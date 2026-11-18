La economía es una disciplina que se ocupa de los recursos, pero su sentido está en las personas, afirma el Rector de la UP México al clausurar Foro Económico —

Foro Económico UP 2027 Especialistas analizaron en el Campus Bosque Real de la UP, el impacto geopolítico y comercial de la relación bilateral entre México y Estados Unidos de cara a 2027. (Gerardo González Acosta)

La función primordial de la Universidad no es solo intentar anticipar el futuro, sino contribuir a formar a quienes lo han de construir, afirmó el rector de la Universidad Panamericana México (UP), Fernando Batista Jiménez.

Añadió que “las instituciones educativas no pueden ser ajenas a los grandes dilemas del país, sino abordarlos con rigor científico y responsabilidad”.

El rector habló así al reflexionar sobre el rol social de la Universidad y el sentido humano de la ciencia económica, durante su mensaje de clausura del Foro Económico UP Planeación de Escenarios para 2027.

En la sede de la institución en Bosque Real, estado de México, agradeció a ponentes, autoridades, empresarios, egresados y estudiantes; “organizar estos espacios de diálogo no es una tarea secundaria, es parte esencial de la misión universitaria”.

Resaltó la centralidad de la persona sobre las cifras y políticas; si bien la economía analiza variables técnicas como inflación, inversión o tasas de interés, detrás de cada indicador existen realidades humanas concretas, familias, proyectos de vida y decisiones que afectan a millones de personas.

Batista Jiménez dijo que “la economía es una disciplina que se ocupa de los recursos, pero cuyo sentido último se encuentra en las personas”, lo cual converge directamente con el principio institucional de la UP sobre la dignidad de la persona.

Celebró que el marco del Foro Económico sean los festejos por las seis décadas de la Universidad.

Dijo que “más allá de recordar la historia con gratitud, el verdadero sentido de un aniversario es responder qué se debe aportar hacia adelante; formar economistas con sólida preparación técnica, y sobre todo con criterio, ética y sensibilidad social”.

Afirmó que, aunque prever el entorno económico es complejo en un mundo en constante cambio, la labor primordial de la Universidad no es solo intentar anticipar el futuro, sino contribuir a formar a quienes lo van a construir”.

Antes, durante el análisis de los escenarios económicos para 2027 del Foro de la Universidad Panamericana, Premio Crónica 2026, especialistas comentaron escenarios para México frente al panorama postelectoral en Estados Unidos, expusieron oportunidades en inversión privada y proveeduría tecnológica.

Panorama EEUU y Rol Estratégico de Estados Fronterizos

Los expertos Rafael Fernández de Castro y Juan Carlos Baker Pineda, opinaron que la relación comercial de México con Estados Unidos y el aprovechamiento de los gobiernos locales fronterizos serán claves para contrarrestar los desafíos fiscales, la presión de las pensiones y la complejidad del entorno internacional.

Expresaron que pese a la polarización política y las tensiones en migración y seguridad, la llegada de liderazgos demócratas en estados clave abre una ventana para descentralizar la relación bilateral.

Afirmaron que la colaboración directa con administraciones estatales en la frontera norte permite impulsar proyectos de infraestructura aduanera y movilidad estudiantil sin depender exclusivamente de Washington.

Comercio Exterior, Aranceles y Postura ante China

En materia comercial, advirtieron que un Congreso estadounidense más fiscalizador mantendrá esquemas proteccionistas y aranceles vigentes, por lo que México debe intensificar su labor pedagógica legislativa.

Añadieron que ante la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, el nuestro país cuenta con argumentos sólidos para consolidarse como socio estratégico en la reindustrialización regional.

Transformación Digital, Open Finance e Inteligencia Artificial

En el siguiente panel, los especialistas Federica Gregorini y Francisco Valdivia, lideres del sector tecnológico y financiero, manifestaron que la adopción de herramientas como la Inteligencia Artificial y el Open Finance incrementan la inclusión financiera y la eficiencia operativa.

Finalmente, resaltaron que la recién aprobada Ley de Economía Digital en México otorga certidumbre jurídica, impulsa la digitalización de las Mipymes, el uso seguro de pagos electrónicos, y activos digitales.

Formar con Rigor y Sentido Humano, Función de la Universidad: Fernando Batista Jiménez