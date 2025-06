“Verás: el último proyecto”, de Raúl Zurita, llega a la Casa del Lago

Obra. Una de las piezas del proyecto de Raúl Zurita, (UNAM)

De pronto apenas se le entiende a través de la videollamada, pero todo lo que dice se hila como un poema y el significado de cada palabra se funde en la cadencia de su hablar.

“Mi apuesta es que, finalmente, esta aventura individual termine en algo bello. Y que esta humanidad compuesta por todos estos pequeños puntitos se apague con tranquilidad, porque también se va a apagar”, reflexiona el escritor chileno Raúl Zurita (Santiago, Chile, 1950) sobre los esfuerzos de su trayectoria poética.

Su trabajo ha sido distintivo, entre otros motivos, por tratar el cielo, desierto y rocas como soportes para la palabra. Ahora, presenta “Verás: el último proyecto”, intervención poética cuyo registro se podrá conocer a partir del sábado 14 de junio, en Casa del Lago UNAM.

“Estaré en octubre con mis amigos de La Casa del Lago y deseo darle un gran abrazo humilde a todos los mexicanos y mexicanas, que son tan padres”, anuncia el poeta.

ÚLTIMO PROYECTO.

“Verás un mar de piedras”; “Verás margaritas en el mar”; “Verás un Dios de hambre”; “Verás cielos en fuga”; “Verás que se va”; “Verás no ver”; “Y llorarás” son las cosas que un ser humano verá en su paso por la Tierra, en palabras de Raúl Zurita, quien el domingo 24 de marzo del 2024 logró escribir estas ideas con luz, algo que había concebido hace 24 años.

“Pensé que si bien yo había trabajado con mi vida, también tenía que cerrar de trabajar con mi muerte, que es un hecho concreto, sin ningún dramatismo, etcétera. Algún día va a desaparecer”, detalla sobre el surgimiento de la idea.

En conferencia ‘a la distancia’ con medios de comunicación mexicanos, Zurita relata el trazo de estas frases. Gracias al desarrollo de proyectores láser por parte del colectivo Delight Lab, se pudo reproducir con luz la tipografía del poeta: 22 versos, en un acantilado de 800 metros de altura. Cada verso ocupó aproximadamente 300 metros de ancho.

El registro de esta acción incluye el video experimental “Zurita, verás no ver” (2000) y un documental en proceso de posproducción, los cuales se presentarán por primera vez durante el Festival Poesía en Voz Alta 2025, en octubre, en este mismo recinto, junto a un poema inédito de Zurita.

“No sé si es un sueño cumplido, porque finalmente lo real es lo real. Es un sueño cumplido, ¿que queda para mí? esperar… Si me imagino otras cosas, me gustaría verlas, no escribirlas. Pero está bien, creo que hice lo que tenía que hacer y está bien. Estoy en paz, en ese sentido”, comenta.

¿QUÉ ES LA POESÍA PARA RAÚL ZURITA?

“Yo soy o me creo o presumo de ser un poeta. Mi trabajo es con las palabras, pero de pronto vi el cielo y dije sería un bello lugar para donde se escribiera un poema”, expresa el autor que escribió “Mi Dios es hambre” en el cielo de Nueva York y “Ni pena ni miedo”, en el desierto de Atacama.

“Creo que la poesía es precisamente la esperanza de lo que no tiene esperanza. Es el amor de lo que carece para siempre de amor. Es la posibilidad de lo que no tiene ninguna posibilidad”, continúa.

A pesar de sus exploraciones interdisciplinarias, Zurita sigue afirmando que no es un artista visual.

“Mi materia principal son las palabras, la palabra, las palabras. Entonces, jamás se me ha ocurrido, ni se me ocurriría imaginar algo donde no estuviesen las palabras. En ese sentido soy un poeta tan ortodoxo como el más ortodoxo de los poetas”, indica.

Se declara creyente de una tradición absolutamente de lengua española, ”una de las múltiples venas por los que llega la poesía, lengua… y que esas palabras significan al mismo tiempo, como todo idioma, una liberación porque se ha escuchado tanto eso de que la única patria que tiene un escritor es el lenguaje, pero no creo que sea tan cierto. Creo que más bien experimentar el lenguaje como un cerco, como un límite que tú tienes que romper como sea, porque es una cárcel también que te aprisiona”.“Mi relación con las artes visuales es en el sentido de mayor admiración y respeto por tanto artista extraordinario, pero no es lo que yo hago”, añade.

Hasta la fecha, el hambre que lo mueve es la del corazón anhelante de un poema. El hambre de romper las barreras limitantes del lenguaje, que al final sabe que no podrá ni siquiera rasguñar. “Y que toda empresa de cambio que sacia esa hambre es una empresa colectiva. Y que los tiempos parecen desmentirnos, pero nos desmentirán un millón de veces”.

“La poesía no puede parar una guerra. La poesía no puede parar que un país esté siendo bombardeado o un pueblo que está siendo exterminado”, concedió. “pero sin la poesía ninguna transformación es posible”.

VERÁS

Las imágenes de “Verás: el último proyecto” se mostrarán del 14 de junio al 19 de diciembre en las rejas de Casa del Lago UNAM (Bosque de Chapultepec, CDMX), curadas por Fernanda Dichi y María Pies. El acto inaugural contará con la presencia de ambas curadoras y Cinthya García Leyva, directora de Casa del Lago UNAM.

“Vamos a tener a lo largo de los siguientes meses distintas actividades públicas, la muestra de documentales audiovisuales que han acompañado y han mostrado otra faceta del proyecto Verás”, invita la directora de Casa del Lago UNAM.

“Verás, creo yo, no es solo una hazaña técnica -que sí lo fue, definitivamente- ni una acción visual, también es una obra profundamente poética, política y vital. Una forma de inscribir la palabra en el paisaje, pero también en la memoria y en el cuerpo. Con ella. Zurita cierra una trilogía de gestos poéticos en el territorio, que ha construido a lo largo de más de 40 años”, agrega María Pies.

¿Quién es Raúl Zurita?

Uno de los poetas fundamentales de latinoamérica. Autor de Purgatorio (1979) y La vida nueva. Versión final (2018), su obra poética abarca más de una treintena de títulos, traducidos a varios idiomas. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura en Chile, el Premio José Lezama Lima, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y el Premio José Donoso, entre otros reconocimientos