Artistas denuncian campaña en su contra por defender Ciudad de las Artes de Tepic

Tepic. Los artistas y su protesta pacífica contra demolición de la Ciudad de las Artes, de Tepic. (Archivo)

Miembros de la comunidad artística de Tepic denunciaron que la marcha convocada este viernes 20 de junio por la Asociación de Fútbol del Estado de Nayarit (A.F.E.N) está orquestada desde el gobierno para intimidar y manipular la defensa de la Ciudad de las Artes.

Unas horas antes de la “marcha pacífica para que se continúe la construcción del estadio”, artistas, abogados y activistas que promueven la cultura y arte comentaron la situación actual: queda un 10% de lo que fueran instalaciones donde locales solían convivir con la naturaleza e impartían clases de danza y música.

“Estamos protestando con música, con danza, con pintura, con arte, con poesía, con literatura y la respuesta del estado es muy violenta: contesta todas estas bellas artes con violencia, con policía, con amenazas…es muy contrastante”, observó la activista Melanie Sánchez del Comité en defensa de la Ciudad de las Artes, respecto de las recientes amenazas y acoso físico y psicológico que han recibido por parte de policías y autoridades.

Actualmente, el equipo cuenta con 3 amparos que fueron presentados ante juzgados de distrito y en curso de presentar un 4to, dos de ellos enfocados en proteger legalmente a los activistas y otros dos para detener la demolición y señalar que este acto es una violación a los derechos culturales.

La jueza notificó a las autoridades de fiscalía “que si no cumplen con la suspensión, van a ser acreedores de la responsabilidad que encontramos en el artículo 262 de la Ley de amparo, que dice lo siguiente: se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo”, informó el abogado Luis Daniel Juárez, quien acompaña el caso.

Estas medidas han sido necesarias a partir de recientes manifestaciones pacíficas a las que acudieron -sin invitación- aproximadamente un centenar de policías en patrullas, motocicletas y drones.

Ante este panorama, el llamado a la marcha para continuar con la construcción del estadio “Nicolás Álvarez Ortega” (NAO) ha perdido credibilidad, aseguraron abogados y activistas.

“Están convocando a una marcha masiva, pero traen gente de todos lados, de Bahía de Banderas, etc, están queriendo opacar el movimiento y reprimirlo, cosa que no se nos hace correcto y sí tenemos por nuestra seguridad, el gobierno ahora no representa los intereses de la ciudadanía y está muy lejos del discurso que han manejado durante tantos años, de diálogo de apertura”, apuntó por su parte el activista Isaac Cárdenas.

BREVE CRONOGRAFÍA DE LOS HECHOS

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) entregó oficialmente la Ciudad de las Artes Indígenas de Nayarit el 11 de agosto de 2024.

De acuerdo con el comunicado de gobierno emitido en ese momento, la conclusión del proyecto dedicado a la cultura y artesanías de pueblos originarios nayaritas se realizó a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), “con una inversión de 498 millones de pesos (mdp) y se extiende en más de 32 mil metros cuadrados”.

Aquella Entrega de Proyectos Prioritarios y de Infraestructura la encabezaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la entonces virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

“El 29 de mayo se anunció el juicio, fue cuando me manifesté en contra, hice el llamado como a unirnos en una espontaneidad que hubo. El 31 de mayo surgieron manifestaciones ciudadanas y el gobierno abrió el diálogo -entre comillas- porque empezaron la obra sin los permisos, sin decirnos, sin estudio de impacto ambiental, sin consultas, como habíamos dicho. El 2 de junio iniciaron la nivelación del terreno, que así le llaman ellos, ojo, es destrucción”, relató el activista, Isaac Cárdenas, miembro del Comité en defensa de la Ciudad de las Artes.

Un día después, el 3 de junio, la coordinación forestal anunció que reubicarían y transplantarían árboles, pero procedieron a arrancarlos sin procedimiento legal o sustento ecológico.

“Obviamente nosotros documentamos todo y lo hicimos público. Del 6 al 9 de junio se anuncian nuevas acciones ciudadanas, como la firma de apoyo ciudadano, y se realizaron los eventos masivos. Hemos estado en lucha, resistiendo con actos culturales”, continuó Isaac Cárdenas.

“Sin embargo, el 14 de junio fue cuando hubo una represión y mandaron a muchísimos policías a intimidarnos”.

Por otra parte, la situación de los alumnos de la escuela de música, derivada de esta disputa es precaria, al parecer se encuentran en un espacio indefinido y pequeño dentro del Museo Regional de los cinco pueblos.

“Ellos practican en cocheras con aire, amontonados entre piano y percusiones , eran aproximadamente seis alumnos en un espacio yo creo de 4 m que estaba lleno de cosas, una bodega completamente. Tenemos material también de eso”, destacó Melanie Sánchez