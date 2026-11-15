“Fusionar micro y macroeconomía no nos salvará de las crisis”

Nobel. El Premio Nobel de Economía 2026 reconoce un modelo que busca fusionar la micro y macroeconomías.

La acentuación de desigualdades sociales, costos elevados en las rentas y aumento en el precio de la canasta básica son algunas formas visibles de las crisis económicas en la vida cotidiana.

Puesto que los efectos de dichas crisis no se distribuyen ni afectan a la población de manera equitativa, ni pueden explicarse únicamente a través de los indicadores tradicionales como la inflación o el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el investigador Edgar Iván Roldán Cruz observa que, aunque los modelos económicos actuales permiten analizar las fluctuaciones de los mercados y ofrecen herramientas para que los bancos centrales intenten amortiguar sus consecuencias, todavía hay muchas dificultades para que tomen en cuenta la desigualdad y las condiciones particulares de los hogares.

De acuerdo con el Investigador por México en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), en la mayoría de teorías y propuestas sobresale la “dificultad para medir algo de nuestros países que se viven a diario”.

“Muchas personas concentran poco recurso económico. La otra limitante son estos momentos coyunturales o estructurales que viven las economías, por decir, la crisis energética del Medio Oriente que estamos viviendo”, apunta.

Señala que estas problemáticas son profundas e incluso permean en los trabajos reconocidos con el Premio Nobel de Economía 2026, que si bien no termina de explicar esos choques de oferta, ni eliminar las recesiones ni garantiza que las crisis puedan evitarse, constituye un par de propuestas para que los bancos centrales den certidumbre a los hogares, a las empresas, y que amortigüen la crisis económica actual.

PARTEAGUAS.

Para la concepción de modelos económicos, el investigador considera pertinente que este año el Nobel se otorgara a Robert E. Hall y Michael Woodford por sus contribuciones a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica, pues sus investigaciones parten de perspectivas opuestas-complementarias: Hall ha estudiado cómo las familias toman decisiones de consumo y ahorro a través de las restricciones de impuestos, mientras que Woodford se ha enfocado en cómo la comunicación de los bancos centrales y las expectativas sobre el futuro inciden en las decisiones de compra y crédito.

“Es decir, uno lo analiza desde el punto macro y el otro desde el punto micro”, desglosa el miembro del sindicato SIINTRACATEDRAS y doctor en Economía por la UNAM.

Para Roldán Cruz, lo interesante es que finalmente se logran vincular dos dimensiones que durante mucho tiempo se estudiaron por separado: las decisiones individuales de hogares y empresas, y los grandes indicadores de la economía.

“Históricamente, como alumno de economía, siempre nos dan lo micro primero y al final lo macro”, recuerda.

Si bien el reconocimiento a Hall y Woodford abrió la puerta de la “fusión” entre macroeconomía y microeconomía, el investigador advierte que estos modelos no deben entenderse como una solución definitiva frente a las crisis. Su alcance consiste en ofrecer herramientas para reducir sus efectos y duración, pero “no elimina las recesiones ni garantiza que las crisis económicas puedan evitarse”, reitera.

“Las decisiones macroeconómicas y microeconómicas están históricamente desconectadas, lo que ellos buscan es una fusión, crear las dos ramas y demostrar cómo las decisiones individuales y las expectativas de las familias que creen que los precios van a subir o las empresas que quieren vender son el motor de fluctuaciones de la economía a gran escala”, aclara.

Respecto a cómo las decisiones de política económica impactan la vida cotidiana, el doctor en Economía ejemplifica con los precios de productos de la canasta básica, como la gasolina, el huevo, la leche y el pan, que mantienen una relación con las tasas de interés y con las condiciones generales de la economía.

Otro de los aportes de estas investigaciones es que “las familias gastan con base en sus expectativas de ingreso a largo plazo, y no por lo que ganan día a día”, por lo que la comunicación de las instituciones financieras y de los bancos centrales adquiere relevancia para influir en la certidumbre de las personas al momento de planear compras, solicitar créditos o tomar decisiones de consumo.

MODELOS DESDE ACÁ.

El especialista menciona por otra parte que, desde Latinoamérica y en especial en México, han habido propuestas económicas pensadas bajo nuestra propia lógica estructural, como el modelo estabilizador, el modelo de sustitución de importaciones que genera mucho impacto, la reconfiguración con la economía abierta, la administración de la crisis.

Los desafíos de estas teorías son similares a los que hacen cojear las propuestas que recibieron Premio Nobel.

“Vuelvo a insistir: un problema grave es la desigualdad, un tema de las ofertas que son coyunturales que no necesariamente están planeados en la economía; una guerra espontánea; una hambruna; una helada de los enseres básicos del sector agrícola y las crisis recurrentes que se van generando por temas geopolíticos”, ahonda.

Reconoce que hay muchas experiencias en el sector académico mexicano sobre las “perspectivas de resiliencia territorial que van vinculadas con redes de confianza, canales de comunicación, visibilización de problemas comunes, el papel del territorio, el papel de las vinculaciones academia-sector público, y que hay grandes experiencias en México, que algunas veces se traducen de forma positiva, pero que están ahí”.

“En la economía, creo que el principal sujeto o actor que recibe parte del desgaste macroeconómico es el individuo y el hogar”, destaca.

Le parece que es ahí donde a diario podemos ser testigos, a través de la canasta básica, así como la subsistencia a corto y mediano plazo o el aumento de costo de las rentas.

“Estamos viendo el caso francés, cómo ha incrementado el costo de vida; el caso chileno que igual tuvo un impacto considerable; el caso de Venezuela; y en México también es recurrente la gentrificación que pueden generar los grandes desarrollos o polos industriales, donde yo estoy ha incrementado precio de la tierra y el papel de los actores locales y de los sujetos agrarios cada vez es más limitado”.

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