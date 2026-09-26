Voces que transforman: liderazgo, aprendizaje y el valor de romper barreras

Voces que transforman: Yalitza Aparicio habla sobre liderazgo y aprendizaje Foto: Cortesía

El liderazgo no siempre consiste en tener todas las respuestas. A veces comienza con algo mucho más sencillo: saber escuchar, mantener la curiosidad y atreverse a salir de la zona de confort. Esa fue una de las principales reflexiones del panel “Voces que transforman”, organizado por Pearson, que reunió a la actriz y activista mexicana Yalitza Aparicio, la directora de Diplomacia Pública de la Embajada Británica en México, Vania Guerrero, y la directora de English Language Learning de Pearson México, Iris Martínez.

Durante el encuentro, las participantes compartieron experiencias personales y profesionales para hablar sobre los retos de construir un liderazgo auténtico, la importancia de continuar aprendiendo y las barreras que todavía pueden limitar el acceso a nuevas oportunidades.

Yalitza Aparicio: aprender también significa vencer los miedos

Para Yalitza Aparicio, uno de los aprendizajes más importantes de su trayectoria ha sido reconocer el valor del trabajo colectivo y confiar más en sus propias capacidades.

La actriz explicó que la disciplina y la apertura al conocimiento le han permitido enfrentar momentos de inseguridad y descubrir nuevas formas de relacionarse con su trabajo. En ese proceso, destacó la importancia de conservar la curiosidad incluso cuando ya se tiene experiencia.

Voces que transforman: Yalitza Aparicio habla sobre liderazgo y aprendizaje Foto: Cortesía

“El día que se pierda la curiosidad por algo, dejarás de aprender lo que te rodea”, señaló Aparicio.

Su reflexión plantea una idea que trasciende cualquier profesión: aprender no termina cuando se consigue un objetivo, sino que continúa cada vez que existe disposición para cuestionar lo que se conoce y descubrir algo nuevo.

Vania Guerrero: el idioma como una herramienta para abrir oportunidades

Desde su experiencia en la diplomacia pública, Vania Guerrero habló sobre una dimensión distinta del liderazgo: la capacidad de escuchar, aprender de los errores y generar conexiones.

Para Guerrero, dirigir también implica permitir que los integrantes de un equipo tengan voz y entender que la comunicación puede convertirse en un puente entre personas con experiencias y perspectivas diferentes.

En ese contexto, resaltó especialmente el papel del aprendizaje de idiomas como una herramienta para ampliar posibilidades profesionales y personales.

“El idioma es un multiplicador de oportunidades”, afirmó.

La frase resume uno de los temas centrales del encuentro: las competencias que se adquieren a lo largo de la vida pueden convertirse en herramientas para acceder a nuevos espacios, establecer vínculos y enfrentar escenarios profesionales cada vez más cambiantes.

Voces que transforman: Yalitza Aparicio habla sobre liderazgo y aprendizaje Foto: Cortesía

Iris Martínez: la educación no termina al graduarse

Iris Martínez llevó la conversación hacia la educación y las habilidades necesarias para enfrentar el futuro profesional. Desde Pearson, destacó que la formación académica no debe entenderse como un punto final, sino como parte de un proceso permanente de adaptación.

La directiva invitó a interpretar los obstáculos como experiencias de las que también se puede aprender y aprovechar los momentos de incertidumbre para desarrollar nuevas capacidades.

“La vida es un constante aprendizaje que nunca se acaba”, sostuvo.

El mensaje también pone sobre la mesa la importancia del aprendizaje continuo en un mercado laboral que cambia rápidamente y en el que actualizar conocimientos puede ser tan relevante como la formación inicial.

Voces que transforman: Yalitza Aparicio habla sobre liderazgo y aprendizaje Foto: Cortesía

El panel “Voces que transforman” cerró con una invitación especialmente dirigida a las nuevas generaciones: atreverse a tomar riesgos, aceptar la incomodidad como parte del crecimiento y confiar en el valor de la propia voz.

Las experiencias de Aparicio, Guerrero y Martínez coincidieron en un punto: transformar una trayectoria personal o profesional no necesariamente implica tener un camino definido desde el principio. También puede significar equivocarse, escuchar, aprender y volver a intentarlo.

En un entorno donde las habilidades profesionales y personales están en constante evolución, el liderazgo puede construirse precisamente desde esa disposición a seguir aprendiendo y a derribar las barreras que impiden aprovechar nuevas oportunidades.