Identifican un cáncer transmisible entre peces, el cuarto documentado en animales

Cáncer. Pez con melanoma. (Universidad de Vermont.)

Desde 2012, pescadores y biólogos han informado de que en un lago fronterizo entre Estados Unidos y Canadá el número de ejemplares de bagre con unas misteriosas lesiones cutáneas negras ha aumentado notablemente. Ahora, se ha confirmado que las manchas están causadas por un cáncer transmisible de tipo melanoma.

Se trata del primer cáncer identificado en una especie de agua dulce y las células cancerosas se comportan más como parásitos que como tumores convencionales, transmitiéndose de un ejemplar a otro.

El melanoma en estos bagres marrones representa el cuarto tipo documentado de cáncer transmisible en animales.

Los detalles de la investigación, que incluye datos del lago Memphremagog, se publican este miércoles en la revista Nature y arrojan luz sobre cómo puede propagarse el cáncer en la naturaleza.

Detrás del trabajo hay científicos de la Universidad de Vermont y otros centros estadounidenses. Según los autores, en 2014, casi uno de cada tres peces bagre marrón (Ameiurus nebulosus) presentaba las citadas lesiones oscuras.

Al principio, se pensó que podría ser un virus, pero no se confirmaba, explica en un comunicado Julie Dragon, de Vermont y codirectora del estudio. Dado que el bagre marrón se considera un indicador de la calidad medioambiental, los investigadores sospecharon de un contaminante o un patógeno relacionado con la contaminación.

En cambio, las lesiones resultaron ser melanoma, un cáncer de piel, lo que resultó “sorprendente”, admite Dragon.

Mediante la secuenciación del genoma completo, el equipo comparó el ADN de los tumores y los tejidos sanos de los peces afectados.

Descubrió que las células cancerosas estaban mucho más estrechamente relacionadas entre sí que con su pez huésped, el rasgo característico de un cáncer transmisible clonalmente, en el que las propias células tumorales actúan como agentes infecciosos.

Este descubrimiento supone el cuarto tipo de cáncer transmisible identificado en el reino animal -y el primero en cualquier especie de pez o animal de agua dulce-. Los anteriores incluyen la enfermedad tumoral facial del demonio de Tasmania (devastador), un tumor venéreo transmisible en perros y enfermedades transmisibles similares a la leucemia en almejas, mejillones y otros moluscos bivalvos.

El equipo de investigación trabaja ahora para comprender cómo se propagan las células cancerosas entre los animales.

Parece que solo ocurre en peces de mayor tamaño que se encuentran en edad reproductiva, detalla Mark Henderson, otro de los autores. “Quizá algún aspecto del comportamiento reproductivo provoque la propagación del cáncer entre los animales”.

Durante el desove, los bagres (o pez gato) se agrupan densamente en aguas poco profundas, lo que permite un contacto físico que podría transmitir células tumorales. Al ser peces sin escamas que habitan en el fondo, también interactúan estrechamente con el sedimento, que podría albergar células cancerosas que flotan libremente.

El estudio señala que los contaminantes o los cambios hormonales podrían debilitar el sistema inmunitario, haciendo que los bagres marrones sean más vulnerables a la infección.

El lago Memphremagog abastece de agua potable a más de 175.000 personas y los investigadores hacen hincapié en que la enfermedad no supone ningún riesgo conocido para los seres humanos.