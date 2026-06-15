Conoce los servicios ecosistémicos que ofrecen zonas costeras, especialmente manglares

Cibnor El doctor Jony Ramiro Torres Velázquez, investigador postdoctoral del TecNM asociado al Cibnor.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación del doctor Jony Ramiro Torres Velázquez, investigador postdoctoral del TecNM asociado al Cibnor, con el tema Manglares y carbono azul.

Jony Ramiro Torres reflexiona respecto a la importancia de estudiar las zonas costeras, particularmente los manglares. Los servicios ecosistémicos de estos sitios son muy valiosos, uno de ellos es ser reservorio de carbono azul. Descubre también qué es la ecología forense y para qué sirve ¡Conservemos los manglares!

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

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