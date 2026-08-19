Clúster Universitario de Álvaro Obregón Revoluciona Gestión Pública con Ciencia y Tecnología

Ciencia y Tecnología deben estar al servicio de la gente, permitir una gestión pública basada en evidencias y no en meras suposiciones políticas: Javier López Casarín —

Clúster Universitario Álvaro Obregón El alcalde Javier López Casarín destaca la importancia de consolidar un modelo de "Cuádruple Hélice" que trascienda administraciones y fortalezca el bienestar comunitario. (Gerardo González Acosta)

El Clúster Universitario de la Alcaldía Álvaro Obregón (AO) presentó su informe de resultados “Cosechas Tempranas”, un modelo de trabajo integral sin precedente en el país y el mundo, para transformar la gestión pública en soluciones sociales a través del rigor académico, científico y la innovación colaborativa.

A iniciativa del alcalde Javier López Casarín, el innovador modelo de “Cuádruple Hélice” articula por primera vez en México el talento de 19 de las instituciones académicas más prestigiosas del país, entre ellas la UNAM, el ITAM, la Universidad Anáhuac, Universidad Panamericana, Ibero, el Tec de Monterrey y la Universidad de la Salud, entre otras, junto con el sector privado y la sociedad civil para superar el aislamiento institucional que deja sin soluciones a la sociedad.

Laboratorio Vivo en el poniente de la Capital

El modelo convierte a la Alcaldía AO en un auténtico “Laboratorio de Innovación”, para canalizar el intelecto y talento de miles de estudiantes e investigadores hacia la solución de desafíos complejos y añejos en la demarcación.

En este espacio de colaboración, la teoría académica abandona las aulas para cobrar vida en las calles y barrancas, lo que genera un impacto directo en la vida ciudadana.

Durante su intervención, el alcalde Javier López Casarín destacó que la innovación no es solo tecnología, sino una actitud disruptiva para asumir riesgos y tomar decisiones.

Señaló que la identidad de Álvaro Obregón debe ser reconocida por su grandeza científica, superando los estigmas históricos asociados únicamente a sus problemáticas sociales y geográficas.

“Estamos construyendo un compromiso generacional que debe cobrar vida propia más allá de cualquier administración gubernamental específica”, afirmó el alcalde ante rectores, académicos, alumnos y ciudadanos.

Academia y Comunidad frente a Retos Urbanos

López Casarín explicó que el Clúster Universitario permite abordar retos críticos e iniciativas de vanguardia como el desarrollo de tecnología espacial con un microsatélite de la Alcaldía, el MXAO1, para la gestión de riesgos ambientales, proyectos hídricos de gran calado como la “Fábrica de Agua”, transformación de residuos en materiales de pavimentación, economía circular, el rescate de barrancas, y 11 Think Tanksespecializados.

Ante los representantes de las instituciones educativas participantes, vecinos de colonias beneficiadas, y autoridades académicas, dijo que esta alianza estratégica trasciende los ejercicios administrativos para perfilarse como una política de Estado generacional, que aterriza con éxito la Agenda 2030 en el ámbito local.

Añadió que esto posiciona a la Álvaro Obregón como un referente mundial de ciencia, tecnología y bienestar comunitario, que atrajo ya la atención de otras regiones del mundo que acuden a la demarcación a conocer y llevarse el modelo.

El Clúster Universitario de Álvaro Obregón aplica el conocimiento académico directamente en beneficio de la comunidad local que rodea a las prestigiadas Instituciones de Educación Superior asentadas en el territorio de la Alcaldía.

Entre los innovadores logros presentados por las autoridades académicas del Tec de Monterrey sobresalen el monitoreo satelital, posible gracias al MXAO1; el reciclaje escolar y familiar de plásticos para reparar vialidades, un proyecto a la vez educativo y constructor de nuevas identidades sociales para conductas diferentes; y la creación de huertos comunitarios con especies endémicas.

Clúster Universitario Álvaro Obregón El director sor general del Tecnológico de Monterrey, Benito Mirón, reafirma el compromiso de vincular la investigación académica con la solución de problemáticas urbanas reales en AO. (Gerardo González Acosta)

Por su parte, el Dr. Benito Mirón, director general del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, reafirmó la convicción de que las universidades deben involucrarse en su entorno.

En el marco de los 50 años de presencia del Tec en la región, celebró que “esta alianza virtuosa permita a los alumnos aprender enfrentando retos reales”.

Enseguida resaltó el papel fundamental de los estudiantes y docentes en la ejecución de proyectos que dignifican el entorno y fomentan un nuevo autoconcepto y cultura ciudadana.

