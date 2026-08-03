Eclipse de agosto: hora exacta en que pasará en México y por qué la NASA perseguirá su sombra

Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 Foto: IA

En este mes de agosto, el cielo nos ofrecerá uno de los espectáculos más esperados de los últimos años. Se trata de un eclipse solar total, conocido como “Anillo de Diamantes” y considerado por especialistas como uno de los eventos celestes más relevantes del siglo debido a la duración de su fase total en algunas regiones del mundo.

¿Cuándo será el eclipse total?

Será el próximo 12 de agosto cuando un eclipse solar suceda cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando parcial o totalmente la luz solar.

En esta ocasión, la alineación será suficiente para producir un eclipse total sobre una estrecha parte del planeta, mientras que en otras regiones se observará únicamente como un eclipse parcial.

Durante la totalidad, el cielo se oscurece temporalmente como si fuera el atardecer, la temperatura puede descender algunos grados y se hace visible la corona solar, la capa más externa del Sol, normalmente oculta por su intenso brillo.

¿Se verá el eclipse solar en México?

Muchas personas se están preguntando si el eclipse será visible en nuestro país. Sin embargo, la mala noticia es que no se verá, ya que México se encuentra en una franja del planeta que no permite la visibilidad del fenómeno.

Sin embargo, existe una posibilidad de presenciar el eclipse, y es a través de la NASA Live, canal que hará una transmisión en vivo a partir de las 11:15 horas, tiempo de México.

¿Dónde será visible el eclipse total?

La franja de totalidad recorrerá principalmente:

Groenlandia

Islandia

España

Regiones del océano Atlántico

Parte del Ártico

Cabe señalar que miles de turistas ya preparon viajes hacia estas zonas debido a que el eclipse del 2026 será uno de los más importantes de las próximas décadas.

¿Qué es el fenómeno conocido como “Anillo de Diamantes”?

Uno de los momentos más esperados de un eclipse solar total es el llamado “Anillo de Diamantes”.

Este efecto ocurre segundos antes de que inicie la totalidad o justo cuando termina.

Se produce cuando un pequeño punto de luz solar logra atravesar los valles de la superficie lunar mientras el resto del Sol permanece cubierto.

El resultado es una imagen espectacular que parece un brillante diamante colocado sobre un anillo luminoso.

Este fenómeno dura apenas unos segundos y es uno de los instantes más fotografiados durante cualquier eclipse total.

¿Por qué la NASA perseguirá la sombra del eclipse?

La NASA considera estos eventos una oportunidad única para realizar investigaciones científicas sobre la actividad solar, el comportamiento de la corona y la interacción entre el Sol y la atmósfera terrestre.