UAEMéx analiza desafíos socioeconómicos del Estado de México desde la investigación científica

Coloquio. Con este tipo de encuentros, la UAEMéx impulsa espacios para la discusión académica y la generación de conocimiento sobre los desafíos del Estado de México, vinculando la investigación científica con el análisis de la realidad estatal. (UAEMex)

Los desafíos que enfrenta el Estado de México en materia de empleo, vulnerabilidad, infraestructura, servicios públicos y gobierno digital fueron puestos sobre la mesa durante el III Coloquio de Investigación “Desarrollo Socioeconómico del Estado de México: análisis y perspectivas”, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) en colaboración con El Colegio Mexiquense.

El encuentro, organizado por el Centro de Investigación en Ciencias Económicas (CICE) de la Facultad de Economía, reunió a investigadoras e investigadores para analizar, desde distintas perspectivas, problemáticas que inciden en el desarrollo socioeconómico de la entidad y fortalecer el intercambio de conocimiento entre instituciones de educación superior y centros de investigación.

Las actividades iniciaron con la conferencia magistral “En nombre del desarrollo ¿Por qué los gobiernos quedan atrapados en sus propias decisiones?”, impartida por el doctor David Arellano Gault, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien abordó los procesos de toma de decisiones y las dinámicas institucionales relacionadas con las políticas de desarrollo.

El programa contempló cuatro mesas de trabajo: “Vulnerabilidad y mercado laboral I”, “Vulnerabilidad y mercado laboral II”, “Infraestructura, servicios públicos y gobierno digital I” e “Infraestructura, servicios públicos y gobierno digital II”, en las que se analizan diferentes dimensiones y retos del desarrollo estatal.

El coloquio reunió investigaciones de especialistas de la UAEMéx y de instituciones como El Colegio Mexiquense, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad del Valle de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Digital del Estado de México.

La participación de académicas y académicos de distintas instituciones favorece el intercambio de experiencias y perspectivas interdisciplinarias, al tiempo que permite poner en diálogo resultados de investigación sobre problemáticas que impactan de manera directa en las condiciones sociales y económicas de la entidad.

Con este tipo de encuentros, la UAEMéx impulsa espacios para la discusión académica y la generación de conocimiento sobre los desafíos del Estado de México, vinculando la investigación científica con el análisis de la realidad estatal.

El III Coloquio de Investigación “Desarrollo Socioeconómico del Estado de México: análisis y perspectivas” se realizó en la Facultad de Economía de la UAEMéx, bajo la organización del Centro de Investigación en Ciencias Económicas, el Cuerpo Académico “Economía de los Sectores Productivos e Institucionales” y El Colegio Mexiquense, A. C.