Cultura

La mesa de análisis, junto con Bolfy Cottom, se llevará a cabo en el auditorio Wigberto Jiménez Moreno de la Dirección de Estudios Históricos, ubicada en Allende 172 esquina con Juárez en Tlalpan Centro

Eduardo Matos Moctezuma ofrecerá conferencia sobre los desafíos de la arqueología en nuestros tiempos

Por Redacción Crónica
Matos El cartel de la conferencia.

En el ciclo de conferencias “Los grandes problemas de la cultura y el Patrimonio cultural”, organizado por el DEH-INAH, este 1 de junio se llevará a cabo una plática con Eduardo Matos Moctezuma y el coordinador de las pláticas Bolfy Cottom.

La mesa de análisis se titula “Estos tiempos que vivimos: desafíos de la arqueología e historia”, y se realizaré en el auditorio Wigberto Jiménez Moreno de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, ubicada en Allende 172 esquina con Juárez en Tlalpan Centro, de las 10:3 a las 13:30 horas.

Eduardo Matos Moctezuma es arqueólogo, antropólogo y fundador y director de 1978 a 1982 del Proyecto Templo Mayor, una serie de excavaciones y estudios de la ciudad de Tenochtitlan, antigua capital de los mexicas.

Bolfy Efraín Cottom es investigador adscrito a la Dirección de Estudios Históricos del INAH y profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de las materias de Legislación del patrimonio cultural, Antropología mexicana y Antropología cultural. Tiene estudios en Filosofía, Teología, Antropología, Derecho e Historia y es doctor en historia.

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