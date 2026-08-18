Flavonoides y envejecimiento: ¿qué nos dice la ciencia sobre envejecer mejor?

Cerebro. Figura 1: Mecanismos causales y consecuenciales del envejecimiento del cerebro

Desde hace miles de años el ser humano ha buscado la forma de retrasar el envejecimiento. Desde antiguos elixires hasta la medicina moderna, el deseo de vivir más y mejor ha acompañado a prácticamente todas las civilizaciones. Hoy sabemos que envejecer forma parte de nuestra biología, pero también que ciertos hábitos y algunos compuestos naturales podrían ayudarnos a hacerlo de manera más saludable. Algo que nos diferencia a los seres humanos de los animales es que tenemos conciencia de nuestra propia mortalidad. Esto ha llevado a que nuestra especie haya tratado durante siglos de retrasar, detener o incluso revertir el envejecimiento, tanto ha sido el afán por lograr esta meta que desde la antigüedad se han puesto en práctica distintas formas de pensamiento mágico para lograrlo, desde elixires hasta rituales místicos. Actualmente entendemos que el envejecimiento es un fenómeno natural que ocurre en todos los seres vivos, de manera progresiva y multifactorial que implica un deterioro de las funciones fisiológicas [1].

Desde el punto de vista biológico, es importante entender el envejecer como un proceso inherente al estar vivo, una consecuencia natural de tener procesos complejos ocurriendo dentro de nuestro cuerpo es por ello que distintas especies han evolucionado diferentes tiempos de esperanza de vida de acuerdo con su entorno natural, condiciones y estrategia de reproducción y supervivencia [2, 3]. Pero cabe preguntarnos: ¿Por qué sucede esto?, ¿Tiene algún sentido o ventaja evolutiva? Una de las posibles respuestas a estas preguntas es que el envejecimiento celular se ha señalado como un posible mecanismo de protección contra una de las enfermedades que ha tenido mayor trascendencia en la historia de la humanidad, el cáncer. Las células de cada uno de nosotros pueden replicarse, pero solo un número limitado de veces gracias al acortamiento de los extremos de los cromosomas, llamados telómeros, el acortamiento de éstos en cada duplicación celular hace que dicha duplicación solo se pueda hacer un número limitado de veces e induce lo que llamamos senescencia celular, sirviendo esto como una de las líneas de defensa que han evolucionado para contener su crecimiento descontrolado, una de las características principales de esta enfermedad, sin embargo la acumulación gradual de células en este estado está relacionada con el envejecimiento y enfermedades asociadas con la edad [4].

A pesar de esto, en los últimos 100 años se ha visto un aumento sustancial nivel global en la esperanza de vida humana, hace tan solo a mediados del siglo XX este valor rondaba los cincuenta años, hoy en día en muchas partes del mundo este valor supera los setenta años [5]. Este incremento se ha dado gracias a diversos factores como los avances en la medicina con la creación de vacunas y mejores tratamientos de enfermedades, mejores sistemas de producción y distribución de alimentos que han permitido una mejor nutrición y seguridad alimentaria más extendida a las poblaciones, así como el incremento al acceso a agua potable y mejora de higiene que reducen enormemente el riesgo de distintas enfermedades.

Si bien, como se mencionó anteriormente, el envejecimiento es un proceso complejo que se da debido a muchos y diversos factores, gracias a avances en la biotecnología de las últimas décadas se han identificado sustancias que tienen la capacidad de inhibir o prevenir procesos con una relación estrecha al envejecimiento humano, como el daño al ADN producido por la acumulación del estrés oxidativo y toxinas, alteraciones epigenéticas (modificaciones que cambian la actividad de los genes) y fallos en la homeostasis proteica, es decir, el mantenimiento y limpieza de las proteínas de la célula, así como cambios visibles. Un enfoque especialmente destacable en este ámbito es la protección de las funciones cerebrales, ya que el tipo de células que conforman este órgano son conocidas por ser muy difíciles de reemplazar y reparar por el organismo [6, 7].

En enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer, la vejez es uno de los principales factores de riesgo [8], la constante repetición de las funciones cerebrales y los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en este órgano a lo largo de la vida hacen que surjan anomalías que propician la disfunción y/o muerte de las células cerebrales (Figura 1). Dado el mencionado reciente aumento en la esperanza de vida, se han abierto nuevos retos y hecho más notables otros, entre los que se incluyen la creciente incidencia en este tipo de afecciones neurodegenerativas.

Moléculas naturales como los flavonoides han sido identificadas como sustancias que presentan propiedades y participan en procesos que están fuertemente relacionados con la protección de las diferentes células que conforman el cerebro y sus funciones, es decir, que previenen que estas anomalías surjan y este órgano pueda trabajar con normalidad durante más tiempo.