Afirmó que la plataforma impulsada por la Alcaldía AO es el escenario ideal para que el conocimiento y la investigación se traduzcan en bienestar para las comunidades locales.

“Nuestros estudiantes aprenden a través de los retos y nos entusiasma tener esta incidencia social a través de nuestra relación con la Alcaldía”, expresó el director universitario.

Construir Nuevo Autoconcepto desde el Hogar

Clúster Universitario Álvaro Obregón Durante la exposición de iniciativas, Eduardo Solano presento el programa "Héroes Circulares" enfocado en la educación, transformación del autoconcepto ciudadano, y reutilización de plásticos. (Gerardo González Acosta)

Uno de los proyectos más aplaudidos durante la presentación fue el del exalumno Tec, Eduardo Solano, responsable de la Iniciativa de Economía Circular denominada “Héroes Circulares”.

Explicó cómo los niños de las comunidades locales “se convierten en poderosos agentes de cambio al aprender a clasificar residuos plásticos que contaminaban sus entornos”.

Lo más innovador de esta propuesta es la transformación de estos plásticos en un insumo de alta resistencia que actualmente es utilizado para el bacheo de las calles.

“Con la basura rehabilitamos las calles de la Alcaldía”, afirmó Solano al detallar que más de 15 baches ya fueron reparados mediante este proceso educativo de valorización.

El experto señaló que este proyecto “resuelve un problema ambiental y fortalece el autoconcepto de los menores, alejándolos de la normalización de la basura”.

La iniciativa ya logró acopiar más de 100 kilogramos de plástico en periodos cortos, lo que demuestra la viabilidad de una política pública alineada con las leyes ambientales modernas.

En el ámbito ambiental, fueron presentados avances de la “Fábrica de Agua”, un estudio técnico liderado por Miguel Ángel Delgadillo que utiliza drones para mapear escurrimientos.

Explicó que este proyecto optimiza la captación pluvial en la zona alta y mejora la calidad del agua mediante el uso de humedales artificiales y filtros de innovación biológica.

En su oportunidad, María Guadalupe Morales detalló un sistema de “Geomática” para el mapeo de calles y banquetas, herramienta que ninguna otra Alcaldía posee en la actualidad, gracias al microsatélite MXAO1.

Explicó que esta base de datos permite identificar obstáculos de movilidad y propone infraestructura verde de manera eficiente, para integrar incluso imágenes satelitales para la toma de decisiones.

Otro pilar del informe fue la rehabilitación de la Barranca Membrillo, donde el Maestro Carlos Dante Románlideró la creación de un laboratorio ciudadano para el rescate de áreas verdes.

A través de la siembra estratégica de especies como el teposán, es evitado el deslave de los cerros y generar pulmones de oxígeno para la población de Santa Lucía.

Política Pública de Estado, Generacional

El alcalde López Casarín también detalló el desarrollo del microsatélite propio de la Alcaldía, herramienta clave para actualizar el atlas de riesgo y monitorear la vegetación.

Dijo que este esfuerzo tecnológico anticipa desastres naturales y analiza el impacto ambiental en tiempo real a través de Inteligencia Artificial y procesamiento de datos especializados.

“La ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la gente, y permitir una gestión pública basada en evidencias y no en meras suposiciones políticas”, afirmó con entusiasmo mientras las personas asistentes al auditorio lo escuchaban con atención.

Reveló que el impacto del Clúster Universitario de Álvaro Obregón trascendió las fronteras nacionales y atrajo el interés de instituciones de renombre mundial como el MIT de Massachusetts, EEUU, y universidades de Francia.

Añadió que incluso delegaciones de ciudades internacionales como Curitiba, capital del estado de Paraná en el sur de Brasil, visitaron la Alcaldía para conocer el funcionamiento del Clúster Universitario, Centro de Monitoreo y el análisis tecnológico.

Este modelo permite aterrizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a nivel local, lo que asegura un futuro más resiliente para todos los habitantes de AO.

Con más de 8 mil 600 horas de servicio social acumuladas en proyectos de alto impacto, el Clúster Universitario de Álvaro Obregón demuestra que la unión de sectores es la ruta al trabajo integral exitoso en la gestión pública.

La Alcaldía AO se consolida así como el primer territorio en México en poner eficazmente la ciencia y la innovación verdaderamente al servicio del pueblo, como lo pide la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Clúster Universitario de Álvaro Obregón Revoluciona Gestión Pública con Ciencia y Tecnología