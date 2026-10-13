El rover Perseverance establece un récord de distancia total recorrida en otro planeta: 45 mil 22 km en Marte

Rover. El rover Perseverance de la NASA.

El rover Perseverance de la NASA ha recorrido más distancia que ningún otro vehículo en la superficie de otro mundo. El 11 de octubre, el odómetro del rover alcanzó los 45,22 kilómetros, superando el récord de 45,16 kilómetros establecido por el rover Opportunity, que exploró Marte entre 2004 y 2018.

Perseverance ha alcanzado esta marca en el día marciano número 2006 de su misión, cubriendo en cinco años y medio una distancia que a Opportunity le tomó casi quince, según ha informado la NASA.

Este hito se produjo cuando Perseverance se dirigía hacia una zona llamada Idubi, a través de la región situada en el borde occidental del cráter Jezero, conocida como Lac de Charmes.

Allí, el rover investiga lo que podría ser uno de los terrenos más antiguos jamás explorados en el sistema solar. Las rocas y el terreno de Lac de Charmes son tan antiguos que sus equivalentes terrestres fueron borrados hace mucho tiempo por la erosión y la tectónica de placas (Marte no tiene placas tectónicas), y es en Idubi donde el equipo científico espera encontrar rastros de antiguos sistemas hidrotermales.

Gran parte del mérito se debe a la capacidad de conducción autónoma de Perseverance. Mediante un sistema de navegación autónoma conocido como AutoNav, el rover captura imágenes del terreno mientras avanza, crea un mapa 3D de los peligros y traza su ruta entre los puntos de referencia seleccionados por los planificadores del rover en la Tierra; una capacidad que el equipo denomina “pensar mientras se conduce”.

Perseverance puede hacer todo esto a su velocidad máxima o cerca de ella, cubriendo hasta 412 metros en un solo Sol. El vehículo de seis ruedas ha recorrido más del 90% de su distancia total utilizando AutoNav para evaluar el terreno, en comparación con aproximadamente el 5% del primer sistema AutoNav marciano en Opportunity y su gemelo, Spirit.

Mientras que el primer rover de la NASA en Marte, Sojourner , evaluaba la ruta con 20 puntos de medición, Perseverance procesa 600.000 con cada observación.

“Es un honor trabajar en Perseverance en un momento en que la tecnología ha evolucionado hasta el punto de que recorridos como estos son rutinarios”, ha dicho Steven Lee, gerente del proyecto de los rovers Curiosity y Perseverance en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California.

Lee ha añadido que “la misión original contemplaba un recorrido máximo de 20 kilómetros”." “Hemos superado con creces esa cifra, y con todos los sistemas de movilidad en pleno funcionamiento y resultados favorables en las pruebas de vida útil prolongada en tierra, esperamos que Perseverance siga ampliando este récord durante muchos años”, ha señalado.

EXPLORACIÓN HASTA FINALES DE 2028

La NASA aprobó recientemente la primera prórroga de la misión, que comenzó en octubre y llevará la exploración del borde del cráter por parte del Perseverance hasta aproximadamente finales de 2028.

El historial de Perseverance culmina casi tres décadas de operaciones de vehículos exploradores de la NASA en Marte, en las que cada misión ha llegado más lejos y con mayor capacidad que la anterior.

El rover Sojourner, del tamaño de un horno microondas, recorrió unos 100 metros (330 pies) durante su misión de 83 soles en 1997. Los gemelos Spirit y Opportunity, del tamaño de un carrito de golf, llegaron en 2004 con misiones principales de 90 soles.

Spirit registró 7,7 kilómetros (4,8 millas) antes de sucumbir al invierno marciano en 2010. Opportunity continuó su recorrido durante 5111 soles, completando la primera maratón extraterrestre en 2015 y estableciendo el récord que Perseverance ha superado.

El rover Curiosity de la agencia, que aterrizó en el cráter Gale en 2012 y sigue trabajando arduamente, ha registrado más de 38,07 kilómetros (23,65 millas).

“El rover que batió este récord lo hizo tomando sus propias decisiones sobre la trayectoria. Con la autonomía para simplemente avanzar, Perseverance es mejor conductor que el que aterrizó, y aún no hemos terminado”, ha apuntado Mark Maimone, subdirector del equipo de operaciones robóticas de Perseverance.

Maimone ha explicado que su “software más reciente le enseña a Perseverance a girar menos y a inclinarse más, y a comprobar su posición con mapas orbitales durante el trayecto”.

“La próxima frontera es la luz solar. El deslumbramiento en las cámaras de navegación es la razón por la que estacionamos a media tarde si nos dirigimos hacia el Sol, y si podemos enseñarle al rover a ver más allá de esos artefactos, cada rover que le siga tendrá una jornada laboral más larga”, ha puntualizado.

El récord de conducción todoterreno extraterrestre no se limita a Marte, ya que los récords de conducción lunar se batieron anteriormente en el viaje.

El Perseverance superó tanto los 35,7 kilómetros recorridos por los astronautas del Apolo 17, Gene Cernan y Harrison Schmitt, en 1972, como los 39 kilómetros recorridos por el rover soviético Lunokhod 2 en 1973.

La NASA ha destacado que la resistencia y los recorridos más largos permiten acceder más rápidamente a una mayor diversidad geológica: “se examinan más afloramientos y se descifra más historia del Planeta Rojo a partir de sus rocas”.

Ese alcance llevó a Perseverance desde el lecho de un antiguo lago hasta un sistema fluvial fosilizado, donde el rover encontró una posible biofirma en una roca llamada Cataratas Cheyava, y luego hasta el borde del cráter, donde podría esperar un tipo de hábitat antiguo completamente diferente: el hidrotermal.

El rover Perseverance ha recolectado 29 muestras de roca y regolito que abarcan el fondo del cráter, un abanico deltaico formado por un río desaparecido hace mucho tiempo y, ahora, el borde del cráter.

En esta última región, ha estado explorando rocas generadas por impactos de unos 4 mil millones de años de antigüedad, pertenecientes a un capítulo de la historia planetaria casi completamente borrado de la Tierra.

Tras pasar por Lac de Charmes, el rover continuará bordeando el cráter y se dirigirá hacia el sur durante la misión extendida hacia Rainbow Falls, un bloque de corteza antigua de 100 metros de ancho (328 pies) que se elevó por el impacto que creó Jezero