Los flavonoides son moléculas ampliamente presentes en el reino vegetal, se pueden encontrar desde en pigmentos de flores y de frutos, así como en alimentos y bebidas de origen vegetal. En las plantas de las que provienen destacan en ser responsables de los colores intensos que observamos en la naturaleza, así como protegerlas de insectos y enfermedades. Además de esto, se ha encontrado que tienen múltiples efectos beneficiosos en nuestro cuerpo cuando los consumimos [9, 10].

Cerebro. Figura 2: Efectos benéficos de los flavonoides relacionados contra el envejecimiento.

En nuestro organismo actúan fuertemente como antioxidantes debido a su estructura característica que presenta muchos grupos hidroxilo. Diversos estudios han relacionado el consumo de los flavonoides con una mejor salud cardiovascular y un menor riesgo de enfermedades típicamente asociadas con la edad. Esta importante función antioxidante también se ha asociado como la principal protección de enfermedades neurodegenerativas caracterizadas por el estrés oxidativo neuronal elevado [11].

Más allá de los efectos relacionados con el sistema nervioso central, los flavonoides presentan efectos antidiabéticos al estimular el consumo de la glucosa por las células musculares y activar la secreción de insulina. Así como efectos anticancerígenos al inducir la muerte celular programada (apoptosis), proceso al cual las células cancerosas son resistentes, y regular células del sistema inmune capaces de matar células tumorales directamente (linfocitos T citotóxicos) [12, 13]. Todo ello en su conjunto hace que el interés por buscar maneras de aprovecharlos mejor haya crecido (Figura 2).

A fin de cuentas, el envejecimiento es un proceso natural, pero eso no nos ha detenido en la búsqueda de formas de favorecer una vejez saludable. Aunque todavía no existe una fórmula para detener el envejecimiento, la evidencia científica muestra que una alimentación rica en frutas y verduras, acompañada de hábitos saludables, puede contribuir a conservar mejor nuestras funciones físicas y cognitivas. Los flavonoides representan un ejemplo de cómo la naturaleza continúa ofreciéndonos moléculas con un enorme potencial para mejorar la calidad de vida. La investigación en este campo sigue avanzando y abre nuevas posibilidades para comprender cómo envejecer de una manera más saludable.

Referencias.

1. Nicoletti, G.R.P., et al., From Elixirs to Geroscience: A Historical and Molecular Perspective on Anti-Aging Medicine. Molecules, 2025. 30(24): p. 4728.

2. Zhu, P., et al., Correlated evolution of social organization and lifespan in mammals. Nature Communications, 2023. 14(1): p. 372.

3. Holtze, S., et al., Alternative animal models of aging research. Frontiers in Molecular Biosciences, 2021. 8: p. 660959.

4. Shay, J.W., Role of telomeres and telomerase in aging and cancer. Cancer discovery, 2016. 6(6): p. 584-593.

5. Garmany, A., S. Yamada, and A. Terzic, Longevity leap: mind the healthspan gap. NPJ Regenerative Medicine, 2021. 6(1): p. 57.

6. Li, Y., et al., Molecular mechanisms of aging and anti-aging strategies. Cell Communication and Signaling, 2024. 22(1): p. 285.

7. Varadarajan, S.G., et al., Central nervous system regeneration. Cell, 2022. 185(1): p. 77-94.

8. Zaib, S., et al., Neurodegenerative diseases: their onset, epidemiology, causes and treatment. ChemistrySelect, 2023. 8(20): p. e202300225.

9. Zagrean-Tuza, C., et al., Sugar matters: sugar moieties as reactivity-tuning factors in quercetin O-glycosides. Food & function, 2020. 11(6): p. 5293-5307.

10. Yang, B., et al., New insights on bioactivities and biosynthesis of flavonoid glycosides. Trends in food science & technology, 2018. 79: p. 116-124.

11. Tumilaar, S.G., et al., A comprehensive review of free radicals, oxidative stress, and antioxidants: Overview, clinical applications, global perspectives, future directions, and mechanisms of antioxidant activity of flavonoid compounds. Journal of Chemistry, 2024. 2024(1): p. 5594386.

12. Al-Ishaq, R.K., et al., Flavonoids and their anti-diabetic effects: Cellular mechanisms and effects to improve blood sugar levels. Biomolecules, 2019. 9(9): p. 430.

13. Kopustinskiene, D.M., et al., Flavonoids as anticancer agents. Nutrients, 2020. 12(2): p. 457.

*Laboratorio de Reprogramación Celular y Bioingeneiria de Tejidos. BMF. CIATEJ