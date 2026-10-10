El Poder no Tiene Sexo

Argenetic Un cuadro con Simone de Beauvoir y otro con Siqueiros y Stalin. Abajo, citas a la organización El Yunque, al activismo social y ¿Sartre? gritando “apláudeme cabrona”. Un óleo de Iván Villaseñor, caricatura de Alito Moreno por Pérez Bucio y El Hijo del Ahuizote. (Fotos Eduardo Egea, I.Villaseñor e Internet.)

Carlos Pérez Bucio (CDMX 1973), virtuoso dibujante, pintor y caricaturista en distintos periódicos y publicaciones, es anticipado por artistas satíricos que van de Thomas Rowlandson (1756-1827) a Honoré Daumier (1808-79), pero extiende sus raíces al Siglo XIX mexicano con caricaturistas políticos que van de Constantino Escalante (1836-68) a Jesús Martínez Carrión (1854-1906), y publicaciones que abarcan de Iris a La Orquesta, El Hijo del Ahuizote, etc. Este eco decimonónico, fue exhibido en caricaturas políticas de Pérez Bucio en la expo colectiva en Epifanía y La Quiñonera, Los Antififís o Cómo Derrotar al Arte Whitexican, 2024-25.

Carlos se torna aquí más personal, introspectivo y experimental en lo pictórico cuando altera el formato al recortarlo o montar, adherir, bordar, engrapar otros lienzos o incluso atornillar cuadros completos, hacer collage con papel o cartón o aplicar grandes costras de pintura, añadir algún ocasional objeto e incluso pelo. Al deformar y fusionar figuras que evocan al cine de la Nueva Carne de Cronenberg o el Body Horror de John Carpenter y The Thing, 1982, crea sexualizados pero torturados seres, metáforas siniestras de las relaciones humanas nutridas de desconfianza, engaño, sufrimiento y maldad.

Al combinar lo público y lo privado, Pérez Bucio fundamenta lo que para mí es el trasfondo de esta exposición: ¿Qué significa ser hombre en tiempos de mujer?. Huraño, crítico y sarcástico respecto al Feminismo, Carlos retrata a Simone de Beauvoir (1908-86), y al tiempo que afirma el derecho al deseo y la mirada masculina, revela su debilidad animal y la torna histórica cuando en otro cuadro sitúa a Siqueiros y a Stalin rodeando vísceras y una bandera de la extinta Unión Soviética (1922-91); siendo su cáustico humor intuición de que ejercer el Poder al final carece tanto de ideología como de género sexual. Al igual que Iván Villaseñor Castañeda (1972-2021), Amadeo Morelos, Daniel Guzmán y su expo, El Hombre que Debería Estar Muerto, 2023, en Kurimanzutto y las tres exposiciones de Mathieu Malouf en la Galería Gaga, Carlos Pérez Bucio al sondear radicalmente la masculinidad se suma a que no descienda el Índice de Libertad de Expresión en el arte de México.

IG: @egea.eduardo