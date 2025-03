“Una lucha estetizada no es una lucha estética”: María Fernanda López“

Plática. En el Centro Cultural de España en México se llevó el conversatorio “Género en Diálogo: Estrategias desde la Investigación, Gestión y Producción en el Arte Urbano”. (Archivo)

Una lucha estetizada no es una lucha estética, recuerda María Fernanda López, gestora cultural, activista, curadora e investigadora de arte urbano en Latinoamérica.

Si bien los movimientos feministas tienen una estética que las instituciones latinoamericanas han intentado criminalizar o despolitizar, ya sea mediante discursos que convierten las pintas de protesta en arte o que se apropian de la simbología feminista para reconvertirla en exposiciones patriarcales, es un buen fin de semana para recordar que la iconoclasia tiene una apuesta social y política distinta a la del arte.

“En Ecuador también se han quejado de la irrupción en los monumentos patrimoniales, en la piedra, o sea, pero ¿qué está pasando? (...) Esas muertes ¿a quién importan? Si no se denuncian, así como son desgarradoras, hay que desgarrar los muros, desgarrar las calles”, opina María Fernanda López.

-¿La iconoclasia puede ser considerada arte urbano?

“Yo creo que las motivaciones son absolutamente distintas, lo otro es un tema estético y aquí hay un tema político. Hay que tomar en cuenta las motivaciones. No es lo mismo una madre buscadora poniendo el nombre de su hija que una exploración estética, no es lo mismo”.

Las pintas iconoclásticas responden a motivaciones, pulsiones de vida, no son búsquedas artísticas y no se piensa generar una irrupción en el espacio público como un corto circuito en el sistema capitalista del arte, “no hay esas reflexiones. Es mucho más visceral y orgánico”.

-¿Y de las marchas? A final de cuentas, la marcha 8M sí tiene a veces una noción estética, hay otro tipo de ‘revestimiento’ del espacio, ¿no?

“Claro, hay una estetización también del grito; el glitter, por ejemplo, la estética del glitter. Pero va en una vía distinta, se estetiza la lucha, no es una lucha estética. Hay estetización del grito, de la voz y la resistencia”.

CÁTEDRA DE ARTE URBANO.

María Fernanda López es docente del Departamento Transversal de Teorías Críticas y Prácticas Experimentales en Artes, así como fundadora la primera Cátedra de Arte Urbano en América Latina, en la Escuela de Artes Visuales en la Universidad de las Artes (institución pública en Ecuador)

“No enseño a hacer tags, no te enseño a agarrar un aerosol. Yo lo que enseño es a problematizar el arte de calle, pensar en la especulación inmobiliaria, ¿qué pasa cuando pintamos bien bonito y empieza a generarse rentas mucho más altas porque ya hay gentrificación, porque ya está como decorado y hay un efecto cosmético y eso te genera otro tipo de costos en ciertos barrios que antes eran populares? Son otros fenómenos mucho más complejos y más profundos que generan una revisión de procesos socio-históricos, económicos, políticos, de género, clase, raza que tenemos que revisar”, explica sobre el curso que imparte.

Respecto del camino que tuvo que recorrer para construir este espacio en la Universidad, María Fernanda López señala que sí fue una cosa muy compleja.

“No fue nada sencilla las negociaciones con una Escuela de artes visuales de corte clásico, poder interrumpir con también estudiar los orígenes del graffiti, los representantes más importantes de graffiti a nivel regional, los muralistas clásicos, los muralistas contemporáneos, todas estas intervenciones en calle no pictóricas, como las determinan dos colegas”, relata.

Además, el rechazo también se ejerce desde el clasismo por parte de algunos alumnos.

“Hay gente que tiene que tomar esta clase porque no le dan otros horarios, pero hacen fotografía, pero hacen escultura y se molestan, se les nota”, explica.

