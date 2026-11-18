Hacienda y Banco de México construyen mejor equilibrio macroeconómico, la economía se siente menos pesada y el crecimiento más sólido hacia 2027: Meade —

Foro Económico UP 2026 El economista José Antonio Meade afirmo que la inversión privada y la Inteligencia Artificial serán motores clave para el crecimiento mexicano. (Gerardo González Acosta)

Para anticipar el análisis económico, la toma de decisiones, vincular la academia con los sectores clave, y analizar integralmente los desafíos del país, la Universidad Panamericana (UP) inauguró su tradicional y anual Foro Económico.

La magna institución, Premio Crónica 2026, lleva a cabo este evento estratégicamente en noviembre para adelantarse al análisis del paquete económico, las variables presupuestarias y las perspectivas del 2027, en apoyo a la planeación de los sectores público y privado del país.

El foro crea un espacio de diálogo que integra el rigor académico con la experiencia de líderes del sector público, financiero, empresarial y miembros de su Consejo Consultivo.

Al inaugurar el foro el vicerrector de la UP, Héctor Javier Ramírez Pérez, mencionó como temas apremiantes de análisis la evolución de la relación bilateral con Estados Unidos y el impacto acelerado de la digitalización y las tecnologías en el entorno global y nacional.

En la sede de la institución en Bosque Real, resaltó que el foro fue el marco de arranque para las festividades por el 60º Aniversario de la Universidad Panamericana y los 50 años del lanzamiento de su Licenciatura en Economía.

El Optimismo de Meade y Quintana

Durante el panel inaugural, los economistas José Antonio Meade Kuribreña y Enrique Quintana López concordaron en una visión de “optimismo moderado porque existen fundamentos para mantener esperanza con reservas sobre la economía mexicana en 2027.

Ambos coincidieron en que la clave principal para que las oportunidades superen a los riesgos será el comportamiento y la recuperación sostenida de la inversión privada en los próximos meses.

Meade y Quintana resaltaron que el crecimiento del ecosistema global de tecnología e Inteligecia Artificial (IA) representa un motor positivo para la economía mexicana, porque “el país puede capturar valor e integrarse en esa cadena de proveeduría”.

Moderados por Roberto Manríquez, director de la Escuela de Economía de la UP, los especialistas mostraron preocupación por el estrecho margen fiscal debido a compromisos inerciales difíciles de reducir.

Se refirieron específicamente al peso del costo financiero de la deuda y el crecimiento constante de las pensiones.

También coincidieron en que “la densa integración de las cadenas de valor y la ventaja arancelaria relativa de México frente a otros competidores internacionales mantendrán a la relación comercial con Estados Unidos como un pilar resiliente”.

Los Retos de Hacienda y Banxico

En su intervención, José Antonio Meade ofreció un balance enfocado en las perspectivas económicas de México para 2027, con una postura moderadamente optimista impulsada por fundamentales macroeconómicos y oportunidades estructurales, y detectó singulares desafíos de gestión pública e inversión.

Dijo que “la Secretaría de Hacienda y el Banco de México han venido construyendo un mejor equilibrio macroeconómico que hará que la economía se sienta menos pesada y tenga bases de crecimiento más sólidas hacia 2027”.

Resaltó que México maneja de forma destacada su relación con Estados Unidos, y es el país menos afectado por los cambios en la política arancelaria estadounidense, el que menos disrupciones sufrió en sus cadenas de valor.

Explicó que el cambio tecnológico alrededor de la IA favorecerá a México, y posicionará al país como un actor relevante dentro de esa cadena global de valor.

El ex candidato presidencial valoró el avance en el diálogo entre el sector público y el privado, que comienza a reflejarse en un aumento de proyectos concretos de inversión en infraestructura carretera y eléctrica.

Meade elogió la labor del Banco de México porque equilibra su mandato de estabilidad nominal con un entorno que promueva el crecimiento, y el esfuerzo responsable de la Secretaría de Hacienda por encauzar la consolidación fiscal, cumplir metas de déficit y recuperar el superávit primario.

Riesgos, Desafíos y Puntos Críticos

Se refirió a la presión permanente de los programas sociales sobre el presupuesto, explicó el “enorme reto que enfrenta Hacienda para acomodar el gasto creciente de las políticas sociales dentro de los límites presupuestarios sin comprometer las metas de endeudamiento ni el crédito del país”.

Enseguida advirtió que rubros como el elevado costo financiero de la deuda y las presiones del sistema de pensiones están dados por ley o contrato, lo que deja un margen de maniobra fiscal muy estrecho.

Meade fustigó los “obstáculos en el ámbito microeconómico como las complicaciones para obtener licencias o permisos de conexión a la red eléctrica y las dudas generadas por la reforma judicial, que abruman a los inversionistas y frenan la toma de decisiones”.

Sobre el entorno complejo y choques de costos para la banca central, alertó sobre la dificultad de mantener la estabilidad económica frente a choques externos de precios de la energía debido a conflictos geopolíticos y presiones internas derivadas de reformas laborales, como la reducción de la jornada laboral, y pensionarias.

El exsecretario de Hacienda planteó que en los últimos años la economía mexicana arrastró “un marco macroeconómico pesado que ha dificultado sostener tasas altas de crecimiento y ha obstaculizado la labor gubernamental”.

Esperanza con Reservas

Foro Económico UP 2026 Especialistas advirtieron en la UP que el costo de la deuda, las pensiones y la certidumbre jurídica definirán el margen de maniobra fiscal de México en 2027. (Gaby Narvaez )

En su ponencia “Panorama económico para México 2027”, Enrique Gerardo Quintana López planteó una perspectiva de “optimismo moderado”, al señalar que la clave para que las oportunidades pesen más que los riesgos dependerá de la recuperación sostenida de la inversión privada y del manejo de la incertidumbre.

Para su análisis, sintetizó el escenario económico en cuatro grandes oportunidades que presentó como aspectos positivos, y seis desafíos principales.

Optimismo con Reservas rumbo a 2027: Meade y Quintana en Foro Económico UP