La evolución del yogurt griego; más proteína y 0% lactosa y sin azúcar

Yogurt griego Cortesía

El desayuno y las comidas han comenzado a cambiar, surge de una profunda comprensión del consumidor actual, quien cada vez busca alimentos que desempeñen un papel activo en sus objetivos de bienestar. Los yogurts dejaron de ser únicamente una opción para satisfacer el hambre y se han convertido en aliados para complementar estilos de vida equilibrados y metas nutricionales específicas, particularmente en torno al consumo de proteína.

Dentro de esta tendencia, el yogurt griego ha ganado presencia como una alternativa práctica para incorporar proteína a la alimentación diaria. Su consistencia, versatilidad y posibilidad de combinarse frutas, cereales, semillas o frutos secos lo han convertido en una opción frecuente.

De un alimento cotidiano a una opción funcional

El yogurt griego ha sido asociado principalmente con el desayuno; sin embargo, el interés por conocer mejor el contenido nutrimental de los alimentos han ampliado las razones para incluirlo en la dieta.

Al respecto, Ana Osorio, Líder de Yogurts Proteína y Funcionales en Grupo Lala, comentó lo siguiente durante una entrevista:

“El yogurt griego te da un aporte de vitaminas, minerales y proteínas de origen animal. Si tienes un estilo de vida saludable, es un gran factor de saciedad y te puede acompañar a lo largo del día. Es una gran opción si además buscas algo práctico y rico”.

Más información para elegir mejor

El yogurt griego, en suma, refleja una transformación más amplia en la manera de entender los alimentos cotidianos: productos que antes se consumían principalmente por costumbre ahora también son evaluados por su aporte nutrimental, practicidad y capacidad contando con un portafolio pensado para responder a las necesidades reales del consumidor actual, con opciones para distintos momentos de consumo y estilos de vida, desde formatos on-the-go hasta alternativas para disfrutar en casa.