El Claustro crea Centro de Investigación sobre Sor Juana, para preservar su Pensamiento Vivo

En el marco de su 331 aniversario luctuoso, el Centro resguardará la memoria de la monja jerónima y la habilitará digitalmente como crítica de nuestro presente — La Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) anunció la creación del Centro de Investigación y Documentación Sor Juana (CIDSJ), una entidad académica para concentrar el estudio, preservación y difusión del universo sorjuanino, que será dirigido por Carmen López-Portillo.

La iniciativa será presentada formalmente este jueves 16 de abril en el marco de su 331 aniversario luctuoso, para resguardar la memoria de la monja jerónima y “habitarla críticamente como una inteligencia que interpela nuestro presente”.

Cuatro pilares para un Legado Inagotable

El nuevo Centro articula su labor a través de cuatro áreas estratégicas que integran investigación y docencia, documentación, publicaciones, y difusión innovadora.

Jorge Gutiérrez Reyna dirige la investigación y docencia del nuevo CIDSJ, dijo que resalta la creación del Premio Dolores Bravo Arriaga, que reconocerá las mejores tesis de licenciatura y posgrado sobre la vida y obra de la poetisa.

El área sobre documentación consolidará y catalogará obras fundamentales, con el mantenimiento del reconocimiento de la UNESCO como "Memoria del Mundo“.

Las publicaciones del CIDSJ impulsarán la revista indexada Prolija Memoria, y un anuario de investigación y coediciones en plataformas digitales.

El Centro apostará por el uso de Inteligencia Artificial y herramientas digitales para acercar el pensamiento de Sor Juana a nuevas audiencias, informó la institución.

El saber como ejercicio de libertad

Para la UCSJ, investigar a Sor Juana implica una responsabilidad ética; en un mundo donde el conocimiento suele volverse utilitario, la figura de la Décima Musa recuerda que el saber es una práctica que forma juicioy despierta conciencia.

Carmen López-Portillo señaló que el Centro es concebido como un espacio donde el archivo no se clausura, sino que se activa para generar nuevas preguntas sobre la libertad de ser y de conocer.

Jornada Conmemorativa

Las actividades para honrar su legado iniciarán este jueves con un recorrido guiado por el que fue su hogar, seguido de la degustación “Sabores de la cocina conventual”, con platillos extraídos de sus propios recetarios y elaborados por Leonora Tovar.

Finalmente será presentado el número más reciente de la revista académica Prolija Memoria, resultado del ciclo “El corazón por archivo”, con la participación de Sara Poot Herrera y la moderación de l López-Portillo Romano.

El Claustro crea Centro de Investigación sobre Sor Juana, para preservar su Pensamiento Vivo