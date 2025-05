Alistan estreno de la ópera “Juan y Adelita”, una obra sobre el nacionalismo nada tóxico

Ópera Los protagonistas de la ópera "Juan y Adelita". (Eleane Herrera Montejano)

El mensaje principal del montaje operístico “Juan y Adelita” es “que un chingón no chinga al otro, y quien chinga es porque está furioso”, según las palabras de su propio autor, el compositor Enrique Quezadas.

En conferencia para anunciar detalles de este espectáculo musical operístico, cuyo estreno estará a cargo de la compañía Delirio Teatro, los días 13, 14 y 15 de junio, en el Teatro de las Artes, Enrique Quezadas considera que es una obra nacionalista.

“Pero no es un nacionalismo tóxico. Es un nacionalismo que abre los brazos a la humanidad, a que como civilización florezcamos”, asegura.

“Afirmo en la obra que la cultura mexicana tiene muchísimo que ofrecer al progreso de esta civilización”, continúa sobre las intenciones de su propuesta, con la cual pretende entusiasmar al público mexicano.

“No somos muy conscientes de esa riqueza histórica y de esa mística interna de los mexicanos. Vamos a hacernos conscientes de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos”, invita.

De acuerdo con Enrique Quezadas, recientemente se ha visto la alza de nacionalismos tóxicos que siembran guerra y muerte.

“Allá arriba y allá al lado están estas cuestiones supremacistas, oprimiendo y matando, a veces en el nombre de Dios. Entonces, Juan y Adelina es una mirada al planeta, a la Tierra como dadora de vida, como generadora de todos los que estamos aquí caminando”, plantea.

LA PROPUESTA

Personajes que encarnan la “Sabiduría popular” y el “Espíritu de México” acompañan la historia de dos jóvenes que junto a sus amigos buscan un árbol legendario.

“Empieza en un bazar, donde se conocen estos cuatro jóvenes y después hablan del sargento, un ahuehuete legendario que según el mito lo plantó Nezahualcóyotl. Y desde que mencionan esto, ya hay un hilo que nos empieza a conectar con lo más profundo de México”, explica el director escénico, Gilberto Guerrero, fundador de Delirio Teatro junto con Ana Luisa Alfar.

El montaje se organiza en 3 actos. Cuenta con la interpretación en vivo de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, dirigida por Eduardo García Barrios, y el Coro Sinfónico del Sistema Nacional de Fomento Musical, bajo la dirección del maestro Alejandro León.

Asimismo, el elenco cuenta con la soprano Jacinta Barbachano, el tenor Enrique Guzmán, el barítono David Echeverría, la mezzosoprano Paola Gutiérrez, el bajo barítono Enrique Ángeles y el tenor Gerardo Reynoso, además de los actores Aída López, Silverio Palacios y Antonio Rojas.

Los protagonistas de la historia comparten un sueño de “Renacimiento Mexicano”, inspirado en la visión de La raza cósmica de José Vasconcelos, que se ve amenazado por el corrupto empresario Talamontes Mercado, quien además está obsesionado con Adelita.

Al ser rechazado por ella, Talamontes y su secuaz el Jorobado secuestran a Juan. Los demás buscan rescatarlo, mientras de fondo se vislumbra la necesidad de forjar un nuevo país.

El conflicto de la trama se desarrolla en el segundo acto y se resuelve “afortunadamente” en el tercer acto. “Cerramos con mensaje poderoso”, agrega el director de escena.

“Yo siempre he dicho que la reconstrucción moral de México va a venir principalmente de la cultura, no de los políticos. De eso estoy convencido. La gente que hace cultura, las ciencias, las disciplinas, etc, somos los que tenemos que ayudar a que se reconstruya la moral de este país”, manfiesta Gilberto Guerrero.

Esta producción nacional es posible gracias al Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional del artículo 190 de la LISR (Efiartes), con el apoyo de Grupo Herdez.

ASISTE

El estreno de “Juan y Adelita” marca también el debut operístico de la compañía Delirio Teatro, que celebra cuatro décadas de actividad artística. Se presentará del 13 al 15 de junio a las 6pm en el Teatro de las Artes.

Los boletos tienen un costo de 180 pesos, con promoción de 2x1 los miércoles en cenart.comprarboletos.com y los viernes en taquillas. Para más información consulta la página cenart.gob.mx.

JULIÁN CARRILLO

Ex Teresa Arte Actual presenta el documental-concierto Retorno a Ahualulco, dirigido y musicalizado por el compositor y cineasta Arturo Fuentes, en el marco del 150 aniversario del nacimiento de Julián Carrillo (1875–1965), pionero de la música microtonal y creador de la teoría del Sonido 13, que transformó la escala musical tradicional.

Este concierto y proyección documental se llevará a cabo el miércoles 4 de junio a las 19 horas, en Ex Teresa Arte Actual, espacio que, por su acústica y vocación experimental, se convierte en el lugar ideal para esta propuesta multidisciplinaria que recorre música, imagen y memoria. En este recinto, el sonido se experimenta de forma corporal y sensorial, en diálogo con las prácticas más innovadoras del arte sonoro contemporáneo.

El documental recorre el árido paisaje del pueblo natal de Carrillo, proponiendo una lectura poética del entorno que pudo haberlo inspirado a concebir su teoría musical. La música incidental del filme, compuesta por Fuentes, fue realizada a partir de grabaciones originales con los pianos creados por este pionero de la música contemporánea.

En Ex Teresa Arte Actual, Fuentes presentará un concierto de improvisación con el arpa microtonal, una de las creaciones del teórico del Sonido 13. Actualmente, estos instrumentos son resguardados en el Centro Julián Carrillo de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, institución que también conserva su archivo documental y fotográfico.