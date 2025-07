Alistan Primer Festival de Ópera CDMX 2025; ofrecerá tres estrenos mundiales

Programa. El cartel del festival.

“El Primer Festival de Ópera CDMX 2025”, que se llevará a cabo del 7 al 30 de agosto en distintas sedes de la Ciudad de México y el área Metropolitana, ofrecerá 8 funciones con óperas de Puccini, Offenbach y el estreno de tres micro óperas que hablan de la vida de Rosario Castellanos, Gonzalo Guerrero y Fidel Castro, dice el director del evento, Oswaldo Martín del Campo.

Las funciones serán en el teatro Julio Castillo, el Centro Cultural Ollin Yoliztli y la FES Acatlán, añade. “Este festival nace de la necesidad de abrir espacios para que los cantantes y orquestas trabajen. Y aunque sólo cubrimos una parte pequeña de ese hueco que hay en un país donde tenemos cantantes de referencia mundial y pocos programas o festivales”.

Oswaldo Martín del Campo explica que, aunque los mexicanos somos muy musicales, no somos muy afectos a la ópera por varias razones. Algunas son que existe la idea que es sólo para una elite, hay pocas temporadas y funciones, que no permiten entrar a los niños menores de 6 años y así no se puede formar públicos, o la poca programación de obras mexicanas. “Eso es algo que con trabajo y mucho entusiasmo busca revertir en este pequeño grupo, pero entusiasta, que gusta de la ópera”.

Director. de la vida de Rosario Castellanos, El director del festival Oswaldo Martín del Campo.

¿Cuándo inicia este primer festival y cómo viene conformado?

Este festival abarcará casi todo el mes de agosto y cuenta con una oferta variada. Durante algunas semanas se tendrá la posibilidad de asistir a más de un título operístico, porque la idea es que en el festival tenga oferta variada, se pueda asistir a varios conciertos y, a la par, habrá una parte académica, que tendrá una duración de un par de semanas de formación para cantantes en el Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Y esperamos sea una fiesta, días de celebración en las distintas sedes que habrá: en el centro, en el sur o en el norte y la zona metropolitana y sea también una oportunidad de desarrollo para los cantantes que están en la escuela y que participarán en algunos de estos conciertos con los profesionales.

¿Cuáles son las sedes?

Vamos a tener funciones en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Ahí serán dos títulos del 7 al 10 de agosto estará “La perra chola”, de Jacques Offenbach en formato Ópera-Cinema, con la dirección mía y la participación de la Orquesta Filarmónica Internacional, ademnás de Coro del Colegio Alemán.

Y, po otro lado, en esta sede vamos a presentar el 16 y 17 de agosto “La capa”, drama cantado de Giacomo Puccini que en italiano se llama “Il Tabarro”, un obra que también voy a dirigir y con la participación de Marcela Robles, Ricardo López, David Molina, Guadalupe Aguirre, Érika Coyote, Ricardo Castrejón, Aldo Arenas e Israel Barrios.

Para la gente de la zona metropolitana, vamos a estar en el Teatro Javier Barros Sierra de la FES Acatlán de la UNAM. Ese 24 de agosto en una única función tendremos algo especial: “El tríptico mexicano” que será el estreno mundial de tres micro óperas, con música de Rodrigo Macías, quien es el director de la Sinfónica del Estado de México. Son tres piezas: “Nueve estrellas” habla sobre Rosario Castellanos, ahora que es centenario de su nacimiento; “Marinero” describe a Gonzalo Guerrero, quien es el padre del mestizaje; y “Café Habana”, ahora que está la controversia sobre las estatuas de Fidel y Che Guevara, pero que no la hicimos con esa intención, es una pieza musical que habla de Fidel Castro.

En el Centro Cultural Ollin Yoliztli, el 30 de agosto, se presentará una función doble con obras de Puccini. Son las óperas “Sor Angélica” y “Gianni Schicchi”, en las cuales participan los alumnos del programa académico.

¿La función en Acatlán es con cantantes profesionales o de la academia?

