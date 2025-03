El Coro de Madrigalistas rinde homenaje al músico Giovanni Pierluigi da Palestrina

Coro. Marco Antonio García de Paz durante los ensayos con el Coro de Madrigalistas. (INBAL)

La obra del italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina sublimó la música sacra en el Renacimiento, ese tiempo de reformas, y fue tan importante que influyó en la historia musical del mundo desde Bach hasta Schönberg, dice el director de coro español Marco Antonio García de Paz.

El considerado uno de los directores de música coral más influyentes y audaces de la actualidad, ofrecerá el concierto “Palestrina 500”, en homenaje al músico italiano y en la dirección del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, este viernes 21 de marzo a las 18:00 horas en San Ildefonso.

“Su música requiere su espacio, tiempo y una escucha atenta y si te acercas a ella sabrás que es para ti, porque te atrapa esa serenidad y sonidos emotivos. Esto es porque Giovanni hizo la sublimación de toda una época”, añade el también director del Coro de Andalucía y titular del coro de León de Oro de Asturias.

Sobre el concierto, Marco Antonio García señala que se tendrá un programa conformado en 70% obras del compositor italiano y 30% de obras de virreinales y se titula “Palestrina 500”.

¿Y cómo son estas obras?

La obra de Palestrina es la perfección del contrapunto del Renacimiento, e influye después en la historia de la música desde Bach hasta Schönberg​.

En suma, su corpus musical se caracteriza por ser una síntesis de la música sacra. Estamos en la época de la Contrarreforma y el Concilio de Trento le encargó que revisara la música sacra, y él logró que el texto se entendiese y, al mismo tiempo, que la música fuera suficientemente sofisticada, pero no complicada. Ese es el gran valor que tiene en cuanto a la sintetización del contrapunto.

¿Por qué hoy es tan importante es su música?

Su trabajo sublimó esta música de tal manera que hoy sigue emocionándonos y conmoviéndonos por la calidad que tiene. Evidentemente no es música que está de moda actualmente, pero es una obra que necesitamos muchísimo porque el mundo va por otro lado, por este tema de impresionarte de manera visual, en velocidad, de rapidez…, y esta música, a diferencia de lo anterior, necesita espacio, tiempo y una escucha atenta. Si te atreves a cruzar sabrás que es también es para ti. Te atrapa, porque lo que hizo Palestrina significa la sublimación de toda una época, que tuvo un gran impacto en toda la música occidental posterior.

¿Cómo influye en Bach, Beethoven, Mozart…?

Bach enseñaba a sus alumnos con música de Palestrina, está documentado, y esta influencia también la escuchamos en las obras de Beethoven, de Händel, de Mozart y diría que hasta Schönberg​.

¿Su obra es muy emotiva en tiempo lento?

Es una meditación, es un mantra y la clave está en la adecuación al texto. Si tú escuchas esta música entendiendo el texto, es otro universo, porque está perfectamente plegada a la letra.

Aparte de la creencia, tú puedes ser religioso o no, da igual, la historia que cuenta el texto te lleva a hacer un pacto con esa narrativa, un pacto ficcional y puedes disfrutar de sus obras, aunque no seas creyente.

¿Cuándo es el concierto con el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes? Serán el viernes 21, a las 18:00 horas en el Anfiteatro Simón Bolívar, de San Ildefonso. En los ensayos que hemo tenido, me han dejado sorprendido de la calidad que tiene. Es un coro de un nivel internacional.

En otro tema, ¿qué opinas de la música de concierto que se produce hoy en el mundo?

La música actual, la composición nueva, la veo un poco alejada del mundo público. No toda, evidentemente, no se puede generalizar porque hay autores geniales y su obra con el tiempo, perdurará.

Aunque ahora, pienso que está yendo por una línea de impresionar. Y a veces nos alejamos de las formas que se tienen para conectar con el ser humano.

No puede ser que parte de lo que se hace ahora, en música de concierto, sea efectista o que tenga un cometido descriptivo, sin más. Porque a mí, lo que me gusta de la música, sobre todo de Mozart o de Wagner, es que muchas veces es música pura. No hay que hacer nada más que escuchar y ese poder es el que tiene la música.

Entonces, la música contemporánea a veces me aleja. Aunque hay que ir con la mente abierta y disfrutarla también, porque no me gusta calificar entre música buena y mala, porque los juicios estéticos son muy peligrosos.

¿Y en cuanto a la popular, raíz de grandes obras de la música de concierto, como la ve hoy?

Ahí está, pero veo a los niños y jóvenes alejados de ésta, como que la oyen y no lo viven. Esto pasa a ser entonces una cuestión educativa.

Porque se debe mostrar lo existe, que hay esto de calidad y la final de cuentas, los niños y los jóvenes no son tontos, lo que se descuida es acercarlos a otras músicas. Si a una persona la educas en un mundo, va a valorar ese mundo. Si no, va a tomar lo primero que encuentre.