“No podemos romantizar al estudiantado y decir que todos tienen una voz de resistencia porque son jóvenes porque eso sería homogeneizarlos. Hay gente que está estudiando arte porque lo que quiere es llegar al Tate, al MoMA, al Guggenheim y listo, vender como Demian Hirst, ser famosos. Y está bien. Otros están más en lo comunitario, otros están más cercanos a las luchas de clases, hay de todo en una escuela de artes visuales”, detalla.

Sin embargo, a María Fernanda López le parece urgente la necesidad de revisar las prácticas creativas en el espacio público.

“Hay gente que dice, ‘¿Y por qué tenemos que estar viendo a estos grafiteros que ni estudiaron, nosotros que estamos estudiando? Y está excelente que se cuestione. ¿Por qué tenemos que estar viendo a estos grafiteros en una clase en la escuela de artes visuales, profesora? Porque hay que ver todas estas posibilidades creativas. Yo siempre les digo, no tomen esto como para hacer graffiti porque ustedes no son grafiteros y lo van a hacer mal si acaso, pero piensen cómo la ciudad va a reaccionar a su escultura, proceso de fotografía, tu plástica. Piensa en esto como un laboratorio”, agrega.

También destaca la necesidad de construir una mirada propia desde Latinoamérica, ya que los teóricos de graffiti y de arte urbano sí existen, pero son españoles, anglo-sajones…

“Pero ¿qué es y cómo podemos describir nuestra propia historia? ¿Cómo son las dinámicas en nuestra región, en nuestros países? No solamente migramos, vimos en Estados Unidos, volvimos a los países trayendo...no, no solo somos unos importadores de sistemas de representación, no importamos imágenes, también las creamos con nuestras propias realidades”, indica.

Mientras viaja a Puebla para ver a su hijo mexicano, la ecuatoriana especialista en expresiones artísticas en el espacio público cuenta a Crónica su experiencia para fundar una Cátedra sobre el tema, la cual lleva 8 años en curso y 6 tesis de titulación.

“Es un semillero de una cosecha a muy largo plazo, o sea, hay que ser muy paciente. Son 8 años y ha habido realmente una respuesta mixta. No puedo decir que todo el mundo está contentísimo y toda la gente que hace arte urbano se mete en la cátedra porque no es así”.

Recientemente, María Fernanda López estuvo en el Centro Cultural de España en México (CCEMx) fue escenario del conversatorio “Género en Diálogo: Estrategias desde la Investigación, Gestión y Producción en el Arte Urbano”, organizado por Sociedad Dokins A.C. y Mapas de la Disidencia.

Este encuentro reunió artistas, gestoras e investigadoras como Nancy Mookiena (México), Vera Primavera (Ecuador) y Mercedes Martínez (México) para analizar las intersecciones entre género, arte urbano y derechos culturales en América Latina.

Junto a ellas, María Fernanda López realizó un recorrido por los principales hitos curatoriales dentro del Sistema Nacional de Museos y enfatizó que la incursión del arte callejero en espacios institucionales no responde a una necesidad de legitimación, sino al acceso al ejercicio de derechos culturales en los contextos latinoamericanos.

“Necesitamos ocupar esos espacios y no por legitimar el arte de cada uno, sino porque es un derecho cultural poder acceder a los museos nacionales para que otro arte también sea visto, porque es parte de la historia del arte ecuatoriano, la historia del arte mexicano. No solamente está Gabriel Orozco, Francis Alys, también está la Maldita Carmen, está la gente que hace arte de calle y son parte de la historia del arte mexicano, y en todos los países, pero están ocultos. Hay una memoria oficial de la historia del arte en nuestros países y eso es lo que debe cambiar”, manifiesta.

Por otra parte, se extiende una invitación a artistas, investigadores y gestores culturales a unirse a la Red de Arte Urbano Latinoamericano y al Observatorio de Arte Urbano.

La convocatoria para la próxima edición del Diplomado “Mapas de la Disidencia” se abrirá en los meses de abril y mayo de 2025 desde la página del Centro Cultural de España en México y contará con el respaldo académico de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Este encuentro reafirma que el arte en las calles no solo es expresión, sino una forma activa de resistencia y cambio social.

Para más información escribe a mapasdeladisidencia@gmail.com