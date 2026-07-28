Canal Once ha recibido dos veces el máximo galardón de la UNESCO y hoy paristas arriesgan su invaluable acervo

Acervo. Una vosta del acervo de Canal Once.

Canal Once ha recibido dos veces el máximo galardón de la UNESCO por su trabajo como mejor televisora educativa y cultural, sin embargo su invaluable acervo corre el peligro de sufrir daños a causa de la ocupación de Canal Once por un reducido grupo de paristas.

Especialistas en digitalización de archivos, en movimientos sociales, así como cronistas y escritores reconocidos han manifestado su preocupación porque aparentes demandas educativas se han desvirtuadohacia la toma de un canal de televisión emblemáticocuya imprescindible resguardo de parte de la memoria reciente del país está careciendo del cuidado necesario.

El reconocido autor Fabrizio Mejía Madrid escribió un artículo que comienza de esta manera: “No recuerdo movimiento social alguno que haya tomado un medio de comunicación para no usarlo y, en cambio, sí destruirlo”.

El periodista y poeta Pedro Miguel también ha opinado en elmismo sentido:“Este acervo que está en riesgo son 67 años de historia nacional que tiene una importancia fundamental para el país y el hecho de no poder ingresar al mismo, implica que no se puede presentar como se debiera lo que es un discurso de la nación y eso es grave porque se rompe un vínculo con la historia del país”.

Hace 67 años inició transmisiones Canal Once y ha logrado constituir un acervo audiovisual en el que se refleja las historia nacional desde ámbitos como el retrato de costumbres hasta la educación escolar y una barra infantil que ha sido reconocida en el mundo en el menudo entero.

Los anterior, impide que se lleven a cabo las labores cotidianas y de mantenimiento de ese gran acervo que reúne los hechos más importantes del acontecer nacional e internacional, muchos programas culturales, educativos y científicos.

EL PATRIMONIO EN PELIGRO

La videoteca de Canal Once resguarda 67 años de historia audiovisual de México yconstituye el acervo más antiguo de la televisión pública nacional.

Dentro de esteinvaluable acervo destacan el archivo audiovisual de Cristina Pacheco, inscrito por la UNESCO en el Registro Memoria del Mundo de México, reconocimiento que acredita suextraordinario valor documental. También está “Hoy en la Cultura”, el primer programa cultural en televisión en México y la famosa clase de matemáticas con las que inició sus transmisiones a las 18:00 horas del 2 de marzo de 1959.

Son miles de documentos audiovisuales que conforman el gran acervo del Once y otras emisiones emblemáticas son los que narran el movimiento del EZLN, el FOBAPROA, los procesos electorales y movimientos sociales como el de 1968, de Atenco y las autodefensas de Michoacán. Son todos testimonio irrepetible de la vida política, social, cultural, científica y educativa de México.

Por esto y muchos programas más, además de su alto nivel de calidad, El Once ha sido distinguido con el Premio Nacional de Periodismo, los premios Promax y BDA de Latinoamérica y en dos ocasiones con el máximo reconocimiento que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a la mejor televisora del mundo.