fueron detenidas, torturadas y desaparecidas personas”, continúa.

En ese sentido, una de las características particulares de esta obra es que integra no solo documentos de dicha investigación, sino que al preparar este montaje para el recinto teatral surgieron nuevos testigos del caso.

“Mostramos la información de manera teatral, la gente piensa que es ficción, pero no lo es. Toda la investigación está sustentada en hechos (documentos y testimonios) que estamos verificando”.

Alicia de los Ríos Merino agrega que aunque la búsqueda comienza por la desaparición de Alicia, esta obra invita a la toma de consciencia, de “cómo la tierra sigue hablando, las calles siguen hablando, la gente no está muerta y sigue hablando. Eso es lo que se ve en escena”.

VE A VERLA.

“Vuelos nocturnos sobre un mar sin fondo” se presenta los fines de semana (viernes a domingo) hasta el 23 de agosto, excepto el 14 de agosto, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.

El concepto y creación de la obra son de Jorge A. Vargas; la investigación está a cargo de TLS, Alicia de los Ríos Merino, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la periodista Marcela Turati. En escena participan Shantal Saad y Alicia de los Ríos, y la música original es de Juan Pablo Villa.

El boleto cuesta $214 y pueden adquirirse en las taquillas del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500, o a través de la página: helenico.gob.mx.