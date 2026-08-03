China cosecha las primeras muestras de arroz cultivado a partir de “semillas espaciales”

China. La tripulación de la misión Shenzhou-23 cosechó con éxito el primer lote de muestras de arroz cultivadas a partir de semillas traídas a la Estación Espacial China en mayo. (CCTV)

Los astronautas chinos que se encuentran actualmente en la estación espacial Tiangong cosecharon con éxito las primeras muestras de arroz cultivado a partir de “semillas espaciales” en un experimento que busca lograr, por primera vez, dos generaciones consecutivas del cultivo en órbita, un paso más hacia una futura producción de alimentos fuera de la Tierra.

El estudio, iniciado con semillas llevadas a la estación espacial china en mayo, se apoya en un ensayo previo de 2022, cuando China logró la primera cosecha mundial de arroz de semilla a semilla en el espacio, aunque limitada a una sola generación, informó la televisión estatal CCTV.

El nuevo experimento, que emplea semillas procedentes de aquel hito y criadas durante tres generaciones en la Tierra, aspira a completar dos ciclos sucesivos -de semilla a semilla a semilla- para analizar cómo la exposición prolongada a la microgravedad afecta a la estabilidad genética de la planta.

Se espera que esta capacidad ofrezca soporte para la exploración humana del espacio profundo, al permitir cultivar alimentos y mantener un ciclo autosuficiente, sin depender del reabastecimiento desde la Tierra.

Para el ensayo, la nave Shenzhou-23, lanzada el pasado 24 de mayo, transportó dos grupos de semillas, uno de variedades que nunca han salido de la Tierra y otro procedente de la “familia de arroz espacial” cosechada en órbita en 2022, para estudiar las diferencias entre ambos cultivos.

Ambos se someterán, además, a dos métodos de reproducción distintos. Por un lado, la vía sexual, en la que tras madurar las semillas, se recolectarán las espigas para trasladarlas a nuevas cajas de cultivo y, por otro, el modelo de rebrote, donde solo se conservará el sistema radicular tras la maduración, del que brotarán nuevos tallos.

Los astronautas traerán a la Tierra espigas, semillas y muestras congeladas para su estudio, de cara a definir futuros modelos de agricultura espacial.