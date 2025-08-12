Pez globo: Ser sensibles también es una forma de valentía

Escena de la obra infantil "Pez Globo" Foto: Cortesía

“Llorar es hermoso”, el mensaje central de la obra: “Pez globo”, una historia conmovedora, que muestra que sentir y mostrar nuestras emociones más profundas no es debilidad, es fortaleza.

La emoción es parte de nosotros

La obra El pez globo es una historia que nos invita a descubrir la importancia de conocer nuestras emociones, la amistad y saber aceptar las cosas, de encontrar la fortaleza en nuestros momentos vulnerables.

Escrita por Daniela Arrio y dirigida por Valeria Fabbri y Gerardo Ortiz. La historia nos da una serie de cuestionamientos, que construyen un universo tierno, lúdico y profundamente conmovedor. Empezando con que reflexionemos sobre ¿qué sucede cuándo un niño siente “demasiado”? Invitándonos a ver la infancia desde un punto de vista más empático y con menos juicio.

Una atmósfera emocional

La estética, dirigida por Zaira Campirano, está compuesta por una escenografía colorida y transformable que da vida al universo marino, dónde se sitúa la historia, con un vestuario que da vida a criaturas fantásticas del océano. La música fue pensada para ser el pilar de la producción, compuesta e interpretada por Silvestre Villaruel. Con una melodía específica para retratar cada estado emocional de León.

Además, se incluyen tres números musicales con canciones originales, cuyas letras fueron escritas por Silvestre Villaruel junto con Valeria Fabbri y Daniel Ortiz. Toda la producción crea una atmósfera de estar dentro de una pecera gigante, permitiendo que el público se sumerge en el desarrollo emocional del protagonista.

Pez globo

Pez Globo cuenta la historia de León, un niño con una sensibilidad extraordinaria. Llora con facilidad, se emociona con lo que otros no ven, y eso —en su entorno escolar— se vuelve motivo de burla. Pero todo cambia cuando Jacinta llega a su vida, su pez globo, con quien entabla una amistad entrañable. Juntos aprenden que sentir no es debilidad, sino una forma poderosa de estar en el mundo.

Pez Globo comunica emociones complejas de forma accesible para los más pequeños. La obra cuenta con la increíble participación de Luis Curiel que además de sus participaciones en series se da la oportunidad de crear este universo de la mano con intérpretes de gran nivel como María Kemp y Daniel Ortíz.

Es una producción de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de la Dirección del Sistema de Teatros y de la compañía Me dijo, le dijo, le dije. “Pez Globo”, tendrá una temporada del 9 al 31 de agosto de 2025 en el Teatro Helénico. Las funciones serán los sábados y domingos a las 13:00 horas. El costo del boleto es de $250. Actualmente, hay una preventa del 30% de descuento hasta el 13 de agosto.

Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500, o a través de la página: helenico.gob.mx. No dejes pasar esta oportunidad de ir a conectar con tu niño interior y los más pequeños de la familia, dónde todos aprenderán que el sentir y entender nuestras emociones son la mayor fortaleza que podemos tener.