Es con alumnos y exalumnos del actual Estudio de la Ópera de Bellas Artes, y también van a participar ex alumnos del Estudio de la Ópera de Monterrey. Todo el festival ofrecerá 8 funciones con distintas óperas.

¿Y del lado académico, cómo serán las sesiones y quiénes las impartirán?

La carta fuerte del programa es el maestro Enrique Patrón de Rueda, un referente de la ópera y quizás el director del género más importante de México y quien tiene una labor constante de formación en Mazatlán, donde reside. Muchos cantantes lo buscan para completar su formación con él.

Pero también van a estar varios especialistas, con los que trataremos de dar un complemento a lo que es la formación académica en las instituciones oficiales. Por ejemplo, estará la artista plástica Alejandra Cermeño, quien ofrecerá un curso autogestivo.

Hablará de todo lo que se requiere para promoverse, porque regularmente nos pasa, como artistas, estamos esperando que las ofertas nos lleguen a casa, pero la realidad es muy diferente y hay que ir a buscar las oportunidades, pero sobre todo, saberlas buscar.

En mi caso, les voy a ofrecer a los alumnos un taller de experimentación teatral, el cual lo presenté en varias universidades, en el desaparecido SIVAM y en el Estudio de la Ópera de Bellas Artes.

Este festival de ópera viene a llenar un hueco en México en cuanto a la ópera, que siendo un país referencia en cantantes, no haya muchos festivales.

Es correcto. Definitivamente en formación de cantantes somos un parteaguas mundial. Tenemos figuras importantes en este momento, jóvenes cantantes o de mediana edad, brillando en el mundo, como Arturo Chacón, el mismo Javier Camarena, sólo por citar algunos de los muchos que hay, además de otros que trabajan en México.

Desgraciadamente no hay tantos espacios para que puedan ejercer y este festival sólo llena un poquito el hueco enorme, esa necesidad que tienen los cantantes de trabajar. Esto es sólo apenas una muy pequeñita muestra de lo que realmente se necesita en México.

No sé si el público mexicano es muy afecto a la ópera, porque cuando hacemos este tipo de eventos, cuesta trabajo que la gente se anime y compre los boletos, incluso pasa en las funciones de Bellas Artes. De hecho, en ese recinto, muchos de los boletos son cortesías.

Pero, aunque seamos pocos los que gustamos de la ópera, es un grupo marginal pero muy entusiasta, está en nosotros hacer que crezca.

Ópera El "Tríptico mexicano".

Una de las causas es esta visión de que de que la ópera es solamente para unos cuantos.

Hay un parte de esto. Existe una idea de que es una manifestación elitista y que es una manifestación eurocentrista, de que son títulos cuyos contenidos poco tendrían que decirnos a los mexicanos, y en este último aspecto quizá haya un poquito de razón, por eso nosotros estamos incluyendo ópera mexicana de estreno mundial en este festival, porque creemos que es importante destacar las obras que se hacen aquí en México.

Otro de los asuntos de que no se forman públicos, es que aún se sigue impidiendo la entrada a niños menores a las óperas o conciertos. Así, cómo vas a formar públicos.

A veces se puede comprender, porque se impacientan y están inquietos, pero al menos en las temporadas se debería programar un día con acceso permitido a menores de edad. Y con obras que sean interesantes para su edad. Porque esa es una edad muy importante para que ellos se atrapen en estos géneros y sólo se logra cuando asisten y ven a músicos y cantantes en vivo.

Pero, además, en el caso de la ópera en México, falta oferta y aunque Bellas Artes es el principal referente, sólo hay programación a veces cada tres meses. Por esto, es muy complicado que se abarque a mucha cantidad de la población y por eso creemos en este proyecto que al anunciarlo como festival aparece un poco más atractivo, como una oportunidad única, como una oportunidad rara, como algo que ocurre solamente una vez al año.

Porque si hay mucha oferta, entonces hay más posibilidad de que un mayor número de personas de muchas edades, de muchas partes de la ciudad o del país, de muchos extractos sociales… puedan asistir y se interesen más en la ópera.