Coca-Cola presenta Plataforma ZERO en México: estos son sus nuevos productos

Coca-Cola presenta Plataforma ZERO en México Foto: Coca-Cola

La Industria Mexicana de Coca-Cola ampliará su catálogo de bebidas y alimentos con una nueva apuesta por los productos sin azúcar, bajos en calorías o sin calorías. A través de su Plataforma ZERO, la compañía anunció cinco innovaciones que abarcan desde bebidas deportivas y té listo para tomar hasta refrescos y helados.

La iniciativa busca reunir distintas marcas bajo una misma estrategia: ofrecer más alternativas para diferentes gustos y momentos de consumo, desde acompañar una comida hasta disfrutar de una bebida durante la tarde o después de hacer ejercicio.

Aunque Coca-Cola ya cuenta con opciones como Coca-Cola Zero, Sprite Zero, Fanta Sin Azúcar, Fresca Sin Azúcar y Mundet Light, ahora pretende extender esta propuesta a nuevas categorías de su portafolio.

¿Cuáles son los nuevos productos de Coca-Cola Plataforma ZERO?

Los primeros lanzamientos anunciados por la compañía son cinco. Cada uno tiene características distintas y está dirigido a diferentes ocasiones de consumo.

1. Powerade Zero: bebida deportiva sin azúcar ni calorías

Powerade Zero llega como una alternativa para quienes buscan una bebida deportiva sin azúcar ni calorías. De acuerdo con la empresa, contiene electrolitos y vitamina B3, y está diseñada para ayudar a hidratar y reponer electrolitos durante la actividad física.

Coca-Cola presenta Plataforma ZERO en México Foto: Coca-Cola

2. Fuze Tea Zero: té con notas frutales y sin azúcar

La marca Fuze Tea se suma a la plataforma con una versión sin azúcar de su bebida de té lista para tomar. La propuesta combina el sabor del té con notas frutales y busca ofrecer una opción refrescante para distintos momentos del día.

Coca-Cola presenta Plataforma ZERO en México Foto: Coca-Cola

3. Coca-Cola Zero Sin Cafeína: el sabor de Coca-Cola por la tarde y noche

Esta nueva variante conserva, según el comunicado, el sabor de Coca-Cola Zero, pero elimina la cafeína. La compañía la plantea como una alternativa para quienes prefieren disfrutar de esta bebida durante la tarde o la noche sin consumir cafeína.

Coca-Cola presenta Plataforma ZERO en México Foto: Coca-Cola

4. Coca-Cola Bacardí Zero: una opción para reuniones

La plataforma también incorpora Coca-Cola Bacardí Zero, una propuesta que reúne los sabores clásicos de ambas marcas en un formato práctico para reuniones y momentos de convivencia. El comunicado no detalla su graduación alcohólica ni su composición completa, por lo que esos datos deberán confirmarse en la información comercial del producto.

5. Helados Santa Clara con proteína y sin azúcar añadida

La innovación también llega al segmento de los postres. Los nuevos helados Santa Clara anunciados por la compañía ofrecen el doble de proteína, son deslactosados y no contienen azúcar añadida, de acuerdo con el comunicado. La marca busca combinar estas características con la cremosidad y el sabor habituales de sus helados.

Coca-Cola presenta Plataforma ZERO en México Foto: Coca-Cola

¿Por qué Coca-Cola apuesta por los productos ZERO?

La estrategia responde al interés de la compañía por diversificar su oferta y ampliar las alternativas bajas o sin azúcar en distintas categorías. La intención es que estas opciones no se limiten a los refrescos, sino que también estén presentes en bebidas deportivas, tés y alimentos.

Daniela Puerta, directora de Comunicación para Coca-Cola México, señaló que la empresa continuará sumando lanzamientos durante los próximos meses, incluidos productos de marcas emblemáticas como Coca-Cola y Santa Clara, además de innovaciones en la categoría de bebidas alcohólicas listas para tomar (ARTD, por sus siglas en inglés).

México, un mercado que no podía quedar fuera de la innovación

La empresa destacó que México cuenta con uno de los cinco centros de investigación y desarrollo de The Coca-Cola Company en América Latina. En estas instalaciones, especialistas trabajan en la formulación y optimización de productos para conservar la identidad de cada marca mientras exploran nuevas alternativas.

La compañía también relacionó Plataforma ZERO con sus compromisos de reducir el contenido calórico de su portafolio y ampliar la disponibilidad de bebidas bajas o sin calorías.

Coca-Cola presenta Plataforma ZERO en México Foto: Coca-Cola

Por ahora, el comunicado no precisa los precios, las fechas exactas de llegada a tiendas ni la disponibilidad de cada lanzamiento por ciudad. Estos detalles serán importantes para conocer cuándo podrán encontrarse los productos en el mercado mexicano.

Con Plataforma ZERO, Coca-Cola busca extender su estrategia de innovación a más categorías. Los cinco lanzamientos anunciados muestran que la apuesta va más allá de los refrescos e incluye opciones para el deporte, el consumo cotidiano, las reuniones y los postres.