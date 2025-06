Sincretismo contra posglobalidad

Muestra. Diferentes vistas en Nordenhake y Relaciones Públicas y en la esquina arriba Slavs and Tatars en la galería The Third Line en la feria Zona Maco Sur, 10, 2013. (Fotos: Eduardo Egea y Rel. Públicas)

Slavs and Tatars es un colectivo de artistas fundado por Payam Sharifi (EU 1976) y Kasia Korczak (Polonia 1976), quienes al inaugurar en mayo 8 en estas dos galerías, presentaron su performance - conferencia, The Transliterative Tease.

A partir del paso del primer embajador de Turquía en México (1935-38), Hasan Tahsin Mayatepek (1882-?), este usó equivalencias lingüísticas para proponer un ancestro en común entre Turcos y Mayas. Hasan afirmó que la palabra “colina”, era muy similar en maya, “tepek”, y en Turco, “tepe”. En esta expo, en False Friends (Espejos), 2025, en un espejo la palabra té dialoga con su versión maya “tai” y en turco “çay”, y en otro espejo, rey o jefe, contrasta en maya, “kaan” y en turco “khan”.

Más compleja e inverosímil, es False Friends (Cerámicas), 2025, donde 7 cabezas que evocan la cerámica Yoruba, son nombradas con palabras entre turcas y mesoamericanas: barco, pájaro, verdad, calabacín, migración, forzudo o servidora, representadas en los rostros de estas cerámicas con pelo facial a manera del Hurufismo, corriente del Islam que atribuye significados espirituales y místicos al alfabeto. En Relaciones Públicas, se muestra la obra Nations, 2006, y un nuevo cartel que traduce al español el fonema gutural del 2012, “Khhhhhhh”, traducido al alemán, francés, griego, coreano o turco, y que explora la pronunciación lingüística en la formación de identidades culturales.

Mayatepec fue devuelto a Turquía por el presidente Atatürk (1881-1938), quien sospechó que con sus pseudo investigaciones, sólo quería quedarse en México, pero ¿Mayatepec fomentó la diplomacia entre México y Turquía?. Slavs and Tatars proponen el concepto, Escisiones Metafísicas —antítesis similar al Cuchillo de Fantomas de Melquiades Herrera (1949-2003)— para subvertir a políticos y poderosos detrás de ideologías, límites culturales, religiones, iconografías, lenguajes, etc., esto nos lleva a pensar, ¿Hubo influencia de China en Mayas?; Slavs and Tatars al auto ubicarse en Eurasia, ¿Se vinculan al nacionalismo de Aleksandr Dugin?, ¿Cuál es la Escisión Metafísica en Slavs and Tatars entre depender de los procesos estéticos y formales del arte del primer mundo y los bombardeos entre Irán e Israel como pugna entre poderosos, y no entre pueblos?, ¿El sincretismo cultural de Slavs and Tatars subvierte la posglobalidad?

