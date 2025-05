La experimentación estética de Tina Girouard regresa al Museo Tamayo

Muestra Una vista de la exposición : "Tina Girouard: SIGN-IN". (Inbal)

La primera mujer en presentar una exposición individual en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo fue la artista estadunidense, Tina Girouard (1946-2020), quien en 1983 presentó “Vámonos a México”.

Ahora, 42 años después de aquella muestra y en el marco del 44° aniversario del recinto, su obra regresa a través de la retrospectiva: “Tina Girouard: SIGN-IN”, con más de 250 piezas textiles, instalaciones, fotografías y otros documentos que dan cuenta de sus investigaciones artísticas.

Esta exposición retrospectiva es producto de una investigación y propuesta del Rivers Institute for Contemporary Art & Thought. Se presentó por primera vez en el Ogden Museum of Southern Art en Nueva Orleans, Luisiana y llega al Tamayo co curada por Manuela Moscoso, directora ejecutiva y artística del Center for Art, Research and Alliances (CARA), junto con Andrea Adersson, directora fundadora y curadora en jefe de Rivers, y Jordan Amirkhani, curadora de Rivers.

Lenguaje y patrones fueron las principales líneas temáticas que repitió y profundizó a lo largo de toda su trayectoria a partir de una variedad de materiales, como los textiles, la imprenta e incluso los videos cuando esta tecnología apenas comenzaba.

“Empieza a trabajar el vídeo cuando recién sale, es algo que todavía no se le reivindica tanto”, comenta la curadora Manuela Moscoso.

“Es una pionera del videoarte. Entonces es una exposición muy importante para reivindicar el trabajo de mujeres que ha sido invisibilizado, porque todo el mundo conoce Matta-Clark, Smithson, todos los hombres, y las mujeres casi todas [están] invisibilizadas, desaparecidas, con trabajos increíbles de la época”, destaca sobre la intención reivindicar ese “trabajo que existió y que fue muy importante”.

Muestra. Otra de las piezas. (Eleane Herrera Montejano.)

Obras como “DNA/Signs/Pictionary/Glyphs (1979-1980), “Swept House” (1971). Secuencias de patrones de prueba B&W y a color, “Dambala” (1991) “Coups Coops” (1991), así como rollos de telas con patrones florales que cuelgan del techo componen el recorrido e ilustran los intereses artísticos de Tina Girouard entre los años 70 y los 90.

Se puede visitar hasta el mes de septiembre.

VÁMONOS A MÉXICO

Un par de bocetos y fotos son lo que queda y vuelve de aquella significativa exposición en el Museo Tamayo (1983), en la que se reunían las piezas más importantes de los años 70 de Tina Girouard: instalaciones ex-profeso con elementos de artesanías y símbolos de la CDMX.

De acuerdo con el boletín del Museo, en aquella ocasión Girouard convocó a artistas y creadores locales a participar en la construcción y montaje de su obra, convirtiendo las salas del museo en espacios de socialización y experimentación, como un gesto característico de su práctica artística.

“Casi todo desapareció, [estas 4 piezas] son el documento. También tenía algunas de estas telas [colgadas del techo] que han viajado por todo el mundo”, indica la curadora.

-Además de estas 2 exposiciones, ¿la artista tuvo otras exhibiciones o visitas a México?

“La verdad no sé, pero diré lo siguiente: nació en Luisiana y su madre, mi abuela y mi abuelo la llevaron a San Antonio, Texas. Y allí hay una cultura mexicana muy fuerte, así que creo que cuando recibió esa invitación para venir aquí, se sintió cómoda con la cultura mexicana y le gustó mucho”, responde la sobrina y albacea del Estate de Tina Girouard, Amy Bonwell.

Desde unos años antes de la muerte de la artista en 2020, Amy Bonwell fue su cuidadora y actualmente es la responsable de toda la obra que resguardó durante años.

“Todo esto fue almacenado, guardado. Luego comenzó pequeña con una exposición local con la que sacaron el material de la casa y luego fue directamente al almacén con clima controlado. La humedad en su casa dejó marcas en muchos papeles, pero se puede apreciar que conservó mucho de su trabajo porque sabía su valor”, relata.

“Creía fuertemente en sí misma, aunque el mundo del arte se hubiera olvidado de que existía. Y ahora podemos disfrutar de esto. Es muy emocionante ver que se aprecia su obra porque sé que ella estaría muy contenta”, agrega.

-¿Cuáles son tus intenciones para el patrimonio de Tina Girouard?

“Sólo quiero que el mayor número de personas posible se dé cuenta de que era muy prolífica y tenía mucha energía, que conectaba con mucha gente, y quiero que ese espíritu lo experimente el mayor número de personas posible”, expresa Amy Bonwell.

En ese sentido, señala que todavía no hay un plan determinado, pero si la obra estuviera en una Colección o un archivo sería lo ideal para su cuidado y resguardo.

MUESTRA

El Museo Tamayo Arte Contemporáneo (Paseo de la Reforma, 51) abre de martes a domingo de 10am a 6pm. La entrada es libre para docentes, adultos mayores y público infantil menor de 12 años con credencial vigente. Los domingos la entrada es libre para todo público.