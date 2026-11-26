IPN El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, exhortó a estudiantes, docentes y trabajadores del IPN a participar en la consulta electrónica antes del cierre de este viernes.

Consulta Electrónica IPN — El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, convocó a los cerca de 215 mil integrantes de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) participar activamente en la consulta electrónica para integrar las ternas de aspirantes a la Dirección General.

El funcionario federal resaltó la importancia de que estudiantes, docentes y trabajadores técnicos y administrativos aprovechen este mecanismo digital inédito para evaluar los perfiles de los 80 aspirantes registrados en la convocatoria: 22 mujeres y 58 hombres.

Sólido Padrón Politécnico

De acuerdo con las cifras institucionales más recientes de los ciclos 2024–2026, la comunidad politécnica está conformada por aproximadamente 250 mil personas, de las cuales 215 mil estarían activas, distribuidas en tres sectores clave que cuentan con un voto ponderado equitativo de un tercio, 33.3 por ciento, cada uno.

El IPN integra alrededor de 220 mil estudiantes matriculados en los niveles medio superior, superior y posgrado; su planta docente oscila entre 17 y 18 mil profesores e investigadores; y su personal administrativo va de 11 a 12 mil trabajadores técnicos y de apoyo a la educación (PAAE).

Delgado Carrillo resaltó “la importancia de que ningún sector se quede fuera de este proceso inédito”, que garantiza una representación equitativa mediante un voto ponderado de 33 por ciento para cada uno de los integrantes de la comunidad politécnica, estudiantes, docentes, y personal administrativo y de apoyo.

Fechas Clave y Ruta de Designación

Sucesión IPN 2026 Estudiantes, docentes y personal administrativo del IPN participan en la auscultación comunitaria que definirá, hasta el 27 de noviembre, a los seis finalistas a la Dirección General. (Gerardo González Acosta)

Recordó que la consulta permanece abierta este jueves 26 y hasta mañana viernes 27 de noviembre, de 9:00 a 21:00 horas, a través del portal oficial Consulta SEP, donde el electorado puede revisar las trayectorias de los candidatos y votar por tres mujeres y tres hombres.

Los resultados serán revelados el 1° de diciembre, cuando serán presentadas dos ternas ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una de mujeres y otra de hombres, integradas por los perfiles con mayor respaldo comunitario, a partir de las cuales la titular del Ejecutivo designará a quien encabezará el Politécnico.

La SEP invitó a toda la comunidad del IPN “ingresar a la plataforma, ejercer su voto libre y ser protagonista en la definición del rumbo de su institución”.

Llama SEP a comunidad del IPN Elevar participación en Consulta Electrónica para Dirección General