Uriel Reyes explora Miedos de México y la Soledad Moderna en Nuestra muerte escondida

Realidades sociales complejas que nos rodean como crimen organizado, pobreza y temor constante a perder el hogar, son las verdaderas historias de terror: Uriel Reyes —

Nuestra Muerte Escondida Nuevo Libro A través de 16 relatos, la obra utiliza elementos sobrenaturales para reflexionar sobre la violencia rural, la pobreza y el aislamiento en las grandes ciudades. (Uriel )

Las pesadillas más profundas no siempre habitan en castillos góticos o dimensiones lejanas; muchas veces están camufladas en la violencia de las comunidades rurales, la pobreza, exclusión social y la angustia urbana.

Bajo esta premisa, el escritor y creador de contenidos Uriel Reyes presentó su segundo libro de cuentos, Nuestra muerte escondida (Penguin Ramdom House), con el cual evoluciona la tradición oral de su exitoso y muy escuchado pódcast Relatos de la Noche hacia un formato literario de alcance universal.

Al conversar con Crónica sobre la presentación de su segundo libro de cuentos, el autor tijuanense explicó que a través de 16 relatos combina elementos del folclore mexicano como brujos hechiceros y fantasmas con escenarios cotidianos y solitarios.

“La obra explora problemáticas sociales contemporáneas como la agresión física, la pobreza y el abandono”, reveló.

El texto también reflexiona sobre cómo la memoria cultural y la presencia constante de la muerte sirven para conectar al lector con sus propios temores y motivaciones vitales, incluso la relación entre el amor y el terror.

Disponible en formatos físico, digital y como audiolibro, este segundo volumen consolida al autor como una de las voces más frescas e influyentes del género de horror en el mundo hispanohablante.

Lejos de buscar un susto efímero, el elemento fantástico opera como una metáfora para examinar la ansiedad y soledad alienante de las ciudades, los silencios que guardan las familias y comunidades en el México actual.

Oralidad, Formato y Cercanía

Con el tono de su pódcast Relatos de la Noche, el autor traslada la dinámica de la narrativa oral a la literatura escrita, explicó.

Añadió que sus cuentos recurren a figuras tradicionales del imaginario social, nahuales, brujas, fantasmas, aparecidos o muertos que vuelven, a través de un lenguaje cercano y cotidiano que detona la sensación de una historia contada al calor de la voz por una abuela o por un taxista durante un trayecto nocturno.

Explicó que los elementos fantásticos y el folclore “no existen únicamente para generar un miedo seguro, aquel temor a seres sobrenaturales que desaparece al cerrar el libro.

En su lugar, funcionan como metáfora y subtexto para abordar dinámicas reales y complejas de la sociedad actual, “como la violencia, el avance del crimen organizado en zonas rurales, la pobreza, la exclusión social y el miedo a la pérdida de la vivienda o a la falta de techo”.

La Soledad Moderna

Nuestra Muerte Escondida Uriel Reyes Inspirado por la estética rulfiana y el cine clásico nacional, el volumen invita al lector a redescubrir la muerte como una presencia íntima y cotidiana. (La Crónica de Hoy)

Uriel Reyes contó al reportero que en lugar de situar el horror en escenarios góticos o castillos lejanos, el autor ubica sus relatos en espacios cotidianos con los que el lector convive; “barrios locales, poblados aislados, casas abandonadas o edificios departamentales donde los fantasmas terminan conviviendo con los habitantes”.

En estos entornos, los mitos tradicionales dialogan con la soledad contemporánea, el aislamiento alienante y los temores propios de urbes e multiconexiones digitales, lo cotidiano para un citadino.

Manifestó que la tradición oral opera como un registro de aquello que una comunidad, pueblo o familia decide mantener sin voz, oculto.

“La muerte no actúa solo como un evento final, sino como una presencia constante, memoria y herencia que sale a la superficie para enfrentar a los personajes con la culpa, la pérdida y el imperativo de recordar y vivir”, señaló.

De esta manera, añadió, al insertar el folclore en las problemáticas y espacios del día a día, Uriel Reyes convierte el relato de horror en un retrato o documento cultural de su época.

Llano en Llamas, la Influencia

Reveló que Juan Rulfo influyó de manera determinante en su perspectiva geográfica y narrativa a través del impacto que tuvo en él la lectura de El Llano en llamas a una edad temprana.

Esta influencia se manifestó con el “descubrimiento de otro México” pues para Reyes, quien creció en Tijuana, Baja California, la literatura de Rulfo le reveló la visión de un México lejano al de su realidad inmediata con entornos de pueblos aislados y calles polvosas.

Con emoción en su voz, indicó que la obra de Rulfo le enseñó a observar su propia cotidianidad e integrar sus vivencias infantiles y su barrio dentro de ese paisaje narrativo rulfiano.

