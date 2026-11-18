SEP La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce y refrenda el principio de autonomía universitaria, que otorga a las instituciones públicas autónomas por ley la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, conforme a sus respectivas leyes orgánicas y demás disposiciones aplicables, así como al artículo 3.°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 2.° de la Ley General de Educación Superior.

En este marco, la dependencia destacó como positivo que el Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo haya revertido el artículo transitorio que pretendía posponer hasta el próximo año el proceso de elección de la persona titular de la Rectoría para el periodo 2027-2031.

Con esta decisión, por primera vez y después de la reforma constitucional histórica de 2025, la comunidad universitaria nicolaita podrá elegir a su rector o rectora mediante voto universal y directo. Este proceso representa el inicio de una nueva etapa para fortalecer la vida institucional de la Universidad, con la participación amplia de toda su comunidad y pleno apego al marco jurídico, la legalidad, la transparencia y la democracia institucional.

La SEP subraya que la autonomía universitaria no constituye un privilegio ni una concesión de los gobiernos, sino un atributo fundamental de las sociedades democráticas que garantiza las libertades de cátedra, investigación y difusión de la cultura. Por ello, refrenda su respeto a las decisiones de las comunidades universitarias y a los mecanismos que fortalecen su autogobierno.