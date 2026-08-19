Descubren la estrella más rápida de la Vía Láctea; viaja a 25 mil kilómetros por segundo

Estrella Imágenes obtenidas con el VLT de la estrella S301 orbitando Sagitario A* . (ESO/GRAVITY collaboration)

Un equipo de astrónomos ha descubierto la estrella más rápida conocida de nuestra galaxia, la Vía Láctea, orbitando el agujero negro que hay en su centro y se acerca más a él que cualquier otro objeto observado antes, tan cerca que siente los efectos de la rotación del propio agujero negro.

El Observatorio Austral Europeo (ESO) indicó en un comunicado que la estrella, llamada S301, fue detectada con interferómetro del telescopio muy largo (VLT) instalado en el Observatorio Paranal de Chile de la agencia con sede en Alemania.

Cuando alcanza el punto más cercano al agujero negro de cuatro millones de masas solares en su órbita alrededor del mismo, la estrella viaja a unos 25 000 kilómetros por segundo, 100 000 veces más rápido que un avión comercial, o más del 8 % de la velocidad de la luz, lo que la convierte en la poseedora del récord de estrella más rápida de la Vía Láctea.

S301 también se acerca más a Sagitario A*, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, que cualquier otra estrella observada hasta ahora, acercándose al agujero negro aproximadamente a la distancia que hay entre Saturno y el Sol.

Lo especial de esta estrella es que orbita Sagitario A* en una órbita muy cerrada, tardando solo 8,7 años en completarla, y se acerca al agujero negro a apenas 12 veces la distancia de la Tierra al Sol, dijo Felix Mang, estudiante de doctorado en Instituto Max Planck de Física Exraterrestre (MPE) y autor del estudio publicado hoy en la revista Nature.

“Eso es algo sin precedentes”, recalcó.“Décadas siguiendo cuidadosamente las estrellas que orbitan el agujero negro central de nuestra galaxia, Sagitario A*, han llevado al revolucionario descubrimiento de esta prometedora estrella”, explicó por su parte el premio Nobel de 2020, el astrofísico alemán Reinhard Genzel, director de MPE.

Como S301 se acerca tanto a Sagitario A*, es la primera estrella conocida que podría usarse para medir directamente la rotación de un agujero negro, señala la ESO.

Como la mayoría de las cosas en nuestro Universo, la comunidad astronómica predice que Sagitario A* gira.Según la teoría general de la relatividad de Einstein, un agujero negro giratorio arrastra el espacio-tiempo consigo y lo retuerce, lo que afecta las órbitas de las estrellas circundantes.El efecto es más intenso en objetos que orbitan agujeros negros de rotación rápida a corta distancia.

El investigador del MPE, Stefan Gillessen, afirmó que, con este hallazgo, “por primera vez, seríamos capaces de medir de forma muy directa el espín de un agujero negro masivo, lo que sería una prueba clave de la teoría de Einstein”.Juan Osorno, astrónomo del Observatorio LIRA de París-PSL, añadió que, sin esta estrella, “tendríamos que medir el movimiento de otras estrellas durante varias décadas más para acercarnos a medir el espín del agujero negro”.