Gracias a esto, dijo comprender que “retratar una realidad local y muy particular es la vía para alcanzar una resonancia universal con el lector”.

Escenarios Olvidados y Santo y Blue Demon

Nuestra Muerte Escondida El Santo y Blue Demon Uriel Reyes creció viendo las películas del Santo y Blue Demonícelas, referentes del cine popular, enfrentándose a monstruos, momias o la Llorona. (La Crónica de Hoy)

En Nuestra muerte escondida, la impronta de Rulfo también está reflejada en los espacios donde transcurren las historias, barrios apartados del centro urbano, caminos rurales desiertos, comunidades incomunicadas y casas abandonadas que la naturaleza vuelve a reclamar.

Otra influencia, contó, es el cine clásico de terror y de monstruos que dejó en Uriel Reyes una huella sensible a través de las producciones de terror mexicano con las cuales creció.

Explicó que creció viendo estas películas y que referentes del cine popular como las historias del Santo y Blue Demon enfrentándose a monstruos, momias o a la Llorona, forman parte intrínseca de su bagaje creativo e imaginario personal.

La huella del cine clásico mexicano también esta reflejada directamente en la apertura de su libro, con palabras extraídas de la emblemática película Macario (1960), dirigida por Roberto Gavaldón.

“La premisa de esa cinta, que la muerte es una presencia silenciosa que todos llevamos dentro esperando el momento de encontrarnos, actúa como el eje temático que atraviesa todo el volumen”, explicó.

Terror, Historias y Desamor

El reportero planteó enseguida la idea de si detrás de las historias de terror existe habitualmente un amor oculto o inconcluso, con lo cual Uriel Reyes concordó.

Al plantear las historias de terror también como vivencias de desamor, Reyes recordó que su primer libro abría con la frase “todas las historias de fantasmas son historias tristes; cada episodio de terror es la historia de un amor que no se logró, que terminó demasiado rápido o que se desbordó hasta la locura”.

Enseguida, el autor confesó que no había analizado su trabajo expresamente bajo este enfoque y mostró su entusiasmo con la idea que de alguna forma influirá en la escritura de su tercer libro.

Luego indicó que en Nuestra muerte escondida, abordó una variedad de temas que van más allá del horror convencional al utilizar lo sobrenatural como un vehículo para explorar dinámicas humanas, sociales y existenciales.

Entre los ejes temáticos principales que componen sus relatos se encuentran la soledad y el aislamiento contemporáneo, una anormalidad aceptada socialmente.

Comentó que la soledad, tanto de los escenarios como de los propios personajes, es el principal hilo conductor de la obra.

Explicó que en su libro explora “la paradoja moderna de vivir hiperconectados a través de pantallas mientras se experimenta un profundo aislamiento individual o una soledad inmersa en medio de las multitudes urbanas”.

Muerte Recuerda Urgencia de Vivir

Fue entonces cuando abundó en explicar que “los relatos incorporan como subtexto realidades sociales complejas, entre las que destacan el impacto del crimen organizado, especialmente en comunidades rurales, la pobreza, la exclusión social y el temor constante a perder la vivienda o no poder pagar un alquiler”.

Dijo que la muerte no está planteada únicamente como un evento trágico o final, sino como una presencia que acompaña la vida diaria, un recuerdo heredado y un catalizador que nos recuerda la urgencia de vivir.

Dijo que también simboliza aquellos secretos que una familia o comunidad prefiere mantener en silencio.

Culpa, Pérdida y Dolor

Nuestra Muerte Escondida El libro de Uriel Reyes desvela las emociones en las que se encuentra la humanidad actualmente, pese a la hiperconectividad del momento, como culpa, ansiedad, abandono, aislamiento, y miedo. (La Crónica de Hoy)

Uriel Reyes comentó que “tras las apariciones de espectros o seres del folclore se esconden emociones humanas universales como el arrepentimiento, la culpa, el duelo por los que se fueron y la búsqueda de sentido frente a la pérdida”.

Habló entonces del deterioro de los espacios cotidianos plasmado en sus relatos a través de “lugares ordinarios en transformación, como casas abandonadas que la naturaleza vuelve a reclamar, pueblos desiertos o edificios de departamentos en los que los residentes terminan integrando a los fantasmas como parte de su rutina”.

Explicó que las historias entrelazan los miedos cotidianos con seres del imaginario colectivo mexicano como nahuales, brujas, duendes, hadas malignas, vampiros y rituales en cementerios.

De esta forma, Nuestra muerte escondida es ubicada en la tradición donde contar historias de miedo también significa preservar memoria.

Uriel Reyes recuperó la intimidad del relato contado durante la noche para preguntarse qué permanece de nosotros en las historias que otros siguen contando cuando ya no estamos. Una gran obra para ser leída estos días.

Uriel Reyes explora Miedos de México y la Soledad Moderna en Nuestra muerte escondida