Siete consejos de Luis Manuel Bohórquez para que las empresas adopten la inteligencia artificial sin errores costosos

Luis Manuel Bohórquez Foto: Cortesía

MIAMI, FL, 19 de diciembre de 2024. Cada vez más dueños de negocio saben que necesitan la inteligencia artificial, pero pocos saben por dónde empezar. Muchos compran herramientas que nunca terminan de usar, o intentan automatizar todo a la vez y abandonan en el camino. Para evitarlo, el consultor de empresas Luis Manuel Bohórquez, ingeniero industrial especialista en inteligencia artificial, comparte siete consejos que aplica con empresas de bienes raíces, seguros, servicios legales, contabilidad, logística, transporte, salud y educación.

“La inteligencia artificial no fracasa por la tecnología. Fracasa cuando se implementa sin estrategia, sin preparar a la gente y sin entender cómo funciona realmente el negocio”, afirmó Bohórquez.

Una trayectoria que respalda sus consejos

Los consejos de Bohórquez no surgen de la teoría. Provienen de más de veinte años aplicando su metodología en empresas de sectores muy distintos, desde la manufactura y el consumo masivo hasta el hotelería, la logística y los servicios profesionales, en Estados Unidos, Venezuela y Chile.

Su trabajo se distingue por resultados medibles. Medios como Meridiano han reseñado la reducción del 40% en riesgos operativos lograda con su metodología, que integra la inteligencia artificial con los sistemas de gestión ISO. En empresas que ha asesorado se han documentado aumentos cercanos al 25% en la eficiencia productiva, además de mejoras en la trazabilidad de procesos y en la reducción de errores operativos.

Su capacidad para transmitir ese conocimiento también ha sido reconocida. Con sus giras de conferencias ha reunido a miles de empresarios en Florida, Texas y otras ciudades de Estados Unidos. Recibió el reconocimiento “Consultor Empresarial Internacional del Año” en los premios El Emperador Internacional 2023 y Tacarigua de Oro Internacional 2024. Es miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial (AAAI).

1. Primero entienda su negocio, después elija la herramienta

El error más común, según el consultor, es empezar por la tecnología. Antes de adquirir cualquier sistema, recomienda hacer un diagnóstico: cómo llegan los clientes, dónde se pierden oportunidades, qué tareas consumen más tiempo y dónde ocurren los errores. “Si usted no sabe cuál es su problema, ninguna herramienta se lo va a resolver”, señaló.

2. Empiece por una sola área

En lugar de transformar toda la empresa a la vez, Bohórquez aconseja comenzar por el proceso que más duele: el seguimiento a prospectos, las citas, la facturación o la atención al cliente. Un resultado visible en poco tiempo genera confianza en el equipo y justifica el siguiente paso.

3. Adapte la herramienta a su empresa, no su empresa a la herramienta

Cada negocio funciona distinto. Por eso Bohórquez diseña sistemas CRM por categoría: un agente de seguros necesita recordatorios de renovación; una firma de abogados, organización de casos; una empresa de transporte, control de rutas y flota; un centro de salud, agenda y seguimiento de pacientes. “Las soluciones genéricas obligan al negocio a cambiar su forma de trabajar. Una herramienta bien adaptada se ajusta a cómo usted ya atiende a sus clientes”, explicó.

4. Prepare a su gente antes que a la tecnología

Para Bohórquez, el éxito de la inteligencia artificial depende de las personas que la usan. Por eso dicta talleres tanto a dueños como a empleados. “El empleado que entiende la herramienta la aprovecha. El que no la entiende la ve como una amenaza y la deja de usar”, advirtió. Su enfoque insiste en que la IA debe potenciar al equipo, no reemplazarlo.

5. Mida todo

Cada implementación debe tener indicadores claros desde el primer día: tiempo de respuesta al cliente, ventas cerradas, errores operativos, horas ahorradas. “Lo que no se mide no se puede mejorar. Y tampoco se puede demostrar si la inversión valió la pena”, indicó. Este principio, heredado de su formación en ingeniería industrial y sistemas de calidad, es una de las marcas de su método.

6. Proteja la información de sus clientes

La inteligencia artificial trabaja con datos, y muchos de esos datos son sensibles: información financiera, legal o de salud. Bohórquez recomienda definir desde el inicio quién tiene acceso a qué información y elegir herramientas que cumplan con las normas de privacidad de cada sector.

7. Tenga paciencia y acompañamiento

La transformación digital no ocurre de la noche a la mañana. Requiere ajustes, aprendizaje y constancia. Por eso Bohórquez no entrega un sistema y se retira: acompaña a sus clientes mientras la herramienta se adapta y el equipo la adopta. “Los resultados llegan cuando hay estrategia, seguimiento y un equipo que entiende hacia dónde va”, afirmó.

Un mensaje para los empresarios que aún dudan

Bohórquez reconoce que algunos dueños de negocio todavía ven la inteligencia artificial con desconfianza. Su recomendación es no esperar: “Hoy toda empresa tiene herramientas de inteligencia artificial a su alcance. No hace falta ser experto para empezar, pero sí hace falta empezar. El empresario que se prepara hoy es el que va a seguir compitiendo mañana”.

Sobre Luis Manuel Bohórquez

Destacado consultor de empresas e ingeniero industrial especialista en inteligencia artificial aplicada, transformación digital y sistemas de gestión ISO, con más de veinte años de experiencia en Estados Unidos y América Latina. Fue reconocido como “Consultor Empresarial Internacional del Año” en los premios El Emperador Internacional 2023 y Tacarigua de Oro Internacional 2024. Diseña sistemas CRM adaptados por categoría de negocio y dicta talleres de inteligencia artificial para dueños de empresas y sus equipos. Es miembro del IEEE y de la AAAI.